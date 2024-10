Gestionnaires de mots de passe tiers : Bientôt intégrés nativement à Chrome sur Android

Google annonce une mise à jour majeure pour Chrome sur Android : les gestionnaires de mots de passe tiers seront désormais intégrés à la fonction de saisie automatique.

Jusqu’à présent, les gestionnaires de mots de passe tiers (1Password, Bitwarden, Proton Pass, etc.) devaient utiliser le mode de compatibilité de Chrome pour la saisie automatique, ce qui pouvait entraîner des problèmes de performance et d’affichage.

Google propose son propre gestionnaire de mots de passe dans Chrome, ainsi que des passkeys et la prise en charge du remplissage automatique d’informations telles que votre adresse et les données de votre carte de paiement. Bien que vous puissiez définir un service de remplissage automatique préféré sur Android, il utilise un mode de compatibilité dans Chrome qui donne l’impression que les gestionnaires de mots de passe tiers ont des problèmes.

Google admet que son offre actuelle de Chrome sur Android entraîne un « défilement de page désordonné » et des suggestions potentiellement dupliquées de Google et d’un gestionnaire de mot de passe tiers.

« Avec ce changement à venir, Chrome sur Android permettra aux services de remplissage automatique tiers de remplir nativement les formulaires, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus fluide et plus simple », explique Eiji Kitamuram, défenseur des développeurs au sein de l’équipe Google Chrome. « Les services de remplissage automatique tiers peuvent remplir automatiquement les mots de passe, les codes d’accès et d’autres informations telles que les adresses et les données de paiement, comme ils le feraient dans d’autres applications Android ».

Comment activer la saisie automatique par un service tiers ?

Avec la version 131 de Chrome pour Android, les gestionnaires de mots de passe tiers seront intégrés nativement à la saisie automatique. Cette intégration offrira une expérience plus fluide et plus fiable, sans les problèmes rencontrés avec le mode de compatibilité.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devrez activer l’option « Saisie automatique à l’aide d’un autre service » dans les paramètres de Chrome pour Android. Vous devrez également autoriser le service de saisie automatique tiers à fonctionner dans Chrome via les paramètres système d’Android.

Des avantages pour les utilisateurs

Les gestionnaires de mots de passe tiers offrent plusieurs avantages par rapport au gestionnaire de mots de passe intégré à Chrome :

Compatibilité multi-navigateurs : utilisez le même service de saisie automatique dans différents navigateurs.

: utilisez le même service de saisie automatique dans différents navigateurs. Mots de passe forts et uniques : générez et enregistrez des mots de passe forts et uniques pour chaque site web.

L’intégration native des gestionnaires de mots de passe tiers à la saisie automatique de Chrome pour Android est une avancée majeure en matière de sécurité et de simplicité d’utilisation. Elle permet aux utilisateurs de gérer leurs mots de passe et leurs autres informations sensibles de manière plus efficace et plus sécurisée.