Test du OnePlus Nord 4 : Le smartphone milieu de gamme qui a tout pour plaire ?

La série OnePlus Nord était initialement destinée à combler le vide laissé par OnePlus lorsque ses flagship killers ont commencé à grimper dans l’échelle des prix. Si le premier smartphone était plutôt convaincant, les deuxième et troisième générations n’ont pas réussi à marquer les esprits. Maintenant que le OnePlus Nord 4 est là, avec un nouveau design et des spécifications attrayantes, peut-il être l’appareil de milieu de gamme idéal à choisir cette année ?

J’utilise le smartphone depuis environ une semaine et, après l’avoir testé en profondeur, je vais vous faire part de mes impressions dans cet article sur le OnePlus Nord 4, aujourd’hui vendu pour 499 euros.

En 2024, alors que les marques ne se soucient même pas de livrer des adaptateurs de charge avec un smartphone à bas prix, OnePlus a réussi à regrouper tous les éléments essentiels dont vous aurez besoin avec votre nouveau téléphone. Voici le contenu de la boîte.

OnePlus Nord 4

Câble USB-A vers C

Adaptateur de charge SuperVOOC 100 Watts

Outil d’éjection de la carte SIM

Housse en silicone transparente

Autocollants OnePlus Nord

Carte Red Cable Club

Manuel d’utilisation et autres documents

OnePlus Nord 4 : design

Le CMF Phone 1, sorti récemment, a ramené une tendance nostalgique dans les smartphones avec une nouvelle tournure pour les coques arrière. Et je ne m’attendais pas à voir la résurrection d’un vieux style si tôt. Oui, le OnePlus Nord 4 ramène le châssis métallique de ce que je considère comme l’âge d’or des smartphones.

Il reprend même des éléments de design de l’un des meilleurs smartphones Android de cette époque, le Google Pixel 2. Avec son design mi-verre, mi-métal, et sa configuration de caméra orientée horizontalement. Ce qui, soit dit en passant, empêche le smartphone de vaciller lorsqu’il est posé à plat. La variante argentée du OnePlus Nord 4 a même un accent orange pour le curseur d’alerte. Il s’agit probablement d’un clin d’œil au bouton d’alimentation orange du même téléphone.

Le plus beau dans les smartphones en métal, ce sont les lignes d’antenne qui ajoutent une esthétique haut de gamme. Comme si la technologie elle-même devait se plier au design. Félicitations également à l’équipe de conception pour avoir incurvé le cadre sur les côtés. Le téléphone est ainsi plus maniable, sans que les côtés plats s’enfoncent dans les mains. Lorsque vous tenez le smartphone, vous trouverez les boutons d’alimentation et de volume sur la droite, et le curseur d’alerte sur la gauche.

Sur le haut du téléphone, vous trouverez le blaster IR, et le bas loge le plateau SIM, le port USB-C pour la charge, et la grille du haut-parleur secondaire. À ce stade, il doit être évident que j’adore ce design et que je souhaite que Google l’adapte à son prochain Pixel. Mais si vous n’êtes pas nostalgique des jours passés, vous risquez de le trouver un peu bizarre.

OnePlus Nord 4 : écran

L’écran du Nord 4 est un écran plat de 120 Hz qui s’étend sur une diagonale de 6,74 pouces. Pour une raison que j’ignore, je n’arrêtais pas de penser qu’il était impossible que les chiffres concernant la taille de l’écran soient corrects, car le téléphone me semblait compact dans mes mains. Cela est probablement dû au fait que je suis habitué à des smartphones dotés d’écrans plus grands. C’est peut-être aussi le résultat de la finesse des bords d’écran qui permet de faire tenir plus d’écran dans une taille plus petite.

Pour ce qui est de la consommation de contenu sur cet appareil, il remplit toutes les conditions. Vous disposez d’un écran 10 bits, d’une prise en charge HDR 10+ et d’un écran haute résolution de 1.5K. Cet écran produit des couleurs éclatantes, parfois un peu sursaturées. Mais cela rend le visionnage de contenus attrayant, en particulier ceux qui comportent des nuances de couleurs, comme les vidéos animées.

C’est pour cette raison que j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder des séries sur le Nord 4. Cependant, le seul problème que j’ai rencontré est la luminosité. Elle n’atteint que 1100 nits en temps normal, c’est pourquoi je devais constamment vérifier le curseur de luminosité pour savoir s’il était au maximum ou non.

