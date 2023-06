Comment installer iOS 17 Beta sur votre iPhone dès maintenant ?

Généralement, Apple offre cinq ans de mises à jour du système d’exploitation aux utilisateurs d’iPhone, et c’est également le cas avec iOS 17. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone XS ou d’iPhone plus récents recevront la mise à jour iOS 17. Malheureusement, votre fidèle iPhone X n’a pas été retenu cette fois-ci. Voici la liste complète des iPhone compatibles avec iOS 17 :

Avant iOS 16.4, le téléchargement et l’activation d’un profil bêta sur votre iPhone étaient nécessaires pour accéder aux mises à jour bêta. À partir d’iOS 16.4, il vous suffit d’inscrire votre identifiant Apple au programme des développeurs d’Apple, et l’option de téléchargement de la dernière version bêta s’affichera dans l’application Réglages elle-même. Cela dit, voici comment installer la version bêta pour développeurs d’iOS 17 sur votre iPhone :