WWDC 23 : le Apple Vision Pro place la barre plus haut pour les casques VR et AR

Après de nombreuses années de rumeurs, Apple a finalement annoncé son tout nouveau et premier produit AR/VR, le casque Apple Vision Pro lors de sa WWDC 2023. Ce nouvel appareil prend en charge les gestes, le suivi des mains, la saisie vocale et Siri. Il permet une interaction transparente et mains libres avec les objets numériques et offre une expérience immersive de réalité augmentée et de réalité virtuelle en un seul produit.

L’Apple Vision Pro reprend de nombreux éléments de conception du Mac, de l’iPhone et de la Watch. Il est doté d’un large éventail de caméras et de capteurs qui suivent vos mains, vos yeux, ainsi que les personnes et les objets qui vous entourent. Le Vision Pro est doté d’évents sur les côtés et en bas, ainsi que d’une couronne, inspirée de l’Apple Watch. Le casque est doté d’une sangle en tissu respirant. Le casque a une conception modulaire qui peut s’adapter à la tête et au visage uniques de chaque utilisateur.

Le Vision Pro est doté d’une lentille magnétique et d’une connexion magnétique qui vous permet de porter le casque en toute simplicité, sans avoir à vous encombrer de câbles lourds et nombreux. La batterie portable peut facilement se glisser dans votre poche et, bien qu’elle prenne de la place et pèse un peu, elle est réputée plus confortable que d’autres solutions concurrentes.

Une prouesse technologique

L’Apple Vision Pro comporte 23 millions de pixels sur chaque panneau. Apple a conçu sa propre lentille qui fournit des détails nets et incroyables à une résolution allant jusqu’à 4K sans aucune distorsion.

Le Vision Pro prend en charge EyeSight, qui suit les yeux de l’utilisateur et lui permet de voir à travers le casque. L’extérieur contient également un écran qui peut projeter les yeux de l’utilisateur et les cacher pour rendre l’expérience plus conviviale pour l’entourage de la personne qui utilise le casque. Cet écran peut également projeter les yeux et le visage de l’utilisateur lorsque d’autres personnes s’approchent, ce qui rend l’expérience fluide et transparente.

En ce qui concerne l’audio, le Vision Pro est doté de deux haut-parleurs qui prennent en charge l’audio spatial. Le casque utilise également la technologie Audio ray-tracing pour analyser votre pièce et vous offrir une expérience audio plus immersive.

Le Vision Pro est alimenté par la puce Apple M2 et une toute nouvelle puce R1, spécialement conçue pour le Vision Pro. La puce R1 élimine le décalage et traite les informations provenant de tous les microphones, haut-parleurs, caméras et autres capteurs. Le casque est alimenté par visionOS et prend en charge un nouveau sous-système en temps réel, un moteur de rendu avec fovéation, un moteur 3D multi-applications, iOS et des frameworks spatiaux.

Applications et divertissement

La puissance des cartes et du système d’exploitation signifie également qu’Apple a rendu les applications iOS et iPad nativement disponibles pour fonctionner sur visionOS, et le casque Vision Pro prendra en charge un grand nombre d’applications dès son lancement. Les utilisateurs pourront découvrir les applications nouvelles et existantes prises en charge sur l’App Store.

Les utilisateurs pourront faire à peu près tout ce qui est déjà possible sur leur ordinateur Mac, leurs tablettes iPad et leurs iPhone. Cela signifie qu’ils pourront regarder des films et des vidéos, naviguer sur le Web, jouer, interagir et envoyer des messages à leur famille, à leurs amis et à leurs collègues, et bien plus encore. Vision Pro prendra en charge FaceTime et iMessage, et permettra aux utilisateurs de s’afficher sur de grandes tuiles vidéo, comme s’ils se trouvaient dans la pièce avec la personne qui passe l’appel.

Le casque peut également être utilisé pour le travail et permet d’écouter de la musique, d’utiliser un clavier virtuel, de dicter et d’utiliser Siri. visionOS permet également aux utilisateurs d’agrandir l’écran de leur Mac, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser plusieurs moniteurs.

Prix et disponibilité

Le Apple Vision Pro est proposé à partir de 3 499 dollars aux États-Unis et sera disponible au début de l’année prochaine sur Apple.com et dans les Apple Store des États-Unis.

Le casque sera disponible dans d’autres pays dans le courant de l’année prochaine, et les utilisateurs pourront apprendre, expérimenter et personnaliser leur adaptation à Vision Pro dans les Apple Store.