L’écran est protégé par du verre Panda, mais comme je l’ai dit, quelle que soit la protection utilisée, il est préférable d’utiliser du verre trempé.

Haut-parleurs et haptique

Mais l’écran n’est qu’un aspect, l’autre étant le son. Pour cela, le OnePlus Nord 4 est équipé de haut-parleurs stéréo. Ils sont assez bien équilibrés, mais je dirais que le haut-parleur du bas est le plus puissant, ce qui donne un ratio de 60:40 entre les haut-parleurs du bas et ceux du haut. La qualité du son est claire et forte jusqu’à ce que l’on monte le son au maximum. Ensuite, le son devient un peu strident.

Pour ce qui est de l’haptique, nous avons un moteur x-axis à bord qui vous donne un retour tactile serré. Combiné à la façon dont l’interface utilisateur elle-même tire parti des vibrations lorsque vous interagissez avec elle, vous obtenez la recette d’une expérience riche en sensations. Et vous avez la recette d’une expérience haptique riche, ce qui est formidable dans cette gamme de prix.

OnePlus Nord 4 : logiciel

Le OnePlus Nord 4 est livré avec OxygenOS 14.1, mais je ne pense pas qu’il soit juste de l’appeler OxygenOS. J’ai un goût amer pour la marque depuis qu’elle a changé l’interface préférée des enthousiastes, et l’a « recoloré » avec ColorOS. La marque a tout de même offert une alternative sans bloatware aux autres appareils OPPO et Realme qui utilisent la même interface.

Mais cela a progressivement changé pour ce que nous avons maintenant. Le OnePlus Nord 4 est livré avec un total de 11 applications bloatware, dont 4 que vous pouvez choisir d’éviter lors de la configuration. Vous remarquerez également qu’il dispose de sa propre boutique d’applications, malgré l’installation du Google Play Store. Oh ! et ai-je mentionné qu’il effectue des contrôles de sécurité lorsque vous installez une application, même à partir du Play Store.

Oui, vous pouvez ignorer ces éléments. À part cela, il y a un tas de nouveaux ajouts d’IA comme Résumé IA, AI Eraser, Rédacteur IA, et une nouvelle fonctionnalité BeaconLink pour passer des appels à des personnes proches sans réseau.

4 ans de mises à jour majeures

Ces fonctions d’intelligence artificielle resteront probablement exclusives à ce téléphone et aux prochains appareils OnePlus. Les animations ont été améliorées et le système d’exploitation est en grande partie rapide. Il faut s’attendre à 4 ans de mises à jour majeures, ce qui signifie que ce téléphone ira jusqu’à Android 18.

De plus, vous bénéficierez de 6 ans de correctifs de sécurité qui arriveront tous les trimestres.

OnePlus Nord 4 : performances

Pour un smartphone qui promet environ une demi-décennie de mises à jour logicielles, il faut un processeur capable de durer aussi longtemps. C’est pourquoi le Nord 4 est équipé du tout dernier Snapdragon 7+ Gen 3. Il s’agit d’un chipset octa-core de 4 nm que nous avons vu pour la première fois dans le Realme GT 6T. C’est ce qui se fait de mieux pour un smartphone de milieu de gamme.

Le tout est couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive LPDDR5X et à un espace de stockage de 128 ou 256 Go.

Au quotidien, le OnePlus Nord 4 m’a bien servi. Qu’il s’agisse de jongler avec plusieurs applications, de faire défiler des centaines de Reels et de séries, de passer des appels, de prendre des messages ou de regarder des vidéos. L’expérience n’a pas été entravée par des ralentissements ou des bugs. Le démarrage a été fluide et rapide et n’a pas changé pendant toute la durée de l’utilisation. Je n’ai donc rien à redire sur ce point.

Expérience de jeu

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un smartphone de jeu à proprement parler, les composants internes peuvent tout de même produire un grand nombre de FPS sans transpirer. J’ai joué aux titres les plus populaires. Tout au long de la période de test, le OnePlus Nord 4 a géré sans problème des titres classiques tels que COD Mobile et BGMI. Avec des paramètres graphiques plus élevés, vous remarquerez quelques baisses d’images, mais seulement de quelques chiffres.

