Test du Sonos Ace : Le casque idéal pour les cinéphiles et les amateurs de musique

Le casque Sonos tant attendu, qui a fait l’objet de nombreuses spéculations pendant des années, sont enfin là. Baptisés Sonos Ace par le géant du streaming audio multi-pièces, les premiers écouteurs Sonos se font attendre depuis longtemps.

Si vous avez toujours imaginé que les casques Sonos offriraient une configuration similaire à celle des Sonos Roam ou Move, qui agissent comme des enceintes Bluetooth lorsque c’est nécessaire, mais se glissent ensuite de manière transparente dans un système Sonos Wi-Fi, alors vous allez être surpris.

Ils disposent bien d’une fonction d’échange de sons, mais elle est limitée. Pour le reste, le Sonos Ace est une paire d’écouteurs Bluetooth à réduction de bruit ordinaire qui se situe dans une fourchette de prix déjà encombrée par les AirPods Max d’Apple, les QuietComfort Ultra de Bose et les WH-1000XM5 de Sony.

Le Sonos Ace est collé à ma tête depuis quelques semaines. Vendu aux alentours des 500 euros, ce casque haut de gamme est mon casque préféré à ce jour pour les films ! Lisez la suite de mon évaluation complète pour savoir comment ils se sont comportés.

Dans la boîte, on retrouve :

Sonos Ace

Câble USB-C vers USB-C

Câble USB-C vers Jack 3,5 mm

Étui de transport

Guide de démarrage rapide

Mentions légales et garantie

Sonos Ace : design et confort

Fabriqués en cuir végétal super doux et en mousse à mémoire de forme, les écouteurs Sonos Ace n’ont pas les habituels gros R et L imprimés sur eux, mais utilisent plutôt une nuance de filet interne différente pour que les utilisateurs puissent faire la différence. Sur la paire noire, il s’agit d’une combinaison gris/noir ; sur les écouteurs blancs, c’est plutôt une affaire de blanc/vert.

Comme les AirPods Max, les écouteurs sont maintenus en place par un aimant et il est facile de les retirer pour les nettoyer, ou même de les échanger pour des couleurs différentes.

Le Sonos Ace a été lancé en noir et blanc, mais d’autres options pourraient être proposées ultérieurement. J’ai eu la chance de voir les deux. Je préfère le blanc — je le trouve moins salissant — mais les deux ont un aspect extrêmement lisse et ne prennent pas les traces de doigts grâce à un revêtement spécial.

Ils sont extrêmement confortables à porter, même pendant de longues périodes. Il est très facile de les ajuster à votre taille de tête à l’aide des bras pivotants et coulissants inclus.

Comme ces coussins sont recouverts de faux cuir, ils ne respirent pas aussi bien que les AirPods Max, et j’ai eu les oreilles un peu chaudes lors d’une journée complète de réunions, mais rien de bien méchant.

Divers boutons pour le contrôle

Sur la version blanche, le bouton de contrôle et les parties en maille sont en acier inoxydable argenté, la version noire a une finition PVD noire pour ces composants. Si vous vous posez la question, les grilles couvrent les microphones, qui sont utilisés pour l’ANC et les appels.

Sur la coque droite, le logo Sonos est au même niveau que la touche de contenu, ce qui permet de toucher le logo et de trouver facilement le bouton qui permet d’effectuer pratiquement toutes les commandes principales : une pression pour la lecture/pause, une pression prolongée pour l’échange audio TV, une double pression pour passer à l’étape suivante, une triple pression pour passer à l’étape précédente, une pression vers le haut/bas pour le volume.

Il s’agit d’un bouton physique agréable et solide, facile à maîtriser.

En dessous se trouve la touche ANC qui permet de basculer entre les modes actif et passif par défaut, mais vous pouvez également personnaliser ce bouton dans l’application Sonos pour qu’il bascule entre actif et désactivé, ou passif et désactivé, si vous le souhaitez.

Le bouton d’alimentation se trouve sur la coque gauche ; une légère pression permet d’allumer ou d’éteindre le Ace et, si vous les portez à ce moment-là, vous entendrez également un son de mise en marche ou d’arrêt.

Des matériaux recyclés, des coussinets remplaçables

Sonos nous indique que les écouteurs Ace eux-mêmes sont fabriqués à partir de 17 % de plastique recyclé, ce qui, selon eux, est le maximum qu’ils puissent faire sans compromettre la durabilité. L’étui de transport est recyclé à 75 %, ce qui est super, bien sûr. Sauf qu’elle est un peu nulle. Elle se raye très facilement et la fermeture éclair est un véritable désastre. Je ne sais pas comment elle a pu passer les tests.

