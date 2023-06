Vous voulez montrer votre richesse ? Retirer l’étui de votre smartphone

by

Les smartphones sont loin d’être aussi résistants qu’ils l’étaient à l’époque où Nokia était la marque de téléphone la plus cool. Les fabricants de smartphones peuvent se vanter autant qu’ils le souhaitent d’avoir mis au point de nouveaux panneaux avant et arrière plus résistants, mais en réalité, personne ne sait si un smartphone survivra à une chute accidentelle. C’est pourquoi la plupart des gens mettent des étuis sur leurs smartphones. Mais pas les ultra-riches.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de « luxe discret ». Ces termes désignent les produits discrets, mais de haute qualité, rares et bien sûr chers, qu’utilisent les personnes fortunées. Ces articles sont discrets, mais luxueux et les seules personnes qui reconnaissent leur véritable valeur sont celles qui sont également nées dans l’argent.

Un smartphone sans étui est le dernier symbole de richesse furtive, selon un rapport du magazine Time. Les smartphones haut de gamme coûtent plus de 1 000 euros. Ce n’est pas une petite somme pour la plupart des gens et les réparations peuvent souvent être coûteuses. Par précaution, la plupart des gens utilisent donc les meilleurs étuis et protections d’écran.

Des milliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos ont été vus avec des smartphones sans étui. D’autres personnes fortunées leur emboîtent le pas. Ils n’ont pas besoin d’étui, car le remplacement d’un smartphone ne leur posera pas de problème.

Bien sûr, tous ceux qui ont un smartphone au naturel ne veulent pas que l’on sache qu’ils sont riches. Certaines personnes pensent simplement que leur téléphone est bien trop beau pour être caché dans un étui.

Il vaut mieux utiliser un étui

Certains pourraient interpréter ce comportement comme un signe d’insouciance, mais ce n’est pas nécessairement vrai. Les personnes aisées privilégient souvent l’argent et la commodité au prix monétaire des choses et, comme les étuis présentent leurs propres problèmes, tels que le poids et la saleté dans les coins, certaines personnes, en particulier celles qui peuvent se le permettre, préfèrent éviter complètement cet inconvénient.

Le marché des étuis pour téléphones devrait passer de 21,61 milliards de dollars en 2020 à 35,81 milliards de dollars en 2028. Cela signifie-t-il que les téléphones cassés vont faire entendre raison aux ultra-riches ? Ou bien la concentration de la richesse nette mondiale va-t-elle encore s’intensifier au cours des cinq prochaines années, réduisant ainsi le nombre de personnes que nous classons parmi les super-riches ? Rendez-vous en 2028 pour le savoir.