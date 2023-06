WWDC 23 : Apple a entièrement repensé watchOS 10 avec de nouveaux widgets et plus encore

À la WWDC 2023, Apple a entièrement repensé watchOS 10 avec de nouveaux widgets, des stacks intelligentes, de nouveaux fonds d’écran, et bien plus encore. En outre, watchOS 10 prend désormais en charge une nouvelle façon qui permet aux utilisateurs d’interagir avec leur smartwatch, en leur permettant d’ajouter les widgets de leur choix dans l’ordre qu’ils souhaitent.

Comme les précédentes années, les développeurs pourront commencer à travailler dessus dès aujourd’hui, tandis qu’une version bêta publique est attendue pour le mois prochain. Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir la version finale arriver plus tard cet automne, en même temps que la future Apple Watch Series 9.

Il n’y a pas de mise à jour de watchOS sans nouvelles interfaces.

De nouvelles façons de naviguer

La dernière version de watchOS 10 a été entièrement repensée, et l’Apple Watch laissera les utilisateurs glisser vers le bas pour voir leurs widgets sélectionnés, et voir davantage d’informations en un coup d’œil dans des formats et des façons repensés. Il semble qu’Apple conserve les vues Grille et Liste en place, même si elles semblent être légèrement redessinées et peaufinées, suivant un format quasi identique pour aider les utilisateurs à trouver et à lancer leurs applications préférées.

Il s’agit d’un changement majeur dans la manière dont les utilisateurs ont jusqu’à présent interagi avec l’Apple Watch et qui rappelle la watchface Siri introduite il y a quelques années dans watchOS 3.

La nouvelle horloge mondiale reflète désormais l’heure de la journée pour chaque lieu et chaque fuseau horaire. L’application d’activités a été repensée, et même les trophées et les défis s’affichent d’une nouvelle manière. La couronne numérique vous permettra également d’interagir et d’afficher encore plus d’informations d’un seul coup d’œil, ce qui vous donnera un aperçu plus utile de vos séances d’entraînement.

Apple Plans a également été amélioré pour afficher une grande variété d’informations supplémentaires, telles que les noms des sentiers, l’altitude et d’autres données utiles à votre poignet.

La vision est également ajoutée à l’application Santé. L’Apple Watch peut désormais mesurer le temps passé à la lumière du jour. La distance de l’écran est une autre mesure qui permet de savoir à quelle distance vous vous trouvez d’un appareil. Les données relatives à la santé mentale et à la santé visuelle seront chiffrées dans l’application elle-même.

Nouveaux cadrans de montres

La nouvelle interface Palette apporte à votre smartwatch un affichage analogique de l’heure, modernisé par des dégradés de couleurs vives. Il existe un nouveau cadran Snoopy qui vous permet de voir la météo et d’autres informations en un coup d’œil, en utilisant le nouveau personnage de dessin animé Snoopy.

Il n’est pas surprenant qu’Apple semble se concentrer sur les mises à jour logicielles de ses smartwatches en 2023. L’année dernière, ce ne sont pas une, mais trois nouvelles Apple Watch qui ont vu le jour, il n’est donc pas vraiment temps de procéder à une nouvelle révision matérielle massive, et la rumeur veut que les Apple Watch Micro-LED n’arrivent pas avant 2024 ou 2025. De plus, les montres Series bénéficient de mises à jour matérielles progressives depuis des lustres — nous ne savons pas encore si le modèle Ultra sera mis à jour tous les ans, et la SE de seconde génération, très abordable, a moins d’un an.

watchOS 10 sera disponible à partir de la Series 4.