L’étui dispose d’un joli porte-câble qui est maintenu par un aimant et qui s’ouvre pour faciliter l’accès aux câbles jack 3,5 mm vers USB-C et USB-C vers USB-C que Sonos fournit dans la boîte.

Sonos Ace : Configuration et fonctionnalités

Sonos tient à souligner que le casque Sonos Ace fonctionne dès sa sortie de la boîte, et c’est vrai. Vous n’avez pas besoin de toucher à l’application Sonos si vous prévoyez simplement de les utiliser comme des écouteurs Bluetooth.

Cependant, le scénario le plus probable si vous envisagez d’acheter les écouteurs Sonos Ace, c’est que vous voudrez utiliser la fonction de Transfert de son de la TV et pour cela, vous devrez les synchroniser avec l’application Sonos. Cela se fait de la manière habituelle de Sonos, en les allumant en mode appairage avec l’application ouverte ; ils devraient être automatiquement trouvés et vous serez guidé tout au long du processus d’appairage.

Cependant, l’application Sonos — comme vous l’avez peut-être lu — est actuellement enclin à de nombreuses problématiques et bugs. Sonos travaille continuellement dessus mais vous risquez de rencontrer quelques mésaventures.

Malgré cela, mon casque Sonos Ace s’est parfaitement affiché dans mon application Sonos, aux côtés des autres enceintes de ma configuration Sonos.

Un casque conçu pour le home cinéma

Mis à part les problèmes d’appairage, la lecture de musique via Bluetooth est identique à celle de n’importe quel autre casque Bluetooth, vous lisez simplement de la musique à partir de n’importe quelle source de streaming avec le casque appairé à votre téléphone ; vous ne diffusez pas réellement de la musique sur le Sonos Ace à l’aide de la nouvelle application Sonos.

Le casque Sonos Ace utilise le Bluetooth 5.4 et prend en charge les codecs SBC et AAC, ainsi que les codecs ALAC et aptX Lossless si votre téléphone est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon Sound AptX (ce qui n’est probablement pas le cas).

Dans l’application Sonos, vous obtiendrez des informations sur les pistes et vous pourrez sauter des pistes et modifier le volume, mais il n’y a pas de recherche de chansons dans vos fournisseurs, ni d’informations sur les albums, les illustrations ou quoi que ce soit d’autre. Tout cela semble étrange, mais il ne s’agit pas d’une diffusion en continu vers le Ace comme une enceinte Sonos classique (c’est-à-dire le Zone Player) par Wi-Fi, rappelez-vous.

La technologie de réduction active du bruit (ANC) est également présente, avec 8 microphones sur l’appareil, dont 6 sont dédiés à l’ANC. Il existe également un mode conscient avec des bruits provenant du monde qui vous entoure, qui fonctionne très bien.

Lorsque vous n’écoutez pas de musique en streaming via Bluetooth lors de vos déplacements, le casque Sonos Ace est résolument conçu pour le home cinéma.

Parfait pour écouter dans un salon

L’idée est que, grâce à la fonction de Transfert de son de la TV, vous pouvez facilement, en maintenant la touche de contrôle sur les écouteurs Ace eux-mêmes, ou en utilisant l’option dans l’application Sonos, diffuser immédiatement l’audio de votre barre de son compatible (Arc, Arc SL, Beam (Gen 1), Beam (Gen2) et Ray) directement dans vos écouteurs.

Dans 90 % des cas, cela a fonctionné. Et lorsque cela a fonctionné, cela a bien fonctionné avec un transfert quasi instantané du son. Il est également intéressant de noter que si vous envoyez le son à la barre de son à l’aide de l’application, celle-ci vous demandera quel volume utiliser d’abord sur votre téléviseur, afin que vous ne réveilliez pas accidentellement les enfants.

Il est également intéressant de noter que le bouton de volume de la télécommande de votre téléviseur, si vous l’avez couplé à la barre de son, modifie le volume du casque Ace lorsque vous l’écoutez de cette façon.

Enfin, si vous avez plus d’une enceinte compatible dans votre maison, le casque Ace sait où ils se trouvent (par ondes radio, je suppose) et sait avec quelle barre de son fonctionner.

