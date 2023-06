WWDC 2023 : Tout ce que Apple a annoncé : iOS 17, MacBook Air, Mac Pro et Vision Pro

Aussi régulière que les marées, la Worldwide Developer Conference d’Apple est devenue un moment important et très attendu de notre calendrier. Comme d’habitude, les annonces de la keynote de cette année comprendront toutes les améliorations habituelles pour iOS, iPadOS, watchOS, macOS, et plus encore — mais cette année est également différente, grâce à la révélation d’un tout nouveau domaine pour Apple, le casque Vision Pro.

Comme à l’accoutumée, la keynote est riche en contenu et s’est déroulée hier soir. Mais tout le monde n’a pas la possibilité de suivre la keynote en direct, c’est pourquoi j’ai rassemblé ici toutes les annonces les plus importantes.

Voici tout ce qui a été annoncé lors de la WWDC 2023. Et comme toujours, vous retrouverez tout au long de la journée des articles plus complets sur les différents sujets. Revenez !

« One more thing » : le casque Vision Pro

Cela fait des années et des années que l’on parle d’un casque de réalité augmentée/virtuelle de marque Apple, mais il est enfin là. La dernière partie de la keynote de la WWDC a été consacrée au casque Vision Pro AR, ce qui est compréhensible, car il s’agit de l’un des plus grands lancements d’Apple depuis l’Apple Watch originale.

Il est important de noter que ce produit n’est pas les lunettes connectées tant attendues de la marque Apple, qui sont une expérience purement AR et qui ressembleront probablement à une paire de lunettes traditionnelle. En revanche, le Vision Pro est un casque VR destiné à concurrencer le Meta Quest 3 et le Playstation VR 2, et présente un style similaire.

Premier produit Apple que l’on regarde à travers, plutôt que sur, le Vision Pro est conçu pour vous permettre d’accéder à toutes vos informations Apple, y compris les photos, les vidéos et les appels, à partir de la réalité mixte (RM) d’Apple. Mélange de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), le Vision Pro est contrôlé par la voix, les mains et les yeux, un nouveau système de contrôle révolutionnaire créé spécialement pour le Vision Pro.

Vous pouvez voir votre maison à travers le Vision Pro, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre personne comme moyen d’organiser vos applications, qui peuvent être placées dans l’espace physique et agrandies ou rétrécies selon vos besoins. Vous voulez que le monde réel s’efface ? Vous pouvez également ajouter une expérience de paysage immersive à la place du monde réel.

Incroyablement, et contrairement aux concurrents, les personnes qui vous entourent peuvent voir vos yeux à travers le Vision Pro, ce qui vous permet de rester connecté, même lorsque vous utilisez le casque. Il s’agit d’une avancée considérable dans le domaine de la réalité virtuelle, car elle permet aux utilisateurs de ne pas être bloqués comme ils le sont avec d’autres casques.

Comme on peut s’y attendre, il s’intègre parfaitement à l’écosystème Apple existant.

Apple a clairement une vision pour le Vision Pro, la présentation étant remplie de personnes utilisant le Vision Pro en préparant leur voyage, en allant chercher des boissons dans le réfrigérateur et même en jouant avec leurs enfants. Les dimensions et le poids réduits de l’appareil signifient qu’Apple espère clairement qu’il s’agira d’un appareil que les utilisateurs pourront porter et garder longtemps, et pas seulement pour de courtes périodes.

Cependant, le prix est un obstacle majeur à cet objectif. L’Apple Vision Pro est proposé à partir de 3 499 dollars et sera disponible en 2024.

> En savoir plus sur le Vision Pro

> En savoir plus sur la caméra 3D du Vision Pro (à venir)

> En savoir plus sur le visionOS (à venir)

Le nouveau MacBook Air 15 pouces

Apple a donné le coup d’envoi de la WWDC en présentant un nouveau MacBook Air, une variante 15 pouces du MacBook Air 13 pouces. Apple affirme qu’il s’agit du meilleur ordinateur portable de 15 pouces au monde, avec un design fin et léger, mais durable, un processeur Apple M2 extrêmement puissant et un magnifique écran Retina de 15,3 pouces.

