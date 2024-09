Tarifs Canva : Une hausse de plus de 300 % annoncée pour 2024

Le prix des abonnements à Canva connaîtra une augmentation significative l’année prochaine, car l’entreprise se concentre sur l’expansion de ses fonctions d’IA générative. Bien que l’annonce d’une augmentation des prix des abonnements n’est pas surprenante, c’est l’ampleur de cette augmentation qui peut faire peur !

Canva en Équipe sera le plus touché, puisque le prix augmentera de plus de 300 %. Cela n’a pas encore été confirmé, mais on pense que cela n’aura pas d’impact sur les utilisateurs des plans Pro ou Enterprise. Alors que l’entreprise de conception graphique a déjà partagé publiquement des mises à jour en cas de changement de prix, la décision la plus récente n’a apparemment été communiquée que par le biais d’e-mails aux clients.

Pour certains, il se pourrait qu’ils aient bientôt à payer la somme astronomique de 500 dollars par an, alors qu’ils sont actuellement abonnés à 119,99 dollars.

Dans l’annonce qu’elle a faite à ses clients par e-mail, l’entreprise a proposé une réduction. Dans les captures d’écran partagées sur les réseaux sociaux, la réduction varie de 30 à 40 %.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à être touchés. Information Age rapporte qu’en Australie, pays d’origine de Canva, les 39,99 dollars australiens par mois pour cinq utilisateurs passent à 40,50 dollars australiens pour chaque utilisateur.

Canva répond à ses clients sur les réseaux sociaux

Avec l’arrivée de la nouvelle dans les boîtes de réception des clients, nombreux sont ceux qui se sont rendus sur les réseaux sociaux pour s’exprimer sur les changements.

Un utilisateur, connu sous le nom de Jem sur X, a demandé des alternatives à la plateforme. « Quelqu’un a des alternatives à Canva ? L’augmentation des prix est une véritable plaisanterie. J’aurais pensé qu’au vu de la réaction d’Adobe, ils ne feraient pas une chose pareille. Aucun logiciel ne vaut une telle augmentation #RIPCanva ».

En réponse à une plainte, la page officielle X de Canva a répondu par : « La structure tarifaire de Canva a été ajustée pour fixer un prix durable qui continue d’offrir une valeur exceptionnelle et nous permet de continuer à investir pour rendre notre produit encore meilleur pour nos clients. Nous nous engageons à garantir la meilleure expérience Canva possible à tous nos utilisateurs, et notre modèle de tarification actualisé nous aidera à tenir cet engagement. J’espère que cela clarifie vos inquiétudes. Si vous avez besoin de plus d’aide, visitez notre Centre d’aide http://canva.com/help/. Merci ! ».