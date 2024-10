Test du Google Pixel 9 Pro XL, l’IA et l’autonomie révolutionnent le smartphone

Google frappe fort avec son dernier smartphone, le Pixel 9 Pro XL, un appareil qui mise tout sur la batterie, la caméra, et des fonctionnalités intelligentes avancées au prix de 1 299 euros. Ce modèle fait partie de la nouvelle génération de téléphones Android capables de faire tourner le système d’IA Gemini de Google, offrant ainsi une expérience vocale conversationnelle révolutionnaire.

Une prodigieuse quantité d’encre a été déversée au fil des ans sur les défis de Google dans le secteur des smartphones. Après avoir abandonné le programme Nexus en 2015 et lancé la gamme Pixel l’année suivante, chaque génération a apparemment dû faire face à un défaut presque fatal qui a laissé les critiques frustrés et les acheteurs potentiels lassés.

L’entreprise s’est rapprochée d’un démantèlement en règle avec la série Pixel 8, mais celle-ci a également eu sa part de problèmes logiciels, qui ont pris quelques mois à être résolus. Ce n’est que maintenant, un an après le début de sa durée de vie de 7 ans, que le Pixel Pro XL semble être un produit mature que je serais heureux de recommander.

Ainsi, plus d’un mois après avoir utilisé le Pixel 9 Pro XL, je m’attarde sur la question de savoir si je peux recommander sans réserve le nouveau flagship non pliable de Google dès le premier jour.

La réponse courte est : jusqu’à présent, oui. Absolument oui.

Dans la boîte, on retrouve :

Google Pixel 9 Pro XL

Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0)

Outil pour la carte SIM

Google Pixel 9 Pro XL : design

Le Pixel 9 Pro XL, le plus grand smartphone jamais produit par Google, est proposé à partir de 1 199 €. Pour la première fois, Google propose également une version plus petite, le Pixel 9 Pro, avec les mêmes caractéristiques techniques, mais un écran plus compact, au prix de 1 099 €. La version XL est destinée à ceux qui recherchent un grand écran et une puissante batterie.

Le design du Pixel 9 Pro XL ne passe pas inaperçu. Plus robuste que ses prédécesseurs, le dos de l’appareil arbore une barre de caméra proéminente, rappelant le design des sonnettes Nest de Google. Les côtés du châssis en aluminium sont désormais aplatis, à l’image de l’iPhone 14 Pro Max d’Apple, ce qui confère au smartphone une apparence moderne et audacieuse.

Avec le Pixel 9 Pro XL — rappelons que le 9 Pro XL est le successeur du Pixel 8 Pro en termes de taille, de poids et de prix ; le Pixel 9 Pro est une nouvelle entrée plus petite dans la gamme cette année — Google a revisité les lignes droites, les angles et les bords, tout en isolant la visière de l’appareil photo désormais iconique à l’arrière du téléphone.

C’est vraiment une maturation du design que je préfère à n’importe lequel des trois précédents modèles Pro, mais ce faisant, il diminue également l’un des aspects les plus identifiables de la série Pixel.

Bien qu’il soit marginalement plus mince que le Pixel 8 Pro, il n’en a ni l’air ni la sensation ; Google a intelligemment incorporé des courbes aux périmètres de ses smartphones dans les précédents modèles, qui ont maintenant été allongées et formalisées en lignes sérieuses. Google laisse entendre qu’il s’agit d’un smartphone sérieux avec un pedigree, un objet de désir autant que d’utilité.

En termes de boutons, rien n’a changé : les touches d’alimentation et de volume se trouvent sur le côté droit.

Un smartphone au look moderne

Il s’agit d’une stratégie employée avec succès par Apple et Samsung au cours des cinquante dernières années. En supprimant les derniers vestiges de fantaisie de ses smartphones les plus chers, Google trace une ligne de démarcation entre son passé et son avenir.