D’après l’annonce, les ordinateurs portables de 15 pouces ont tendance à faire beaucoup de compromis, ce que le MacBook Air 15 évitera. Il se décline en quatre coloris différents et est équipé du port de charge MagSafe, de deux ports USB-C et d’une prise casque. L’écran a un milliard de couleurs, avec une webcam 1080 au-dessus, et 6 haut-parleurs en dessous.

Le MacBook Air 15 coûtera 1 599 euros. Le MacBook Air 13 bénéficiera d’une petite baisse de prix pour fêter l’événement.

> En savoir plus sur le MacBook Air de 15 pouces

Nouveaux Mac Studio et Mac Pro

Le Mac Studio professionnel reçoit de nouvelles versions utilisant les nouveaux cœurs les plus puissants d’Apple. Il existe désormais une version M2 Max et M2 Pro du Mac Studio, mais le nouveau Mac Studio sera également équipé d’une toute nouvelle puce Apple, le Mac M2 Ultra. Composé essentiellement de deux processeurs M2 Pro assemblés, le M2 Ultra est une puce d’une puissance étonnante, capable d’enregistrer 22 flux de séquences ProRes 8K dans Final Cut Pro, et 6x plus rapide que le Mac Pro Intel le plus rapide.

Le Mac Studio n’est pas le seul produit Mac à bénéficier du M2 Ultra. Un nouveau Mac Pro est également équipé du M2 Ultra, ce qui donne au Mac Pro une mise à niveau puissante dont il avait bien besoin. Ce nouveau Mac Pro dispose de 8 ports Thunderbolt, de 6 emplacements d’extension pour la personnalisation, et il est disponible en boîtier tour et en boîtier rack.

Le M2 Mac Studio est proposé à partir de 2 399 euros, tandis que le M2 Ultra Mac Pro est proposé à partir de 8 299 euros. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui et les livraisons débuteront la semaine prochaine.

> En savoir plus sur le nouveau Mac Studio

> En savoir plus sur le Mac Pro Apple Silicon

iOS 17

Comme le veut la tradition, la nouvelle version d’iOS a occupé le devant de la scène lors de la keynote de la WWDC. Cette fois-ci, il n’y a pas de grande nouveauté qui fasse la une, Apple se concentrant principalement sur l’amélioration de la qualité de vie plutôt que sur des nouveautés fantaisistes, mais même en gardant cela à l’esprit, il y a de nombreuses raisons d’être enthousiaste à propos d’iOS 17.

iOS 17 ajoutera des « posters » de contacts personnels lorsque vous serez appelé par des contacts spécifiques, ce qui vous permettra de personnaliser votre écran de contacts de la même manière que vous personnalisez votre écran de verrouillage. Ce n’est pas la seule partie de l’application Téléphone qui est mise à jour, car Apple ajoute également la messagerie vocale en direct, qui offre une transcription en direct de toute messagerie vocale en cours, afin que vous puissiez choisir de prendre l’appel ou non. Enfin, pour les appels, FaceTime se dote également de messages vocaux vidéo.

Messages se dote de filtres de recherche, d’une flèche de rattrapage permettant de revenir à l’endroit où l’on s’est arrêté dans un chat particulier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire défiler la page pour revenir à l’endroit où l’on s’est arrêté, et d’une fonction de localisation en temps réel. Cette dernière va de pair avec la nouvelle fonctionnalité Check In, qui permet à des contacts spécifiques de savoir si vous êtes bien rentré chez vous. Il sera également possible d’informer des contacts spécifiques si quelque chose semble avoir mal tourné. Sur une note plus légère, la fonction Autocollants a été étendue avec un nouveau tiroir d’autocollants, la possibilité d’utiliser tous les emojis comme autocollants, et la possibilité d’utiliser les autocollants n’importe où sur iOS.

