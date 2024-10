Accueil » Optimus : Le robot de Tesla danse, sert des boissons et tond la pelouse !

Optimus : Le robot de Tesla danse, sert des boissons et tond la pelouse !

Lors du récent événement « We, Robot » de Tesla, un groupe de robots humanoïdes Optimus a défilé parmi la foule, Elon Musk soulignant que sa machine est désormais capable de « tout ce que vous voulez » et que vous pouvez exiger d’un robot. Non seulement le robot Optimus a marché vers le public, mais la vidéo de Tesla l’a également placé dans un environnement domestique, montrant ce dont il est capable au quotidien lorsqu’il est introduit dans les foyers.

Bien que le produit le plus attendu de Tesla lors de son dernier événement ait été le robotaxi, désormais appelé « Cybercab », le robot humanoïde Optimus a également volé la vedette avec ses dernières fonctionnalités qui seront bientôt disponibles pour tous.

Optimus peut « faire tout ce que vous voulez », déclare Elon Musk

Elon Musk a fait une démonstration significative du développement du robot humanoïde de Tesla, Optimus, en le faisant marcher parmi le public présent à l’événement. Ce fut un plaisir pour les fans de voir Optimus se déplacer avec aisance, montrant comment il peut fonctionner en groupe et se joindre aux humains dans ce type de situation.

Musk et Tesla ont ensuite partagé une vidéo de démonstration d’Optimus dans un environnement domestique, où le robot effectue des tâches quotidiennes pour les humains et suit leurs ordres, en particulier pour les tâches banales et fastidieuses.

Lors de l’événement, Musk et Tesla ont fait danser Optimus pour le public, mettant en valeur ses capacités motrices tout en lui permettant d’interagir avec les personnes présentes, notamment en servant des boissons.

Les dernières capacités et le prix d’Optimus

Dans la vidéo, Tesla présente Optimus comme un « assistant autonome, un ami humanoïde » et montre qu’il peut aider à ramasser des colis, arroser les plantes, tondre la pelouse, promener les chiens et, en gros, « tout » ce que les humains veulent.

Musk a déclaré que Optimus peut faire office de baby-sitter ou donner des cours, et l’entreprise le met à la disposition du public pour un prix de 20 000 à 30 000 dollars pièce.

Depuis sa première apparition sous forme de teaser lors des précédentes journées Tesla AI, le robot humanoïde est l’un des développements les plus attendus de l’entreprise. Elon Musk a partagé une grande partie de ce qu’il a à offrir via des publications sur X. Il y a seulement 2 ans, l’entreprise a baptisé son robot Optimus et a dévoilé le robot bipède sans visage capable d’effectuer des tâches quotidiennes.

L’une des principales promesses de Musk concernant le robot Optimus est qu’il peut effectuer les « tâches ennuyeuses » du quotidien que les humains peuvent trouver fastidieuses. Tesla a commercialisé Optimus non pas comme un remplaçant de l’homme, mais comme un assistant ou une aide dans différents contextes, notamment à la maison, dans les entrepôts, etc., alimenté par l’IA développée par l’entreprise.

Un lancement réellement envisageable ?

Les nombreuses affirmations d’Elon Musk dans le passé ont manqué certaines promesses qu’il avait faites au public, notamment la disponibilité d’Optimus dans le monde d’ici 2022, mais l’entreprise n’a pas encore livré sa flotte de machines autonomes pour une utilisation réelle. Ce dernier événement « We, Robot » a donné au monde une introduction à l’avenir plus autonome de Tesla, avec Optimus qui le fera pour les environnements domestiques et professionnels à l’avenir.