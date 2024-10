X : Vos données bientôt vendues pour entraîner l’IA ?

Anciennement Twitter, X, met à jour sa politique de confidentialité pour autoriser le partage des données des utilisateurs avec des « collaborateurs » tiers afin d’entraîner des modèles d’IA générative. Cette nouvelle politique, qui entrera en vigueur le 15 novembre prochain, permettrait à des entreprises externes de payer pour utiliser les données de X dans le développement de leurs modèles d’IA.

La politique de confidentialité mise à jour indique que les données des utilisateurs peuvent être divulguées à des tiers. Si vous ne vous opposez pas à ce partage, vos données pourront être utilisées pour entraîner des modèles d’IA.

Comment refuser le partage de vos données ?

Pour l’instant, la méthode pour s’opposer au partage des données pour l’IA n’est pas claire. Aucun paramètre spécifique n’est disponible dans les réglages de l’application X. Il est possible que cette option soit ajoutée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique.

La vente de données à des entreprises tierces pourrait constituer une nouvelle source de revenus pour X, qui connaît actuellement une baisse d’intérêt de la part de certains grands annonceurs.

Des sanctions plus sévères contre le « scraping »

X a également mis à jour ses conditions d’utilisation en renforçant les sanctions contre le « scraping » de données. Toute personne consultant ou accédant à plus d’un million de publications par jour s’expose à une amende de 15 000 dollars.

Elon Musk, propriétaire de X, a à plusieurs reprises exprimé son opposition au « scraping » de données. L’année dernière, l’entreprise avait temporairement bloqué l’accès aux tweets pour les utilisateurs non connectés afin de lutter contre cette pratique.

Ces changements dans la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de X soulèvent des questions importantes sur la protection des données personnelles et l’utilisation de l’IA. Il reste à voir comment les utilisateurs réagiront à ces nouveautés et quel sera l’impact de ces modifications sur la plateforme.