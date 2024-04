Maximiser le développement avec ChatGPT : Conseils et limites

Internet regorge de conseils pour améliorer vos compétences en programmation avec ChatGPT. Certaines personnes sont sceptiques — et pour cause — à l’idée qu’une IA puisse les aider à coder. Ceci pourrait être un excellent point de départ si vous voulez savoir comment améliorer votre codage avec ChatGPT.

ChatGPT est-il utile pour coder ?

ChatGPT peut être un outil puissant. Il peut développer des méthodes plus efficaces pour faire les choses et même vous donner un coup de pouce quand c’est nécessaire. Cependant, ce n’est pas un humain et vous devez vous méfier de ce qu’il vous dit de faire.

ChatGPT peut avoir des hallucinations et a parfois du mal à se souvenir de ce qu’il vient de vous dire. C’est encore pire lorsqu’il s’agit d’utiliser deux approches pour obtenir le même résultat. Il n’est pas assez intelligent pour savoir laquelle des options vous choisissez, vous devrez donc l’identifier.

GPT peut servir de « compagnon de code » aux développeurs. Beaucoup d’entre nous savent qu’il nous arrive de rater de petits détails, et GPT peut nous aider à rester conscients de ces détails. Si vous êtes un nouveau codeur, vous pouvez poser des questions à GPT pour vous aider à comprendre des concepts complexes et à les décomposer en éléments plus digestes.

Les développeurs plus expérimentés peuvent utiliser GPT pour rechercher des informations qu’ils auraient pu passer des heures à parcourir les forums. Je me souviens avoir appris une nouvelle façon d’exécuter un algorithme grâce à ChatGPT après avoir passé de nombreuses heures à chercher une explication simple en ligne.

GPT est également très doué pour vous donner des extraits de code. Lorsque vous demandez à ChatGPT des extraits de code, soyez succincts. Ne combinez pas plus d’une idée à la fois et précisez la langue.

Utiliser ChatGPT pour documenter et déboguer votre code

L’un des principaux problèmes que rencontrent les développeurs lorsqu’ils essaient d’améliorer leur code en utilisant ChatGPT est qu’ils le traitent comme un logiciel. Bien sûr, c’est un logiciel, mais il est beaucoup plus utile si vous le traitez comme un collègue codeur.

La documentation est un obstacle majeur pour de nombreux développeurs (principalement les autodidactes). GPT peut vous donner de bonnes suggestions pour documenter votre code.

Si vous pensez qu’un bout de code pourrait être amélioré, essayez de le donner à GPT et voyez s’il peut rendre votre code plus efficace. Cela fonctionne mieux pour les petits bouts de code que pour des scripts entiers. Si un bogue apparaît, vous pouvez utiliser GPT pour vous aider à le déboguer. Cela fonctionne généralement pour les bugs de syntaxe, et vous aurez beaucoup plus de mal à trouver des bugs d’exécution avec ChatGPT. Au cas où vous seriez confus, nous avons précédemment couvert les différents types de bogues que vous pourriez rencontrer.

GPT peut faciliter l’apprentissage d’une nouvelle langue

Vous pouvez rencontrer quelques obstacles lors de l’apprentissage d’un nouveau langage de programmation. Parfois, les normes d’un langage peuvent changer. D’autres fois, des concepts tels que le codage orienté objet peuvent être difficiles à comprendre. GPT peut décomposer ces concepts complexes et les rendre plus faciles à comprendre. Il est également excellent pour vous donner des exemples pratiques à essayer.

Un autre excellent moyen est de demander à ChatGPT de vous proposer des défis de codage dans cette langue. Il examinera vos actions et vous guidera sur la bonne voie. L’avantage d’utiliser GPT de cette manière est qu’il vous poussera généralement vers les normes de l’industrie. Cela rend votre codage autodidacte meilleur aux yeux de certains employeurs.

Conseils pour l’utilisation de ChatGPT pour le codage

Si vous souhaitez utiliser ChatGPT comme partenaire de codage, voici quelques points à garder à l’esprit :

Soyez précis : Dites précisément à ChatGPT ce pour quoi vous avez besoin d’aide. Plus la question est vague, plus la réponse de l’IA sera mauvaise.

Vérifiez le code généré : L’IA est excellente pour écrire du code rapidement, mais elle a des problèmes avec les détails du code.

Vérifiez que ChatGPT vous donne du code que vous pouvez utiliser et qu’il n’appelle pas de fonctions que vous (ou lui) n’avez pas écrites.

Comprendre les limites de ChatGPT : GPT peut écrire du code rapidement et vous aider à le commenter ou à le remanier. Cependant, il n’est pas très bon pour développer des scripts complexes ou pour lier plusieurs scripts. C’est un bon assistant de code, mais pas une solution miracle pour résoudre tous vos problèmes.

Donnez du contexte : L’IA ne peut pas (encore) lire dans les pensées, et c’est pourquoi vous devez expliquer à GPT ce que vous voulez dire exactement lorsque vous lui donnez quelque chose à travailler.

ChatGPT a quelques défauts…

L’une des choses dont vous vous rendrez compte en utilisant ChatGPT pour votre codage, c’est qu’il a quelques défauts. Tout d’abord, ChatGPT est entraîné sur un ensemble massif de données comprenant des milliers de lignes de code provenant d’un peu partout. Il n’intègre aucun contexte dans son système. J’ai personnellement vu des situations où GPT me donnait un appel pour une fonction qui n’avait même pas de définition attachée à un type particulier.

Une autre chose qu’il fait souvent est de vous donner une réponse générique à une question spécifique. Par exemple, je lui demande une liste d’éléments et il peut me donner le code pour énumérer et rappeler ces éléments facilement. Cependant, si je lui demande de prendre cette liste d’objets et de créer un inventaire avec des propriétés de glisser-déposer et des types d’équipement liés, il ne va probablement pas me donner quelque chose de cohérent.

La meilleure façon de considérer ChatGPT est de le considérer comme un assistant de développement. Il peut vous donner les idées les plus élémentaires dont vous avez besoin, mais il ne peut pas les combiner en quelque chose d’utile sans vos conseils. De plus, il vous fournira des extraits contenant quelques erreurs, et c’est à vous de savoir pourquoi ces erreurs sont là et de résoudre les problèmes qui les produisent.

Idéalement, vous voulez utiliser GPT pour stocker beaucoup d’informations en un seul endroit. Coder avec ChatGPT peut prendre du temps et être frustrant, mais vous en tirerez des leçons si vous n’abandonnez pas à mi-chemin du processus.

Pouvez-vous améliorer votre codage avec ChatGPT ?

Si vous l’utilisez assez souvent, ChatGPT peut améliorer le développement de manière significative. Cependant, vous ne devriez pas l’utiliser comme un substitut à l’apprentissage du codage. GPT n’est pas toujours conforme aux normes de l’industrie et produit souvent un code inefficace.

Il serait préférable d’utiliser ChatGPT plus comme un assistant que comme un professeur. Il est excellent pour vous enseigner les bases et vous faire assimiler certains concepts, mais si vous êtes déjà un peu expérimenté, vous risquez d’être frustré en essayant de lui faire faire ce que vous voulez.