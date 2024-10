Xiaomi Smart Band 9 Pro : Un clone de l’Apple Watch SE à prix cassé ?

Xiaomi s’apprête à lancer une nouvelle version de son bracelet connecté, le Smart Band 9 Pro. Des fuites révèlent un design étonnamment analogue à l’Apple Watch SE 2, mais à un prix bien plus abordable.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro est actuellement l’un des meilleurs bracelets connectés du marché, grâce à son autonomie de deux semaines et à son écran de qualité. Il offre tout ce que l’on peut attendre d’un bracelet connecté à ce prix : suivi de la fréquence cardiaque 24 h/24 et 7j/7, suivi de l’activité, GPS, etc.

Xiaomi a récemment lancé un Smart Band 9 plus fin, avec un suivi du sommeil amélioré, un meilleur suivi de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, et jusqu’à 21 jours d’autonomie. Il semblerait qu’une version Pro soit en préparation. Des rendus fuités par YTECHB révèlent que l’entreprise pourrait planifier un nouveau Xiaomi Smart Band 9 Pro en trois coloris, avec un design légèrement modifié.

Selon le rapport, la nouvelle itération présentera « des changements de conception mineurs et des options de couleurs », mais l’accent est mis sur la nature « minimale » des changements. Les couleurs affichées semblent être l’argent, le noir et l’or.

L’écran du nouveau Band 9 Pro semble être légèrement incurvé, contrairement à l’écran plat du modèle précédent. Le bracelet en polyuréthane thermoplastique (TPU) a également été amélioré. On note également la finition plus rugueuse du boîtier du Band 9 Pro, ainsi qu’un écran plus grand avec des bords plus fins.

Ce n’est pas une refonte majeure, et le design est surtout remarquable, car il ressemble beaucoup à l’Apple Watch SE. Xiaomi a malheureusement la réputation de copier le matériel et les logiciels d’Apple, et si la fuite est exacte, ce Band 9 Pro semble en être un nouvel exemple.

Xiaomi Smart Band 9 Pro concurrent ultra-abordable pour l’Apple Watch SE ?

Les autres détails du Xiaomi Band 9 Pro, y compris sa potentielle date de sortie, sont rares à ce stade. Cependant, étant donné que le Band 8 Pro était vendu à seulement 80 euros, cela pourrait être le rival ultra-abordable de l’Apple Watch SE que vous attendiez.

En résumé :

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro devrait être lancé prochainement.

Son design serait très similaire à celui de l’Apple Watch SE.

Il pourrait être proposé en trois couleurs : argent, noir et or.

L’écran serait légèrement incurvé et le bracelet en TPU amélioré.

Son prix pourrait être très attractif, concurrençant ainsi l’Apple Watch SE.

Il faudra attendre l’annonce officielle de Xiaomi pour confirmer ces informations et découvrir toutes les fonctionnalités du Smart Band 9 Pro.