Warzone et Genshin Impact ont poussé le 7+ Gen 3 à ses limites. Le processeur a eu du mal à suivre. En ce qui concerne les situations chaudes, le smartphone a commencé à chauffer à l’arrière après un jeu prolongé. Mais la coque arrière métallique a permis de répartir la chaleur sur l’ensemble du châssis, de sorte qu’il n’y a pas eu de surchauffe à un seul endroit.

OnePlus Nord 4 : caméras

La caméra est doté d’un capteur Sony LYT 600 de 50 mégapixels avec OIS comme optique principale, et d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels. Pour les selfies, il y a un capteur frontal de 16 mégapixels. Maintenant que les caractéristiques techniques sont connues, parlons des résultats de la caméra que vous pouvez obtenir avec ce smartphone.

En plein jour, la caméra principale prend d’assez bonnes photos. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-jointes, les photos sont propres et nettes, bien que les ombres soient accentuées. La quantité de détails est correcte. Mais la netteté des détails disparaît lorsque vous effectuez un zoom avant.

L’objectif ultra-large fait son travail. Les images qui en sortent sont acceptables, mais comme il s’agit d’un objectif de 8 mégapixels, il ne parvient pas à capturer beaucoup de détails. Cependant, je félicite OnePlus d’avoir réglé les caméras pour maintenir la cohérence des couleurs. Ainsi, le passage d’un objectif à l’autre ne provoque pas de chocs.

J’ai apprécié les photos prises de nuit. Elles ont un aspect lunatique qui peut plaire ou déplaire à certains. L’OIS est très utile dans cette situation, car il permet de prendre des photos nettes avec peu ou pas de bruit. Les lumières et les ombres ne sont pas trop gonflées, mais les détails semblent plus doux. Il n’y a pas non plus d’accentuation artificielle de la netteté, ce que les téléphones tentent souvent de faire en post-traitement.

Il excelle dans le mode portrait

Les selfies sont bons, mais pas autant que je l’espérais. Les tons de la peau sont généralement corrects. Mais les visages ont l’air doux, et ce n’est pas dû à un quelconque mode d’embellissement. Cela pourrait être dû au traitement en arrière-plan. La caméra a également du mal à gérer l’exposition dans certaines situations. J’espère qu’une mise à jour permettra d’y remédier.

En revanche, OnePlus a bien compris ce qu’était la photo de portrait. L’algorithme est assez précis et permet de capturer des photos de portraits presque naturelles. La détection des contours est très précise. Si vous aimez prendre des photos de portrait, ce modèle devrait être facile à choisir.

En ce qui concerne les vidéos, l’appareil OnePlus peut filmer des vidéos 4K ultra HD à 60 fps.

OnePlus Nord 4 : batterie

Pendant la période d’évaluation, le OnePlus Nord 4 m’a impressionné en termes d’autonomie de la batterie. Il est doté d’une batterie d’une grande capacité de 5 500 mAh. Ce smartphone m’a permis de tenir toute une journée. Je l’ai utilisé pour écouter de la musique en streaming, passer des appels, prendre des tonnes de photos et de vidéos, et l’utiliser comme hotspot Wi-Fi. Lorsque je suis arrivé à la maison, il restait encore de la batterie.

En cas d’utilisation modérée, le smartphone devrait tenir environ 7 heures. Pour tous les joueurs mobiles, l’autonomie est de 5 à 6 heures. Vous pouvez passer au 1080p et à la fréquence de rafraîchissement automatique pour prolonger la longévité de l’appareil. Toutefois, je ne vous le conseille pas.

L’appareil étant doté d’un chargeur de 100 watts, vous pouvez le recharger de 0 à 100 % en 20 minutes environ.

OnePlus Nord 4 : verdict

Le OnePlus Nord 4 est un changement rafraîchissant dans la série Nord. Son design montre que l’équipe a fait ses devoirs et est retournée à la table à dessin. Bien sûr, il a ses bons et ses mauvais côtés, et certains peuvent être rédhibitoires pour vous. Comme la luminosité plus faible, les bloatwares apportés par OxygenOS, ou les performances incohérentes de la caméra. Mais, il y a aussi beaucoup de choses à aimer.

Le plus important, c’est qu’il s’agit de l’un des appareils de milieu de gamme idéal que j’ai vu depuis un certain temps et qui n’essaie pas de briser les barrières ou votre portefeuille. Il répond aux besoins essentiels de la plupart des utilisateurs. Si vous voulez un smartphone OnePlus pratique, ou un appareil qui vous servira pendant des années, le OnePlus Nord 4 est celui qu’il vous faut.