Accueil » Mozilla optimise Firefox : WebAssembly plus rapide pour des applications web fluides

Mozilla optimise Firefox : WebAssembly plus rapide pour des applications web fluides

Mozilla optimise Firefox : WebAssembly plus rapide pour des applications web fluides

Mozilla améliore les performances de Firefox en optimisant son moteur d’exécution WebAssembly. Certaines tâches de traitement sont désormais jusqu’à 75x plus rapides dans le navigateur.

WebAssembly est un langage de bas niveau utilisé pour les applications Web et les jeux complexes, tels que les versions Web d’Adobe Photoshop, SketchUp, Google Earth, Figma et les jeux créés avec Unity. Cependant, Firefox rencontrait des problèmes de performance lors de la compilation du code WebAssembly, ce qui pouvait ralentir le chargement et la réactivité des applications web.

Les ingénieurs de Mozilla ont mis à jour l’allocateur de registres du composant Ion de Firefox avec une méthode vectorielle plus efficace, ce qui a permis de réduire les temps de compilation d’environ 20x. D’autres composants du compilateur ont également été optimisés.

« Grâce à ces changements, Ion peut compiler le module ONNX Wasm en moins de 3,9 secondes sur ma machine, soit plus de 75 fois plus rapidement qu’avant », explique un article sur le blog de développement SpiderMonkey de Mozilla.

Des applications Web plus fluides et plus réactives dans Firefox

Photoshop, Google Earth et d’autres applications Web et jeux utilisant WebAssembly devraient se charger plus rapidement dans Firefox. Mozilla indique qu’un des modules WebAssembly utilisés par la démo en ligne gratuite de Photoshop se compile désormais en 14 secondes dans Firefox, au lieu de quatre minutes.

Mozilla travaille sur d’autres optimisations de WebAssembly dans Firefox, ce qui devrait améliorer encore les performances des applications web complexes à l’avenir.

Avec ces améliorations de WebAssembly et d’autres fonctionnalités comme la traduction locale, Firefox offre une expérience de navigation web toujours plus performante et intuitive.