Le smartphone pèse à peine 9 grammes de plus que le Pixel 8 Pro, mais sa solidité et son stoïcisme retrouvés lui donnent l’air et l’impression d’être bien plus dense. Google affirme que ce nouveau Pixel est 2x plus résistant que le modèle de l’année dernière, ce que l’entreprise semble mesurer à l’aide de tests de chute.

Le Pixel 9 Pro XL est fabriqué avec au moins 18 % de matériaux recyclés, notamment de l’aluminium, du plastique, des terres rares et de l’étain recyclés. Google fournit un rapport détaillant l’impact environnemental de l’appareil, et propose de recycler gratuitement les anciens appareils.

Google Pixel 9 Pro XL : écran

Des améliorations analogues peuvent être trouvées sur le devant du téléphone, aussi : l’écran de 6,8 pouces est encore plus grand et plus lumineux qu’avant, et il est magnifique.

L’écran, dont les bords sont désormais plus petits (et symétriques), est très lumineux : il est évalué à 2 000 nits pour les contenus HDR, et à 3 000 nits à son maximum, ce qui le place parmi les écrans les plus éblouissants du marché, mais mon principal test est de savoir si je peux l’utiliser à l’extérieur, en plein soleil d’été, sans me fatiguer, et il y parvient facilement.

Le reste est identique — Google appelle cet écran Super Actua, et le taux de rafraîchissement peut varier de 1 Hz pour du contenu statique à 120 Hz. La résolution est également la même que l’année dernière, il s’agit d’un écran 1344p, donc certainement assez net.

Google Pixel 9 Pro XL : performances

Il est désormais naturel de dire à quel point les améliorations de la vitesse et de l’efficacité du Tensor G4 sont significatives pour la convivialité et le plaisir à long terme de la série Pixel 9. Au cours de mes nombreuses journées avec le smartphone, celui-ci a fonctionné sans problème. Google admet volontiers qu’il ne construit pas la série Tensor pour rivaliser avec Apple et Qualcomm en termes de débit brut.

Ce nouveau processeur Tensor G4 de Google offre des performances 20 % plus rapides pour la navigation et 17 % plus rapides pour le lancement des applications.

Dans mon utilisation quotidienne, le smartphone fonctionne bien et longtemps, gérant avec aisance toutes les tâches que je lui confie, de la navigation à la consommation de médias en passant par les jeux. Google a conçu le téléphone pour qu’il fasse toutes ces choses admirablement bien, mais ce n’est pas un smartphone de jeu. Qualcomm détient le marché du côté d’Android, et le prochain Snapdragon 8 Gen 4 pourrait accroître considérablement son avance en matière de jeux, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Une puce optimisée pour l’IA

Cependant, Google a conçu ce processeur avec l’aide de sa filiale Deepmind pour maximiser l’efficacité et la puissance de traitement de l’IA, permettant ainsi de faire tourner le système Gemini Nano et d’autres modèles d’IA bien plus rapidement.

En ce qui concerne le matériel, j’ai été agréablement surpris par la puissance et la plénitude du son des deux haut-parleurs, tandis que la qualité du microphone continue d’être superbe.

Google ne spécifie pas la durée de vie prévue de la batterie, mais elle devrait dépasser les 500 cycles de charge complets avec au moins 80 % de sa capacité initiale. Le téléphone est réparable par Google et des ateliers tiers, et des pièces de rechange authentiques sont disponibles chez iFixit. Le remplacement de l’écran coûte environ 240 €.

Quelques faits divers méritent d’être soulignés :

Les haptiques du smartphone sont toujours parmi les meilleurs sur Android, et j’aime particulièrement la façon dont l’implémentation d’Android de Google les utilise subtilement à travers le système.

Le smartphone dispose toujours d’un capteur de température, pour ce qu’il vaut. Il n’est pas particulièrement utile, et honnêtement, je suis surpris qu’il soit encore là, mais l’application a reçu une belle révision pour coïncider avec le lancement du Pixel 9.

Le capteur d’empreintes digitales à ultrasons est plus précis et plus rapide qu’auparavant, mais la bonne nouvelle est que j’ai rarement à l’utiliser. La caméra frontale du Pixel prend en charge la reconnaissance faciale de niveau 3. Je l’utilise pour déverrouiller non seulement mon smartphone, mais aussi les applications sécurisées sur lesquelles je m’appuie tous les jours. Tout le monde y gagne.

