Apple Vision Pro : un modèle plus abordable et des lunettes connectées à l'horizon

Le développement du Vision Pro a été une entreprise coûteuse pour Apple, d’où son prix élevé. Même si les ventes ont été meilleures que prévu, le fabricant de l’iPhone a du mal à rentabiliser son investissement. Pour amortir les coûts de développement, Apple souhaite donc créer davantage de produits exploitant la technologie du Vision Pro.

Apple semble enfin sortir de sa routine en matière d’innovation. Mis à part le casque Vision Pro, qui n’a pas rencontré le succès escompté, l’entreprise n’a pas fait de progrès matériels notables en dehors de son cœur de métier (l’informatique et la mobilité). Mais cela pourrait changer dans les années à venir.

Selon Bloomberg, l’équipe Vision Pro d’Apple travaille sur des lunettes connectées pour relever le défi lancé par un Meta renaissant. Le géant des réseaux sociaux a pris une longueur d’avance avec ses lunettes connectées Ray-Ban Meta, qui ont bénéficié de mises à jour significatives en matière d’IA et de fonctionnalités sociales.

Plus impressionnant encore, Meta a présenté il y a quelques semaines Orion, ses premières véritables lunettes de réalité augmentée (RA). Ces lunettes s’appuient sur des projecteurs Micro LED et du carbure de silicium de qualité optique pour leur unité d’affichage grand-angle, une puce en silicium personnalisée et un suivi sensoriel multicouche, le tout sur une expérience logicielle axée sur l’IA.

Il s’agit sans doute de la technologie XR « grand public » qu’Apple aurait dû développer. Il semble maintenant qu’Apple vise ce type de produit à long terme, tout en considérant le Vision Pro comme une plateforme de lancement pour son écosystème XR plus large. « D’ici 2027, l’équipe envisage de lancer des lunettes connectées comparables aux Meta Ray-Ban », rapporte Bloomberg.

Apple vise une compréhension du monde digne de l’IA générative

Apple semble vouloir intégrer des capacités de compréhension du monde analogue à celles offertes par les outils d’IA générative comme ChatGPT de OpenAI et Google Gemini. Les travaux de Meta en matière d’IA sont impressionnants, comme en témoigne la présentation futuriste d’Orion.

Pour Apple, l’inspiration viendrait de son coûteux casque. « Le plan est d’intégrer la capacité du Vision Pro à comprendre son environnement à davantage de produits », ajoute le rapport. Mais, il faudra patienter avant de voir l’interprétation d’Apple des lunettes intelligentes.

L’équipe travaillerait également sur un casque Vision Pro plus abordable, qui pourrait coûter environ 2 000 dollars. Ce modèle d’entrée de gamme, attendu pour début 2025, serait équipé d’une puce moins puissante, de matériaux moins chers, et ne disposerait pas de la fonctionnalité EyeSight. Une deuxième génération de Vision Pro, avec un processeur plus puissant, serait également prévue pour 2026.

Un marché en pleine mutation

L’industrie des dispositifs XR portables est à un tournant. D’un côté, des produits comme le casque Meta Quest 3 proposent des fonctionnalités haut de gamme, comme le passthrough couleur, à un prix dix fois inférieur à celui du Vision Pro. De l’autre, des acteurs comme Xreal, Rokid et RayNeo tentent de créer des lunettes connectées qui ne ressemblent pas à des gadgets pour geeks. Parallèlement, des géants comme Microsoft abandonnent d’ambitieux projets XR comme HoloLens, malgré leur position de leader dans la course à l’IA.

Il sera intéressant de voir comment Apple abordera sa vision des lunettes connectées. Mais lorsqu’elles arriveront sur le marché, elles ne seront pas seules. Apple a un atout majeur : une base logicielle solide pour développer des appareils aussi audacieux. C’est ce qui fait d’Apple le candidat idéal pour démocratiser les lunettes connectées.