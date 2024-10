Opera One sur iOS : l’IA décrypte les images pour vous !

Opera améliore son navigateur phare sur iOS, Opera One, avec une nouvelle fonctionnalité d’IA : Image Understanding (compréhension des images).

Cette mise à jour permet aux utilisateurs d’en savoir plus sur les images qu’ils rencontrent lors de leur navigation.

Image Understanding: l’IA qui décrypte les images

Image Understanding est un outil d’IA qui analyse les photos et les images pour fournir des informations sur leur contenu. Les utilisateurs peuvent télécharger des images ou en prendre avec Aria, l’IA gratuite du navigateur, et poser des questions à son sujet.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour identifier des monuments ou des lieux sans avoir à changer d’application.

Opera One sur iOS : un succès grandissant

Depuis son lancement, Opera One sur iOS a connu une forte croissance en Europe, avec une augmentation de plus de 66 % du nombre de nouveaux utilisateurs entre août et septembre.

En plus de l’IA Aria, Opera One sur iOS offre un accès aux résultats du Web, la possibilité de résumer des sites Web, de générer du texte ou du code, et de répondre à des questions sur les produits.

Image Understanding s’ajoute aux autres fonctionnalités d’IA d’Opera One sur iOS, telles que la saisie vocale et la génération d’images avec le modèle Imagen3 Fast de Google.

Disponibilité

Opera One sur iOS est disponible gratuitement sur l’App Store et est compatible avec les iPhone et iPad sous iOS 14.0 ou version ultérieure. Les utilisateurs d’Apple Vision peuvent également télécharger Opera One sur leur casque VR.

Avec Opera One, Opera propose un navigateur Web innovant et puissant, qui exploite l’intelligence artificielle pour offrir une expérience de navigation plus intuitive et plus personnalisée.