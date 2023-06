WWDC 23 : Apple annonce iOS 17 et va chambouler votre iPhone

Lors de sa conférence WWDC 2023, Apple a annoncé la nouvelle version d’iOS pour les iPhones éligibles, iOS 17.

Le nouveau système d’exploitation comprend de toutes nouvelles fonctionnalités, notamment de nouvelles fonctionnalités d’iMessage, de nouvelles fonctionnalités de l’écran de verrouillage, une nouvelle fonction StandBy, Check In, Live Voicemail, une amélioration de l’autocorrection, Journal, NameDrop, et bien d’autres encore.

La dernière version du système d’exploitation iOS 17 d’Apple est enfin disponible et, comme prévu, il s’agit d’une petite mise à jour qui comporte une douzaine de nouvelles fonctionnalités importantes.

« Posters »

Votre carnet de contacts est mis à jour grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée « Posters », qui transforme les fiches de contact en images tape-à-l’œil qui s’affichent en plein écran sur l’iPhone du destinataire lorsque vous l’appelez. Les posters utilisent des directives de conception analogues à celles des écrans de verrouillage remaniés, avec des options typographiques audacieuses et la possibilité d’ajouter des Memoji, et ils fonctionneront avec des applications VoIP tierces.

Messages

Parmi les mises à jour apportées aux messages, citons la possibilité de filtrer les recherches avec des termes supplémentaires, une fonctionnalité qui permet de sauter au message le plus récent afin de rattraper le retard plus facilement, la transcription des messages vocaux — analogue à ce que la série Pixel 7 a introduit — et une série de nouvelles fonctionnalités appelées Check In qui partage votre position et votre statut en direct avec quelqu’un d’autre. Elle peut automatiquement envoyer un message à un ami lorsque vous êtes arrivé chez vous, et elle peut partager la batterie de votre smartphone et l’état des services cellulaires pour éviter toute confusion si vous vous trouvez dans une zone sans couverture.

Les autocollants font également l’objet d’une refonte, avec la possibilité d’ajouter n’importe quel emoji ou photo découpée en tant « qu’autocollant » positionné sur les iMessages ou n’importe où dans le système. Les photos en direct peuvent également être transformées en autocollants animés, et il est désormais possible d’ajouter des effets aux autocollants.

Siri

Apple a enfin facilité le déclenchement de Siri, qui n’a plus besoin d’être précédé du mot « Hey », et les utilisateurs peuvent dire « Siri [requête]… » pour poser des questions. En outre, les utilisateurs n’ont plus besoin de crier « Siri » pour parler à l’assistant vocal, et Siri peut tenir des conversations consécutives.

StandBy

Les utilisateurs peuvent enfin placer leurs appareils sur leur station d’accueil et leurs dispositifs de chargement sans fil et permettre à l’iPhone de faire office d’horloge et d’afficher l’heure, le calendrier et les widgets pris en charge pour afficher les informations importantes d’un seul coup d’œil. Cette fonction peut essentiellement remplacer les horloges de chevet et rendre l’iPhone beaucoup plus utilisable lorsqu’il se trouve sur une station d’accueil.

NameDrop

AirDrop bénéficie d’une mise à jour pour l’envoi d’informations de contact. En effet, désormais, il existe un nouveau moyen pratique de partager ses contacts avec ses amis et sa famille. Les utilisateurs peuvent désormais rapprocher leurs appareils et partager la carte de contact d’une personne entre eux. NameDrop permet également aux utilisateurs de sélectionner différents numéros, adresses électroniques et autres informations importantes à partager d’un simple effleurement.

Journal

Une nouvelle application appelée Journal suggère automatiquement des moments que vous pourriez vouloir commémorer dans un journal. Vos entrées peuvent inclure des photos, de la musique et des activités, et vous pouvez programmer des rappels pour commencer à écrire. L’application est également chiffrée de bout en bout pour préserver la confidentialité.

Autres annonces concernant iOS 17

Il y a de nouveaux autocollants en direct

Les utilisateurs peuvent désormais laisser un message FaceTime au cas où la personne que vous avez essayé de joindre n’est pas disponible pour prendre votre appel

L’autocorrection a été améliorée et est plus intelligente et plus précise que dans les versions précédentes d’iOS

Apple Plans prend désormais en charge le mode hors-ligne et vous permet de naviguer lorsque vous ne disposez pas d’une connexion Internet

Cette version d’iOS fait suite à une mise à jour significative d’iOS 16, qui comprenait une refonte majeure de l’écran de verrouillage, des fonctionnalités iMessage utiles comme la modification et l’annulation de l’envoi, et les activités en direct sensibles au facteur temps qui ont fait surface dans la Dynamic Island. Cette mise à jour avait pour but de vous aider à en faire plus avec votre smartphone, tout en vous permettant de moins vous plonger dans les applications pour effectuer des tâches simples.

iOS 17 a beaucoup de choses à offrir, mais il ne s’agit pas d’un changement radical. Il présente quelques améliorations précieuses en termes de qualité de vie, mais rien qui ne change fondamentalement la façon dont nous utilisons nos smartphones.