WWDC 23 : Apple présente le nouveau MacBook Air avec un écran de 15,3 pouces et une puce M2

Lors de son événement WWDC 2023, Apple a présenté son nouveau modèle de MacBook Air de 15 pouces alimenté par la puce M2. Apple affirme que cet appareil sera « le meilleur ordinateur portable de 15 pouces au monde ».

Il dispose d’un grand écran Liquid Retina de 15,3 pouces avec 500 nits de luminosité, a la même conception sans ventilateur, que le modèle de 13 pouces, mais celui-ci dispose d’un tout nouveau système sonore à six haut-parleurs avec la technologie Spatial Audio, et promet jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Il ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur, ce qui, selon Apple, en fait l’ordinateur portable de 15 pouces le plus fin au monde, et ne pèse que 1,4 kg. Une caméra Facetime HD 1080p se trouve à l’intérieur d’une encoche. Il est doté d’un boîtier unibody entièrement en aluminium et intègre ses composants de manière très efficace.

Le MacBook Air est également doté d’un connecteur de charge MagSafe, de deux ports Thunderbolt USB-C, pour connecter des accessoires et un écran externe jusqu’à 6K, ainsi que d’une prise casque de 3,5 mm.

Apple affirme que le nouveau MacBook Air sera 12 fois plus rapide que les précédents modèles Intel MacBook Air et qu’il offrira jusqu’à 18 heures d’autonomie. Il offrirait deux fois plus de performances, deux fois plus de luminosité et 50 % d’autonomie en plus que les ordinateurs portables Windows de 15 pouces concurrents (Apple n’a pas précisé quel modèle sur scène). Comme les précédents modèles MacBook Air, le nouveau 15 pouces sera dépourvu de ventilateur.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air 15 pouces avec la puce M2 est disponible dans les coloris Minuit, Lumière stellaire, Gris sidéral et Argent à partir de 1 599 euros. Il est disponible à partir d’aujourd’hui sur l’Apple Store et commencera à être livré aux clients, dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés Apple, à partir du mardi 13 juin.

Le nouvel ordinateur portable représente une version de milieu de gamme pour Apple, qui présentait auparavant un écart de prix assez important entre ses offres de MacBook de 13 pouces et les modèles haut de gamme plus grands. Le MacBook Air 15 pouces s’adressera probablement à un public qui souhaite un grand écran, mais qui n’a pas besoin de la puissance de calcul supplémentaire (et du coût) des modèles Pro 14 et 16 pouces.

La taille de 15 pouces peut également servir de milieu de gamme pratique entre les offres actuelles d’Apple en 14 et 16 pouces. Les fans de macOS n’ont pas eu d’option 15 pouces convaincante depuis plusieurs années.