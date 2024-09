Stockage de données dans l’UE : GitHub répond aux enjeux de conformité

GitHub a annoncé une avancée majeure pour ses clients GitHub Entreprise Cloud : la possibilité de stocker leurs données au sein de l’Union européenne.

Cette décision, qualifiée de « jalon important » par l’entreprise, répond aux préoccupations croissantes concernant la localisation des données et la conformité réglementaire, particulièrement cruciales pour des secteurs hautement réglementés tels que la finance, la santé et le secteur public.

À partir du 29 octobre, GitHub offrira la résidence des données dans l’UE. Bien que GitHub permette déjà aux clients de son serveur d’entreprise auto-hébergé de choisir l’emplacement de stockage de leurs données, cette nouvelle option offre un contrôle plus granulaire sur la résidence des données aux clients du cloud. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’infrastructure existante de l’entreprise en utilisant le réseau cloud Microsoft Azure, qui exploite des datacenters en Europe.

Jim Wang, vice-président de l’ingénierie, a déclaré : « Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, encore plus de développeurs à travers le monde pourront tirer parti de la plateforme de développement alimentée par l’IA la plus avancée au monde ».

Une tendance qui se généralise

La décision de GitHub reflète une tendance plus large dans l’industrie. Des géants comme Amazon, Google et Microsoft ont tous répondu à la demande européenne de cloud localisé, permettant à la région de garder un contrôle plus étroit sur ses données, ses technologies et ses infrastructures.

Conscient que cette tendance pourrait se propager à l’échelle mondiale, GitHub a également laissé entendre qu’il étendrait la prise en charge de la résidence des données à d’autres régions, notamment l’Australie, l’Asie et l’Amérique latine.

« Face à l’importance croissante des besoins en matière de résidence des données, les organisations souhaitent clairement avoir plus de contrôle sur l’endroit où leur atout le plus précieux, leur code, est stocké. GitHub reconnaît ce besoin urgent et, le 29 octobre, nous offrirons à toutes les organisations la possibilité de stocker leur code dans l’UE », a déclaré Thomas Dohmke, PDG de GitHub.

« Le moment est crucial, car les organisations de l’UE et du monde entier s’efforcent de doter leurs développeurs de logiciels d’outils d’IA à chaque étape pour prendre de l’avance et gagner sur le marché mondial. Grâce à la fonctionnalité de résidence des données de GitHub Enterprise Cloud, nous permettrons à chaque organisation de l’UE de disposer de la gouvernance des données dont elle a besoin pour se lancer dans son parcours de transformation de l’IA avec notre plateforme de développement de bout en bout, optimisée par Copilot. Ce faisant, nous visons à accélérer la transformation numérique et la croissance économique dans l’UE et sur toute la planète ».