Apple Vision Pro 2 : Lancement prévu en 2025 avec le puissant chipset M5

Apple, qui a lancé son premier casque de réalité mixte en février 2024, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après quelques mois de rumeurs sur une possible mise en attente du Vision Pro de seconde génération, alias Vision Pro 2, au profit d’un casque moins cher, de nouvelles informations viennent bouleverser la donne.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple travaille activement sur la prochaine génération de son Vision Pro, dont la production de masse devrait débuter au second semestre 2025. La principale nouveauté serait l’intégration du chipset M5 d’Apple, une évolution majeure par rapport au premier Vision Pro équipé de la puce M2.

Bien que nous n’ayons pas encore beaucoup de détails sur le processeur M5, le passage de M2 à M5 devrait propulser la puissance de calcul à un tout autre niveau et offrir le meilleur des fonctionnalités d’Apple Intelligence. Le processeur M5 annoncé surpassera sans aucun doute le déjà puissant chipset M4, qui est le dernier-né de la gamme Apple Silicon.

Un design familier, mais des performances boostées

Il est important de noter que malgré ces améliorations internes, le design général et les autres spécifications matérielles devraient rester inchangés. Cela permettrait à Apple de maîtriser les coûts de production.

Cependant, le prix du Vision Pro 2 devrait s’aligner sur celui du modèle de première génération, qui est de 3 999 € pour le modèle de base. Des rumeurs circulent également sur le projet d’Apple de proposer une version moins chère du Vision Pro avec un écran à plus faible résolution, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Kuo a mentionné que le prix du Vision Pro M5 pourrait ne pas beaucoup changer, mais qu’Apple pourrait déployer une stratégie intelligente et créer des cas d’utilisation attrayants pour atteindre une adoption massive. Cela est devenu plus que nécessaire après les ventes décevantes du premier Vision Pro. Il souligne également qu’Apple pourrait intégrer quelque chose comme le Sora d’OpenAI, ce qui pourrait considérablement améliorer l’expérience Vision Pro. Après tout, l’impact des modèles d’IA texte-vidéo serait plus impressionnant sur un appareil de visualisation tête haute que sur les appareils électroniques grand public actuels.

Apple Intelligence et l’IA au cœur de l’expérience

Mark Gurman a également déclaré que Apple prévoit de déployer les fonctionnalités d’Apple Intelligence sur le casque Vision Pro à l’avenir. Bien que le casque puisse exécuter des fonctions d’IA embarquées telles que le tout nouveau Siri, des outils d’écriture et des résumés de notifications, nous pourrions ne pas les voir en 2024. Au lieu de cela, Apple pourrait réserver l’intégration d’Apple Intelligence à visionOS 3, qui pourrait potentiellement être lancé en 2025.

Apple semble déterminé à faire du Vision Pro un succès, et le Vision Pro 2 pourrait bien être le tournant tant attendu. Avec une puissance de calcul accrue, des fonctionnalités d’IA avancées et une stratégie de prix potentiellement plus agressive, le Vision Pro 2 a le potentiel de séduire un public plus large et de démocratiser la réalité mixte.