AirDrop sur iOS 17 prendra en charge NameDrop, une nouvelle façon de transférer des informations de contact entre iPhone. Pour l’utiliser, il suffit de placer votre iPhone à proximité d’un autre et de choisir les contacts à transférer. Cela fonctionnera même avec une Apple Watch. Désormais, AirDrop poursuivra également le transfert sur l’internet mobile si vous quittez la portée d’AirDrop.

L’autocorrection du clavier devient plus performante, avec des corrections plus intelligentes et un apprentissage automatique des mots pour une touche plus personnelle. La dictée bénéficiera également de ces changements, ce qui la rendra plus précise.

Mise en veille dans iOS 17

L’année dernière, Apple s’est fortement appuyé sur les changements apportés à l’écran de verrouillage, et iOS 17 va encore plus loin dans ce sens. Dans iOS 17, l’écran de verrouillage de votre iPhone se transformera en un écran semblable à celui d’une maison connectée, appelé « Standby ». Lorsqu’il n’est pas utilisé et qu’il est orienté horizontalement, il affiche la météo, les rendez-vous à venir, les notifications et d’autres informations importantes. L’objectif d’Apple est de rendre votre iPhone plus utile même lorsque vous ne l’utilisez pas, et cela permet de combler un vide de la taille d’un écran connecté dans l’offre Homekit d’Apple. Siri fonctionne en veille en disant simplement « Siri », et il s’adapte également à la nuit, se transformant en une lumière rouge moins intrusive.

La version bêta pour développeurs d’iOS 17 est disponible dès aujourd’hui. La version bêta publique sera disponible le mois prochain et la version complète sera disponible à l’automne.

> En savoir plus sur iOS 17

> Comment installer iOS 17 Beta

> En savoir plus sur NameDrop (à venir)

> En savoir plus sur StandBy (à venir)

Journal

Journal est l’une des nouveautés les plus surprenantes d’iOS 17. Essentiellement une application de journal intime, la nouvelle application Journal d’Apple utilisera l’apprentissage automatique pour inciter les utilisateurs à ajouter les détails de leur journée, ainsi que leurs pensées et leurs sentiments.

À partir de ces informations, l’application analysera votre journée, déterminant ce qu’est une journée moyenne pour vous et la fréquence à laquelle vous êtes susceptible de sortir de vos habitudes. Elle sera également en mesure de détecter les amis proches et d’intégrer les textes et les appels téléphoniques, mais tout le traitement sera effectué sur l’appareil, afin de garantir la sécurité de l’utilisateur.

La tenue d’un journal est une technique de pleine conscience bien connue, et il est donc facile d’imaginer qu’Apple s’intéresse de plus près au monde de la santé physique et mentale. Je suis impatient de l’essayer.

> En savoir plus sur Journal (à venir)

iPadOS 17

iPadOS 17 bénéficiera des mêmes mises à jour et améliorations qu’iOS 17, mais avec quelques ajouts spécifiques au système d’exploitation pour grand écran. Les widgets bénéficient d’améliorations dans iPadOS 17, et vous pourrez interagir rapidement avec n’importe quel widget sur votre écran d’accueil sans avoir à basculer vers l’application du widget.

iPadOS rattrape également iOS en matière de personnalisation de l’écran de verrouillage. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez personnaliser l’écran de verrouillage de votre iPad pour qu’il corresponde ou contraste avec celui de votre iPhone, avec l’avantage de le voir sur un écran beaucoup plus grand. Les activités en direct font également leur apparition sur l’écran de verrouillage d’iPadOS, de même que plusieurs minuteries à la fois.

L’une des plus grandes et des meilleures améliorations d’iPadOS est l’ajout de l’application Santé. Apple fournit de nombreuses données de santé, et il est donc très agréable de disposer du grand écran d’un iPad pour se plonger dans ses dernières séances d’entraînement, ses rapports de santé, etc.

