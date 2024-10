Accueil » Mac Mini M4 et iMac M4 : La puissance et l’élégance redéfinissent l’informatique de bureau

Mac Mini M4 et iMac M4 : La puissance et l'élégance redéfinissent l'informatique de bureau

L’attente touche à sa fin pour les fans d’Apple ! Le Mac Mini et l’iMac équipés de la puce M4, deux appareils qui promettent de transformer la gamme de produits Apple, seront bientôt là.

Leur sortie est prévue pour le 1er novembre, juste à temps pour les fêtes de fin d’année, après une présentation officielle lors d’un événement Apple fin octobre.

Les amateurs du MacBook Air M4 devront quant à eux patienter jusqu’au printemps 2025.

Mac Mini M4 et iMac M4 : des spécifications impressionnantes

Le Mac Mini M4 et l’iMac M4 seront livrés avec 16 Go de RAM en standard, garantissant un multitâche fluide et des performances optimales, même avec des applications gourmandes en ressources. Le MacBook Pro M4 bénéficiera d’un port Thunderbolt supplémentaire, grâce aux contrôleurs Thunderbolt améliorés de la puce M4. De plus, ces appareils prendront en charge un écran externe supplémentaire, améliorant encore leur polyvalence.

La nouvelle puce M4 promet une augmentation significative des performances par rapport à son prédécesseur, la M3. Les tests de référence ont révélé que la puce M4 offre des vitesses jusqu’à 44 % plus rapides et que les performances de l’IA du moteur neuronal ont été améliorées de 57 %.

Un design élégant et des fonctionnalités améliorées

Alors que l’iMac M4 recevra une simple mise à jour des spécifications sans changement de design majeur, le Mac Mini M4 sera entièrement repensé. Apple a opté pour un design plus compact, rappelant l’Apple TV. Ce nouveau Mac Mini sera doté de 5 ports USB-C, dont 3 avec connectivité Thunderbolt.

Des rumeurs circulent sur une variante de la puce M4 avec une configuration réduite de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Elle pourrait offrir une option plus abordable pour les utilisateurs privilégiant le prix aux performances maximales.

Le Mac Mini M4, avec son format compact et ses hautes performances, est appelé à devenir un catalyseur sur le marché. Ses fonctionnalités améliorées pourraient justifier une augmentation de prix, le positionnant comme une option premium.

Le Mac Mini M4 et l’iMac M4 sont prêts à établir de nouvelles normes dans l’industrie informatique. Avec leurs spécifications innovantes, leurs performances améliorées et leurs fonctionnalités repensées, ces appareils répondront aux besoins des professionnels, des créatifs et des passionnés de technologie.