Google Pixel 9 Pro XL : logiciel

Nombreux sont ceux qui ont remarqué que Google n’a présenté ses nouveaux produits matériels qu’au bout d’une vingtaine de minutes, préférant mettre l’accent sur les nombreuses façons dont Gemini peut améliorer votre vie.

Le Pixel 9 Pro XL est livré avec Android 14 – Android 15 depuis le 16 octobre – et bénéficie de 7 ans de mises à jour logicielles, ce qui en fait l’un des smartphones les plus durables du marché. Mais les véritables nouveautés résident dans les fonctionnalités d’IA. Le Pixel 9 Pro XL est l’un des premiers smartphones à intégrer les modèles d’IA Gemini Nano de Google, qui apportent une série de nouvelles fonctionnalités, de l’application météo à l’éditeur d’images.

L’une des fonctionnalités les plus innovantes est la nouvelle application Screenshots, qui rend vos captures d’écran facilement consultables. Vous pouvez demander à l’IA de retrouver une référence de billet pour un concert, et elle vous fournira un résumé en vous montrant la bonne capture d’écran. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible en France, et nous ne savons pas si elle le sera un jour.

Autre nouveauté, également non disponible en France, Pixel Studio permet de générer rapidement des images dans une variété de styles via des prompts textuelles, offrant ainsi des possibilités d’édition et de personnalisation amusantes, bien qu’elle nécessite une connexion Internet. Cependant, elle reste limitée, incapable de générer des images de personnes ou d’autres termes bloqués.

Retouche magique de Google Photos a également bénéficié de quelques améliorations, comme la possibilité de recadrer automatiquement une image ou d’agrandir la toile grâce à l’IA générative. La fonctionnalité « Réinventer » permet même de recréer entièrement une photo à partir d’un simple texte, transformant par exemple une scène urbaine en ville submergée. Toutefois, certaines restrictions sont en place pour éviter les abus.

L’expérience Gemini Live

Cependant, la fonctionnalité la plus impressionnante reste l’expérience Gemini Live. Contrairement aux assistants vocaux classiques, Live offre une conversation fluide avec des réponses humaines, un ton agréable, et juste ce qu’il faut de personnalité.

Vous pouvez discuter avec Gemini comme avec une personne, obtenant des réponses détaillées et des conversations engageantes. Par exemple, Gemini peut vous conseiller sur les parcs où réaliser les meilleures performances de course à pied, tout en vous indiquant les surfaces de course, les temps de trajet, et même les conditions météorologiques prévues.

Bien que Gemini ne soit pas parfait, il surpasse largement Siri, Alexa, et autres, devenant un outil potentiellement indispensable au quotidien. Cette fonctionnalité nécessite toutefois un abonnement Gemini Advanced à 19 € par mois, avec une première année offerte lors de l’achat d’un Pixel 9 Pro.

Mais l’expérience logicielle — l’expérience Pixel — ne se limite pas à l’IA. En fait, il s’agit à peine d’IA si vous ne le souhaitez pas. Android n’a jamais été aussi performant, en partie parce que Google a décidé de ne pas lancer ses nouveaux smartphones avec un nouveau système d’exploitation.

Google Pixel 9 Pro : caméras

Parler des caméras d’un smartphone Pixel aujourd’hui, c’est parler de deux choses simultanément : son matériel, qui n’a pas beaucoup changé depuis quelques années, et sa suite croissante de fonctions d’IA, qui a définitivement beaucoup changé ces dernières années.

Tout d’abord, concentrons-nous sur le matériel. Le Pixel 9 Pro XL est équipé d’un triple capteur analogue à celui du Pixel 8 Pro, avec un ultra grand-angle de 48 mégapixels, un objectif principal de 50 mégapixels, et un téléobjectif 5x de 48 mégapixels, tous offrant une qualité d’image exceptionnelle. Les photos sont très détaillées, particulièrement en basse lumière, et le téléphone gère parfaitement les scènes à fort contraste.