La prise en charge des PDF a également été améliorée. Désormais, les iPad pourront détecter les parties d’un PDF consacrées à la saisie de texte, ce qui vous permettra de remplir rapidement et facilement les entrées nécessaires avant d’envoyer le document. Les PDF seront désormais stockés dans l’application Notes, ce qui vous permettra de stocker plusieurs PDF dans une seule note ou de travailler avec quelqu’un d’autre sur les mêmes informations grâce à la collaboration en direct.

La version bêta pour les développeurs est disponible dès aujourd’hui, tandis qu’une version bêta publique sera disponible le mois prochain et que la version finale sera disponible à l’automne.

> En savoir plus sur iPadOS 17 (à venir)

macOS Sonoma

Comme prévu, la nouvelle version de macOS a été présentée lors de la keynote de la WWDC. Baptisée macOS Sonoma, cette nouvelle mise à jour reprend une grande partie des nouveautés apportées à iOS et iPadOS. Sonoma comprend un certain nombre de nouveaux économiseurs d’écran vidéo époustouflants qui défilent lentement à travers des lieux magnifiques du monde entier.

Vous aimez les widgets ? Sonoma ajoute la possibilité d’ajouter des widgets directement sur votre bureau. Vous pouvez les ajouter où vous le souhaitez et ils s’adaptent intelligemment à ce que vous faites sur votre Mac à tout moment. Ils changent de couleur en fonction de votre fond d’écran et, lorsque vous utilisez une application, ils s’effacent en arrière-plan pour ne pas vous distraire. À l’instar de l’iPhone et de l’iPad, les widgets de Sonoma sont entièrement interchangeables directement depuis le bureau.

Le jeu n’a jamais été le point fort de macOS, mais les processeurs de la série M d’Apple sont en train de changer la donne. Sonoma se dote d’un mode Jeu, qui optimise votre Mac pour faire tourner les jeux, en réduisant les processus non liés aux jeux pour que votre Mac exécute vos jeux dans les meilleures conditions.

Ce n’est pas tout du côté des jeux. Le légendaire créateur de jeux Hideo Kojima a fait une apparition surprise pour annoncer que la version Directors Cut de Death Stranding arriverait sur Mac dans le courant de l’année.

macOS n’est pas non plus un jeu d’enfant. Une incrustation du présentateur apparaîtra pendant les présentations vidéo, vous donnant un retour d’information plus immédiat sur votre présentation en cours, tandis que les spectateurs pourront réagir à vos présentations par des réactions interactives. Ces fonctions fonctionneront sur la plupart des plateformes de présentation vidéo, y compris Zoom et FaceTime.

Safari permet désormais le partage sécurisé des mots de passe et introduit un nouveau système de profil, qui vous permettra de séparer votre historique de navigation et vos cookies entre le travail et les loisirs, ou entre les utilisateurs d’une même machine. Si vous utilisez souvent des sites Web spécifiques, la nouvelle fonctionnalité WebApp peut transformer ces sites Web en une interface pseudo-applicative, en supprimant le site Web de Safari et en lui donnant sa propre fenêtre spécifique.

La version bêta pour développeurs de Sonoma est disponible dès aujourd’hui, tandis que la version bêta publique sera disponible le mois prochain.

> En savoir plus sur macOS Sonoma

Audio et tvOS

Les écouteurs les plus populaires au monde, les AirPods, se dotent de nouvelles fonctionnalités. L’Audio adaptative combine l’annulation du bruit et le mode Transparence pour s’adapter intelligemment et passer d’un mode audio à l’autre en fonction des besoins. Ainsi, les bruits gênants seront éliminés, tandis que les éléments importants seront mis en évidence. Le mode « Conversation Awareness » intervient en réduisant automatiquement le volume de la musique lorsqu’il détecte que vous commencez à parler à quelqu’un, et en concentrant le mode Transparence sur la personne à qui vous parlez.

