Voici les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec une structure en titane

Après des mois de rumeurs et de fuites, Apple a annoncé la dernière série de smartphones phares iPhone 15, composée de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. La nouvelle série iPhone 15 Pro est équipée de la dernière puce A17 Pro, d’un châssis plus léger et plus durable, de ports USB Type-C et de plusieurs améliorations au niveau de la caméra et du matériel.

Malgré certaines rumeurs affirmant que nous pourrions voir un iPhone 15 Ultra cette année, Apple a dévoilé la dernière série d’iPhone 15 Pro composée des traditionnels smartphones iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les deux smartphones sont dotés d’améliorations et de mises à niveau analogues à celles de leurs prédécesseurs que nous avons l’habitude de voir, mais ils intègrent désormais le moderne port USB-C.

Apple a amélioré l’ergonomie en arrondissant les bords, ce qui rend les nouveaux iPhone 15 plus agréables à tenir en main. Il convient de noter que le panneau latéral reste très plat et que seuls les bords ont été arrondis.

Outre l’apparence, l’autre grande différence que vous remarquerez est le poids et les nouvelles couleurs. L’iPhone 15 Pro ne pèse que 187 grammes, tandis que l’iPhone 15 Pro Max pèse 221 grammes. Les deux smartphones sont disponibles en quatre couleurs, à savoir Titane naturel, Titane bleu, Titane blanc et Titane noir. Apple a obtenu ces résultats impressionnants en optant pour un châssis en titane, plus durable et moins sujet aux rayures que l’ancien châssis en acier inoxydable. La coque arrière de tous les iPhone est en verre avec Ceramic Shield pour une sensation plus premium.

À l’intérieur, les nouveaux iPhone sont équipés de la puce Apple A17 Pro. Étant donné qu’Apple ne révèle pas la quantité de mémoire dont disposent ces appareils, nous devrons attendre de voir des benchmarks, mais les fuites et rumeurs précédentes faisaient état de 8 Go, contre 6 Go pour la génération précédente. La nouvelle puce devrait offrir des vitesses nettement plus élevées et une meilleure efficacité.

L’écran des deux smartphones n’a pas changé : l’iPhone 15 Pro est toujours doté d’une dalle de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 15 Pro Max arbore l’habituel écran de 6,7 pouces. Les deux appareils sont dotés d’un écran OLED LTPO Super Retina XDR avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. La Dynamic Island est toujours présente, et les bords de l’écran sont légèrement plus fins que ceux de la gamme iPhone 14 Pro de l’année dernière.

Gros focus sur la photo

Comme à l’accoutumée, les modèles de la série iPhone 15 Pro sont équipés de trois caméras arrière. L’iPhone 15 Pro est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1.78, objectif de 24 mm et OIS. Il y a aussi un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec f/2.2 et un objectif de 13 mm avec un champ de vision de 120 degrés, ainsi qu’un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 3x, objectif de 77 mm et f/2,8. La caméra est dotée d’un zoom optique 3x et d’un zoom optique 2x.

L’iPhone 15 Pro Max est doté d’un système de caméra encore plus perfectionné. Au lieu d’opter pour la même configuration de caméra que l’iPhone 15 Pro plus petit, le Pro Max dispose d’une capacité de téléobjectif encore plus performante. Les capteurs primaire et ultra-large sont les mêmes, mais le capteur téléobjectif de 12 mégapixels est doté d’un objectif de 120 mm, d’une ouverture de f/2.8 et d’un système OIS à décalage de capteur 3 D. Cela permet à l’iPhone 15 Pro Max de disposer d’un zoom optique 5x, la plus grande capacité de zoom sur un smartphone fabriqué par Apple à ce jour.

Apple ne communique pas la capacité de ses batteries (mAh), mais l’entreprise affirme que la nouvelle puce A17 Pro peut offrir plus de performances et jouer à des jeux de qualité console avec plus d’efficacité. La série iPhone 15 Pro est également équipée de l’USB Type-C. Il dispose d’un port USB 3 qui prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Go/s, ce qui est idéal pour transférer des fichiers plus rapidement, y compris des contenus ProRes.

La vitesse de charge reste la même, et l’iPhone 15 Pro passe de 0 à 50 % en 30 minutes avec l’adaptateur 20 W (vendu séparément). Les smartphones prennent également en charge la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W et la recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W.

Prix et disponibilité

L’iPhone 15 Pro avec 128 Go de stockage est proposé à partir de 1 229 euros, tandis que l’iPhone 15 Pro Max, plus grand, avec 256 Go de stockage de base, sera vendu à partir de 1 479 euros. Les précommandes débuteront le vendredi 15 septembre et les appareils seront disponibles le vendredi 22 septembre 2023.