L’option de zoom 2x sur l’objectif principal et de zoom 5x sur le téléobjectif permet d’obtenir un équivalent de zoom optique 10x pour se rapprocher des sujets. Le zoom numérique jusqu’à 30x reste également très bon en plein jour.

Google affirme avoir revu le pipeline HDR du début à la fin, et vous pouvez le voir dans les clichés finaux. Ce sont les photos les plus nettes et les plus propres qu’un smartphone Pixel ait jamais produites, en conservant le look riche en contrastes pour lequel la série est connue. Le capteur photo principal du Pixel a toujours été mon expérience préférée en matière de prise de vue sur smartphone, et j’apprécie encore plus les changements subtils de cette année, comme la rapidité avec laquelle l’application Appareil photo s’ouvre ou la diminution du temps de latence (ou le fait qu’il n’y ait plus d’images qui tombent dans le viseur).

Le téléobjectif 5x reste l’un des meilleurs

De même, le téléobjectif 5x utilise le même matériel que le téléphone de l’année dernière, mais ce n’est pas grave. C’est l’un de mes objectifs préférés sur un smartphone, et j’ai été vraiment surpris de voir à quel point il se combinait bien avec la fonction Super Res Zoom améliorée pour fournir des photos utilisables à 30x (bien que j’utilise le terme « utilisable » au sens large ici).

La nouvelle caméra frontale de 42 mégapixels est nettement plus lumineuse et un peu plus nette que les précédentes versions. Mais la fonctionnalité « M’ajouter » pourrait bien être la plus utile pour les photos de groupe. Elle permet de fusionner deux photos prises successivement, en ajoutant le photographe à la photo de groupe, grâce à une superposition en réalité augmentée indiquant où se positionner pour être dans le cadre.

Pixel 9 Pro XL : autonomie

La charge a été légèrement accélérée par rapport à la précédente génération, passant de 30 W à 37 W. Bien que cela ne réduise que de quelques minutes le temps total de recharge, cela signifie que lorsque votre smartphone n’a plus de jus — ou presque — vos recharges initiales seront beaucoup plus importantes.

Google affirme que vous obtiendrez une charge de 70 % en 30 minutes avec un chargeur PPS de 45 W, contre 50 % l’année dernière. Il s’agit d’une amélioration modeste mais significative, car les Pixel ont toujours été parmi les téléphones Android les plus lents à recharger (même s’il n’y a pas si longtemps, les Pixel n’atteignaient que 18 W). C’est donc un grand pas dans la bonne direction.

Google a déjà reçu quelques critiques pour ne pas avoir intégré la recharge sans fil Qi2 dans la série Pixel 9 cette année. Je m’en fais l’écho, bien que cela soit facilement rectifié avec un étui magnétique.

Pixel 9 Pro XL : verdict

Avec le Pixel 9 Pro XL, Google propose son premier véritable « superphone », capable de rivaliser avec les Galaxy S24 Ultra et iPhone 16 Pro Max. Un écran immense et magnifique, une autonomie remarquable, un design distinctif, et une caméra de classe mondiale en font l’un des meilleurs téléphones du marché. Toutefois, sa grande taille peut nécessiter une utilisation à deux mains, donc si cela pose un problème, le Pixel 9 Pro plus compact pourrait être une meilleure option.

Les innovations en matière d’IA de Google continuent d’être un mélange de gadgets amusants et d’outils utiles, en particulier dans le domaine de la photographie, avec des fonctionnalités comme Retouche magique et Ajouter moi. Gemini Live est une avancée impressionnante qui améliore significativement les assistants vocaux sur smartphone, mais il reste à voir si l’abonnement mensuel après la première année gratuite en vaut la peine.

Bien que l’augmentation du prix soit sensible, le Pixel reste plus abordable que ses concurrents de Samsung et Apple, tout en bénéficiant de sept ans de mises à jour logicielles, ce qui garantit une longue durée de vie.