AirPlay est également amélioré. AirPlay apprendra quand et où vous avez tendance à utiliser vos différents appareils AirPlay, et commencera à proposer AirPlay à l’avance. AirPlay dans les hôtels est une autre nouveauté d’AirPlay, qui permettra un couplage rapide et facile avec les systèmes audio spécifiques des hôtels.

Le centre de contrôle de tvOS a été amélioré, ce qui le rend plus facile et plus rapide à utiliser. Votre iPhone peut également être utilisé pour trouver votre télécommande Siri, ce qui réduit le temps passé à chercher une télécommande.

La nouveauté la plus intéressante de tvOS est l’ajout de FaceTime à l’Apple TV. Vous pouvez rapidement et facilement envoyer vos appels FaceTime vers votre Apple TV, et toutes les fonctionnalités habituelles, comme Center Stage, fonctionneront parfaitement avec FaceTime sur l’Apple TV. Vous pouvez même utiliser SharePlay pour une expérience de visionnage ultime avec vos amis.

> En savoir plus sur l’Audio & tvOS (à venir)

watchOS 10

Vous pensiez en avoir assez de la personnalisation ? Eh bien, ce n’est pas le cas, car watchOS 10 se dote lui aussi d’options de personnalisation. La nouvelle version de watchOS vous permettra de modifier n’importe lequel de vos cadrans de montre en fonction de vos besoins personnels, en ajoutant des SmartStacks avec des widgets accessibles en déplaçant simplement votre Couronne numérique. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets d’un appui long, et vous pouvez accéder rapidement à vos applications favorites directement à partir de la SmartStack. Les applications ont également été redessinées pour vous permettre d’être mis à jour rapidement.

Apple a également travaillé sur le suivi du cyclisme, et watchOS 10 prendra désormais en charge les capteurs de vélo Bluetooth, afin que vous puissiez suivre votre cadence et votre puissance à l’aide de votre Apple Watch. Il s’agit d’un ajout important pour les cyclistes, car il permet de réduire le nombre d’appareils nécessaires lors d’une longue sortie. Les entraînements cyclistes de l’Apple Watch s’afficheront désormais automatiquement en tant qu’activité en direct sur votre iPhone, ce qui vous permettra de placer votre iPhone sur un support de vélo et de suivre les statistiques de votre Apple Watch pendant que vous pédalez.

L’application Boussole s’enrichit de nouvelles options de sécurité, notamment d’une paire de fonctionnalités qui indiquent le dernier endroit où vous avez accédé à une connexion cellulaire et l’endroit où vous pouvez envoyer un message SOS, si le pire devait se produire sur le sentier. Il y a également une vue de l’altitude et la possibilité de rechercher des installations proches, et même des sentiers de randonnée à proximité.

L’Apple Watch sera également en mesure d’analyser votre swing au tennis ou au golf et de vous tenir informé de votre progression dans le sport que vous avez choisi.

> En savoir plus sur watchOS 10

Santé mentale et physique

Après avoir conquis le monde de la santé physique, Apple veut désormais mettre en lumière la santé mentale. L’application Mindfulness de watchOS 10, iOS 17 et iPadOS 17 pourra désormais enregistrer ce que vous ressentez à un moment donné, ainsi que ce qui, selon vous, pourrait être à l’origine de cette humeur.

Mindfulness utilisera également des questionnaires cliniques pour vous aider à rester au fait de votre santé mentale, et vous indiquera même s’il pense que vous avez besoin de parler à quelqu’un de votre santé.

La myopie a fait l’objet d’une attention particulière de la part d’Apple cette année, et désormais, watchOS 10 suivra le temps passé à la lumière du jour pour les enfants, ce qui a été prouvé pour aider à réduire les risques de développement de la myopie chez les enfants. Une fonction mesurant la distance à laquelle votre enfant utilise un iPad ou un iPhone est également incluse, ce qui constitue un autre indicateur clé d’une myopie potentielle.