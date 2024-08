Test de Proton VPN : Sécurité avancée et performances élevées pour protéger votre vie privée

Proton VPN, qui fait partie de la suite de services en ligne Proton en pleine croissance, comme Proton Pass, est un VPN astucieux doté d’une excellente collection de fonctionnalités avancées et du meilleur abonnement gratuit que nous ayons vu. Peu de concurrents peuvent égaler son mélange d’accessibilité, de fonctionnalités et de conception.

Son abonnement premium est un rapport qualité-prix fantastique pour n’importe quel VPN, et il est d’autant plus performant qu’il inclut des outils de messagerie sécurisée, de stockage et de calendrier.

Créé par la même société à l’origine de Proton Mail, Proton Pass et d’autres applications axées sur la confidentialité, ce VPN a pour mission de protéger votre vie privée en ligne. Proton AG est une entreprise fondée en 2014 par d’anciens scientifiques du CERN, le centre de recherche renommé. Leur objectif était de garantir une communication privée accessible à tous. Une décennie plus tard, les applications Proton continuent d’offrir des services gratuits tout en mettant la confidentialité au premier plan.

Proton VPN : abonnements et tarifs

Proton VPN se distingue par une offre gratuite particulièrement généreuse. En effet, Proton Free inclut toutes les applications Proton, vous permettant d’installer et d’utiliser gratuitement le VPN, le service de messagerie chiffrée, le gestionnaire de mots de passe, le calendrier et le stockage cloud sécurisé. Le VPN gratuit offre une utilisation illimitée des données et chiffre votre trafic réseau sans publicité ni journalisation de vos activités, contrairement à de nombreux autres VPN gratuits.

Même si vous devez créer un compte pour l’utiliser, la version gratuite de Proton VPN est particulièrement intéressante car elle ne limite pas la quantité de données que vous pouvez utiliser.

Cependant, pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées, l’abonnement Proton VPN Plus offre bien plus. Vous bénéficiez de 10 connexions simultanées, avec accès à 6 380 serveurs répartis dans 112 pays, contre 136 serveurs dans trois pays pour la version gratuite. Ces serveurs premium sont assez rapides pour supporter le streaming et le téléchargement de torrents.

Parmi les options avancées de Proton VPN Plus, on retrouve le protocole Stealth pour contourner les pare-feu administratifs, Secure Core pour une sécurité maximale grâce à un double saut de serveur, et le split-tunneling. Proton VPN Plus est proposé à 10 euros par mois, avec des réductions significatives pour l’abonnement annuel.

En plus de l’abonnement VPN, Proton propose un forfait « Proton Unlimited » qui inclut tous les services Proton pour un prix légèrement supérieur. Cette offre groupée représente une excellente valeur ajoutée pour ceux qui recherchent une protection complète de leur vie privée.

Proton VPN : design

L’application Proton VPN propose une interface intuitive avec une prise en main rapide. Par défaut, Proton VPN affiche une grande carte et un graphique de l’état du réseau en temps réel. Toutes les commandes du VPN se trouvent dans le volet de gauche, y compris l’option permettant de masquer la carte. Un gros bouton violet Connexion rapide vous permettra de vous connecter immédiatement, ce qui est appréciable. Une fois connecté, le drapeau du pays auquel vous êtes connecté apparaît en haut à gauche, ainsi que votre nouvelle adresse IP. La carte montre également le parcours de vos données.

Une liste de pays vous permet de choisir un serveur avec une faible charge ou de parcourir les serveurs disponibles par région.

Des boutons de raccourci permettent d’activer des fonctionnalités telles que Secure Core, le blocage des publicités et des logiciels malveillants avec NetShield, un kill switch pour couper la connexion Internet en cas de déconnexion du VPN, et le transfert de port. Bien que l’application offre toutes les fonctionnalités nécessaires, une extension pour navigateur est également disponible sur le Chrome Web Store pour plus de commodité.

Vous pouvez définir vos profils

Les fonctionnalités de base sont simples à comprendre, mais les options avancées peuvent nécessiter des recherches supplémentaires. Les cercles colorés indiquant la charge des serveurs, par exemple, peuvent être déroutants pour les débutants.

Les profils sont une fonctionnalité inhabituelle. Ils vous permettent de définir certains paramètres pour votre connexion VPN. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous souhaitez vous connecter uniquement aux serveurs Tor, mais que vous ne vous souciez pas de l’endroit où vous vous connectez. Vous pouvez créer le vôtre ou utiliser l’une des options incluses. Les profils sont un moyen accessible de personnaliser votre connexion VPN, mais la plupart des gens peuvent les ignorer en toute sécurité.

Proton VPN : performances et fonctionnalités

La vitesse et la fiabilité sont des critères essentiels pour un VPN, et Proton VPN Plus excelle dans ces domaines. Lors de tests de vitesse avec des connexions à divers serveurs à travers le monde, la connexion est restée stable et suffisamment rapide pour le streaming, même sur les serveurs les plus éloignés.

