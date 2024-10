Gemini prend le contrôle : Google Assistant bientôt remplacé par l’IA multimodale ?

Google poursuit sa transition vers Gemini, son IA multimodale, en lui confiant de plus en plus de fonctionnalités initialement gérées par Google Assistant. Les dernières découvertes révèlent que Gemini sera bientôt capable d’exécuter les actions de Google Assistant, offrant ainsi une expérience utilisateur plus riche et plus intégrée.

Gemini : l’assistant IA nouvelle génération

Depuis plusieurs mois, Google intègre progressivement Gemini à son écosystème Android, remplaçant ainsi Google Assistant pour de nombreuses fonctions. L’objectif est de faire de Gemini l’assistant IA par défaut sur Android, offrant une expérience conversationnelle et multimodale plus avancée.

Selon des informations révélées par Assemble Debug et Android Authority, Gemini sera bientôt capable d’exécuter les actions de Google Assistant, telles que l’envoi de messages via Google Messages ou WhatsApp, le contrôle de Spotify, le passage d’appels et l’envoi de messages.

Une transition progressive

Google procède à une transition progressive de Google Assistant vers Gemini. L’entreprise analyse les requêtes et les demandes des utilisateurs pour déterminer les meilleures extensions à développer pour Gemini.

Malgré des débuts difficiles, Gemini s’est imposé comme le système d’IA principal de Google, remplaçant Bard. L’entreprise continue d’améliorer les capacités de Gemini en l’intégrant à ses applications, telles que Google Messages et la suite bureautique Google Workspace.

L’ascension de Gemini et le déclin de Google Assistant

L’essor de Gemini s’accompagne d’une diminution du rôle de Google Assistant dans le développement des expériences d’IA pour les utilisateurs. La prise en charge des actions de Google Assistant par Gemini marque une nouvelle étape dans cette transition.

Avec l’intégration croissante de Gemini dans l’écosystème Android, Google confirme sa volonté de faire de l’IA multimodale le cœur de l’expérience utilisateur.