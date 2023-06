WWDC 23 : Apple annonce macOS Sonoma avec des fonds d’écran aériens, des widgets de bureau, etc

Outre les mises à jour spécifiques à macOS, Apple indique que plusieurs des améliorations annoncées pour iOS 17 seront également disponibles pour son système d’exploitation pour ordinateur. Il s’agit notamment de l’amélioration de l’autocorrection, de la possibilité d’appeler Siri sans prononcer d’abord le mot « Hey », d’un remplissage plus rapide des formulaires dans les PDF et d’une fonctionnalité améliorée pour les autocollants.

Il est également possible de créer des applications Web pour les sites Web, tout comme l’iPhone sur Mac. En outre, Apple introduit de nouvelles fonctions de vidéoconférence intéressantes, notamment l’ajout d’une superposition pour les présentateurs. Cette incrustation met astucieusement en valeur votre vidéo provenant de la caméra frontale pendant que vous faites votre présentation. Vous avez le choix entre deux variantes : petite et grande.

Des changements ont également été apportés à Safari et à la vidéoconférence . Dans Safari, vous pouvez verrouiller les fenêtres de navigation, et Apple ajoute également une nouvelle fonction Profils qui sépare l’ensemble de Safari pour différents utilisateurs. Cela signifie que des profils différents auront des historiques, des favoris, des gestionnaires de mots de passe, etc. différents. C’est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui utilisent un ordinateur portable partagé.

Apple ajoute également un nouveau mode de jeu au Mac qui pousse les performances de la puce au maximum. Ce nouveau mode donne la priorité à la puissance du processeur et du processeur graphique pour le jeu, tout en réduisant la latence pour les casques audio Bluetooth et les manettes de console. Apple a également dévoilé une nouvelle API Metal Kit qui permet aux développeurs de porter des jeux Windows sur Mac.

Apple a dévoilé macOS Sonoma lors de la keynote WWDC 2023 . Le nouveau système d’exploitation pour Mac apporte de nouvelles fonctionnalités telles que des widgets sur les bureaux, des fonds d’écran aériens, un nouveau mode de jeu, des mises à jour de Safari, des améliorations d’iMessage, et bien plus encore.