En revanche, l’utilisation de la fonction Secure Core, qui redirige le trafic via deux serveurs pour une sécurité accrue, a un impact notable sur la vitesse, mais reste acceptable pour des activités nécessitant une confidentialité maximale. Généralement, lorsque vous activez un VPN, votre trafic Web est chiffré et envoyé vers un serveur exploité par la société VPN, via lequel votre trafic sort sur Internet ouvert. Dans une connexion multi-sauts, votre trafic se connecte à un serveur exploité par la société VPN, puis à un deuxième serveur avant de sortir sur Internet.

Lorsque vous vous connectez via les serveurs Secure Core, votre connexion VPN effectue deux sauts, une fois de votre appareil vers les serveurs Secure Core, puis vers le serveur VPN que vous sélectionnez. Proton VPN affirme que ses serveurs Secure Core sont hébergés uniquement dans des pays dotés de lois strictes en matière de confidentialité et qu’il en est directement propriétaire. Physiquement, ils résident dans des installations sécurisées (sur une ancienne base militaire, par exemple).

Bien qu’un VPN protège vos données grâce à son tunnel chiffré, vous n’aurez aucune chance si un attaquant a pris le contrôle du serveur VPN. C’est un scénario exotique et improbable, mais le schéma de serveur Secure Core garantit que vos informations sont sécurisées depuis votre ordinateur jusqu’au serveur Secure Core, qui est sous clé. Si le prochain serveur VPN auquel vous vous connectez après le serveur Secure Core a été compromis, celui qui a pris le contrôle ne pourra rien savoir de vous, car votre trafic semblera provenir du serveur Secure Core et non de votre ordinateur réel. Cette configuration est analogue à celle utilisée par Tor, mais Tor est beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de sauts entre vous et votre destination.

Le blocage de malwares de Proton VPN Plus, bien qu’utile, ne remplace pas un antivirus complet. NetShield, basé sur une base de données de sites Web connus pour héberger des malwares, est plus efficace comme bloqueur de publicités que comme solution de sécurité complète.

Quels protocoles Proton VPN propose-t-il ?

La technologie VPN existe depuis longtemps et il existe de nombreux types de tunnels chiffrés parmi lesquels vous pouvez choisir. OpenVPN est notre option préférée depuis des années, mais le protocole WireGuard a connu une adoption rapide dans l’ensemble du secteur. Comme OpenVPN, WireGuard est un protocole open source qui peut être examiné librement pour détecter d’éventuelles failles. Mais WireGuard dispose également de la dernière technologie de chiffrement et peut offrir de meilleures vitesses Internet que d’autres options.

Proton VPN utilise IKEv2, OpenVPN (UDP/TCP) et WireGuard dans toutes ses applications Android, iOS, Linux, macOS et Windows. Par défaut, l’application sélectionne le meilleur protocole à utiliser.

Proton VPN : Confidentialité et sécurité

La confidentialité et la sécurité sont les priorités absolues de Proton. Aucune activité n’est journalisée, et la société, basée en Suisse, n’est pas soumise aux demandes de données des alliances de renseignement internationales. Proton VPN reste l’un des services les plus fiables en matière de protection de la vie privée.

En ce qui concerne la distribution, Proton VPN couvre un nombre respectable de 112 pays. Avoir plus d’emplacements de serveurs est une bonne chose, car cela signifie que vous avez plus de chances de trouver un serveur VPN près de chez vous, ce qui vous offre de meilleures performances et plus d’options pour usurper votre emplacement.

Proton VPN mérite d’être félicité pour l’amélioration de sa distribution géographique. L’entreprise propose des emplacements de serveurs en Amérique du Sud et en Afrique, deux continents entiers souvent ignorés par les sociétés VPN, ainsi qu’en Inde et en Ukraine . L’entreprise n’a cessé d’étendre sa présence mondiale.

La présence de serveurs VPN dans des régions où les politiques Internet sont répressives ne permet pas nécessairement aux utilisateurs de contourner la censure, mais elle peut offrir à la population un minimum de sécurité et de confidentialité. Proton VPN couvre plusieurs de ces pays, notamment la Chine (à Hong Kong), la Russie, la Turquie et le Vietnam.

En termes de sécurité physique, Proton VPN affirme utiliser un chiffrement intégral du disque, de sorte que tout serveur saisi serait inaccessible. L’entreprise affirme également que ses serveurs dédiés sont plus difficiles à attaquer que les serveurs virtuels, et que tout serveur qui tombe hors ligne dans des « circonstances imprévues » est immédiatement effacé et réapprovisionné.

Proton VPN : verdict

Proton VPN est depuis longtemps un favori pour ses politiques de confidentialité solides et sa collection de fonctionnalités VPN avancées. En termes simples, Proton VPN offre toutes les fonctionnalités VPN et reste un bon rapport qualité-prix. Sa version gratuite est également excellente et n’impose aucune limite à la quantité de bande passante que vous pouvez utiliser.

Il est l’un des VPN les plus rapides et les plus sécurisés du marché, ce qui lui vaut une place de choix parmi les alternatives à ExpressVPN et NordVPN. Avec des offres groupées comme Proton Unlimited, vous pouvez bénéficier d’une protection complète de votre vie privée à un prix compétitif.

En somme, Proton VPN Plus est un excellent choix pour presque tous les utilisateurs, même si son bloqueur de malwares est moins performant que celui de certains concurrents comme NordVPN. Toutefois, l’absence de hausses de prix significatives à la reconduction des abonnements en fait une option très attrayante.