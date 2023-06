WWDC 23 : Apple met à jour le Mac Studio avec le nouveau chipset M2 Ultra

Hier soir, lors de sa WWDC 2023, Apple a annoncé la mise à niveau du Mac Studio. Le nouvel ordinateur est équipé des nouveaux chipsets M2 Max et M2 Ultra. Apple affirme que la nouvelle puce Ultra est jusqu’à quatre fois plus rapides que les anciens ordinateurs basés sur Intel, et que la nouvelle machine prend en charge jusqu’à six écrans Pro Display XDR.

Le Mac Studio miniature a le même design que l’appareil M1 de l’année dernière, mais il est équipé de processeurs beaucoup plus puissants.

Le M2 Ultra est la grande nouveauté, Apple le décrivant comme « un monstre de puce ». Il s’agit essentiellement de deux matrices M2 Max reliées par la technologie UltraFusion d’Apple.

Le nouveau Mac Studio possède jusqu’à 24 cœurs de CPU et jusqu’à 76 cœurs de GPU. Il est jusqu’à 4x plus rapide que le dernier iMac à base d’Intel, et 6x plus rapide que le dernier iMac à base d’Intel. La machine dispose également d’un moteur neuronal (NPU) 40 % plus rapide et prend en charge l’encodage et le décodage h.264, HEVC et ProRes.

Apple affirme qu’un système unique doté de ce type de GPU peut entraîner des charges de travail ML que les GPU discrets ne peuvent pas gérer en raison de contraintes de mémoire. En réalité, tous ces chiffres devraient se traduire par des améliorations impressionnantes des performances des applications créatives sous macOS avec le Mac Studio.

Du lourd sous le capot

En matière de connectivité et d’affichage, le nouveau Mac Studio est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Il peut être configuré avec un espace de stockage allant jusqu’à 8 To et dispose d’une mémoire unifiée pouvant atteindre 192 Go avec une bande passante de 800 Go/s. Le nouveau Mac Studio prend en charge jusqu’à six disques durs. Le nouveau Mac Studio prend en charge jusqu’à 6 moniteurs Pro Display XDR et dispose de ports Ethernet, HDMI, SDXD et Thunderbolt 4 de 10 Go.

Le Mac Studio d’Apple est proposé au même prix que son prédécesseur, à savoir 2 399 euros. Vous pouvez commander le nouveau Mac Studio dès aujourd’hui, et il sera disponible la semaine prochaine.

Le Mac Studio a longtemps comblé un vide dans la gamme d’Apple pour les professionnels de la création qui optent généralement pour le puissant matériel Mac Pro de la société. Apple a mis à jour le Mac Pro en 2019, et la société a finalement dévoilé un nouveau Mac Pro alimenté par son propre Apple Silicon.