Lors de son lancement, le Sonos Ace fonctionnait exclusivement avec la barre de son phare, la Sonos Arc, mais la société a depuis ajouté les enceintes home cinéma suivantes : Arc SL, Beam (Gen 1), Beam (Gen2) et Ray. La connexion entre la barre de son et le Ace se fait par Wi-Fi et la Arc effectue une grande partie du travail de rendu sur son matériel. Si le son du flux audio de votre téléviseur n’est pas Atmos, il est mis à l’échelle virtuelle 7.1.4 et tout ce qui l’est est.

Technologie TrueCinema de Sonos

La technologie TrueCinema de Sonos, qui n’était pas présente lors du lancement, se calibre également avec la Arc afin de connaître votre configuration et le meilleur son pour votre pièce en fonction de l’endroit où vous êtes assis.

L’application Sonos vous permet d’accéder aux paramètres du Ace et d’avoir une vue d’ensemble de l’audio que vous transmettez depuis votre Arc.

Cependant, vous ne pouvez échanger que le son de la télévision. Si vous avez un flux audio en cours de lecture sur votre Arc, par exemple une chanson de Spotify, et que vous tentez une permutation audio TV, il passe d’abord en mode TV sur votre Arc avant de procéder à la permutation. Vous ne pouvez donc pas faire en sorte que le Sonos Ace se comporte comme une enceinte Sonos normale, même si vous le souhaitez vraiment, vraiment, vraiment.

À ce sujet, et je serai bref car c’est ma plus grande déception concernant le Sonos Ace, mais elle a déjà fait l’objet de nombreux articles, Sonos a admis que ce n’était tout simplement pas possible, d’un point de vue technique.

Pour en revenir à ce dont les Sonos Ace sont capables, vous pouvez les utiliser pour passer des appels, et la qualité du son est plutôt bonne des deux côtés. Vous pouvez également les configurer pour qu’ils répondent à un appel en les plaçant sur votre tête.

Vous pouvez éteindre manuellement le Sonos Ace à l’aide du bouton d’alimentation, mais il s’éteint également de lui-même après une période d’inactivité.

Sonos Ace : qualité du son

Sonos ne donne jamais trop de détails sur ce qui se passe en termes de matériel audio, mais nous savons que le Ace est piloté par un couple de haut-parleurs dynamiques de 40 mm sur mesure.

Il y a beaucoup de mises en garde et d’avertissements lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du son, en particulier étant donné les nombreuses options d’entrée, avec des qualités extrêmement variables, qui peuvent alimenter le Sonos Ace.

En ce qui concerne les capacités du Sonos Ace, la qualité du son est superbe.

En utilisant l’audio sans perte via un câble USB-C, le son est incroyable : plein, fort et détaillé. Hormis cette option d’entrée sonore « optimale », le son est toujours excellent. Fantastique, en fait, même si vous devrez procéder à quelques réglages dans l’application musicale que vous utilisez pour en tirer le meilleur parti.

Sonos Ace : autonomie

Le Sonos Ace se charge via l’USB-C et une charge de 3 minutes vous donne 3 heures d’utilisation. La durée maximale de la batterie est de 30 heures en mode Bluetooth avec ANC activé.

En mode Wi-Fi — lorsqu’il relaie l’audio de la Arc — l’autonomie de la batterie est réduite, mais vous devriez les utiliser pendant plusieurs soirées cinéma.

Sonos Ace : verdict

Lancer le Sonos Ace sur un marché extrêmement concurrentiel, avec un prix élevé et aucun antécédent dans la fabrication de casques sans fil, a toujours été un pari.

Sur les quelques modèles haut de gamme du marché auxquels je les ai comparés (AirPods Max et le Bose QuietComfort Ultra par exemple), je dirais que le Sonos Ace a un léger avantage, en particulier si vous êtes un utilisateur de Sonos.

Dans l’ensemble, le Sonos Ace offre une expérience d’écoute d’une grande qualité, ainsi qu’une excellente suppression du bruit et de très bonnes performances en matière d’appels vocaux. J’ai également apprécié le fait qu’ils disposent de l’audio USB-C et de l’audio spatial avec suivi de la tête. Et pour les utilisateurs de Sonos, la fonction Transfert de son de la TV est une option attrayante, et c’est peut-être ce qui vous donnera envie de lâcher environ 500 euros pour les acheter.

En revanche, j’ai été déçu que le Ace ne soit pas capable d’être réellement des écouteurs Wi-Fi, ce qui vous permettrait de les utiliser comme enceintes sur votre système Sonos à la maison.