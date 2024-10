iPhone SE 4 : Deux versions en préparation, dont un modèle Plus de 6,7 pouces ?

L’iPhone SE 4, attendu pour 2025, pourrait être décliné en deux versions : un modèle standard de 6,1 pouces et un modèle Plus de 6,7 pouces. C’est ce que suggèrent des images d’une maquette 3D publiées par le site japonais Macotakara.

Le design de l’iPhone SE 4 serait analogue à celui de l’iPhone 14, avec une encoche en forme de bateau et un bloc de caméra arrière logeant un seul objectif. La taille des boutons de volume et du bouton latéral reste inchangée. Et, comme l’iPhone 14 est équipé d’un bouton de mise en sourdine au lieu du bouton d’action, l’iPhone SE 4 sera également équipé d’un bouton de mise en sourdine (bien qu’il soit plus petit que celui de l’iPhone 14).

L’arrivée d’un modèle Plus de 6,7 pouces pourrait compenser la disparition du modèle « Plus » dans la gamme principale d’iPhone, qui serait remplacé par un iPhone 17 Slim ou Air plus fin.

Il n’est pas encore clair si l’iPhone SE 4 prendra en charge MagSafe, mais la compatibilité avec Apple Intelligence semble acquise. La présence de 8 Go de RAM, comme sur le nouvel iPad Mini, permettrait de supporter les fonctionnalités d’IA d’Apple.

En plus d’être équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces (ce qui fait de l’iPhone SE 4 la première version du SE à disposer d’un écran OLED), le smartphone sera alimenté par le processeur d’application A18 (AP) fabriqué par TSMC à l’aide de son deuxième nœud de processus de 3 nm (N3E). Il s’agit du même AP que l’on trouve dans l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus.

Un lancement prévu pour 2025 de l’iPhone SE 4

L’unique unique caméra est dotée d’un capteur de 48 mégapixels. L’iPhone SE 4 sera probablement le premier iPhone à utiliser le modem 5G développé par Apple en remplacement du modem Snapdragon X65 utilisé sur l’iPhone 14.

L’iPhone SE 4 devrait être lancé au premier trimestre 2025. Avec son nouveau design, son écran plus grand et la prise en charge d’Apple Intelligence, il s’annonce comme une mise à jour majeure pour la gamme de smartphones abordables d’Apple.

Le prix de départ de l’iPhone SE 3 était de 529 euros, mais avec le design amélioré, l’utilisation du même AP que celui des modèles 2024 non Pro et l’augmentation de la RAM, nous pourrions assister à une hausse du prix de l’iPhone SE 4. Si Apple parvient à maintenir le prix sous la barre des 600 euros, elle devrait avoir un produit gagnant sur les bras.