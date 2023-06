WWDC 23 : voici comment iPadOS 17 fait passer votre iPad à la vitesse supérieure

Lors de sa conférence annuelle WWDC 2023, Apple a présenté la dernière itération de son système d’exploitation pour tablettes. Dites bonjour à iPadOS 17, qui sortira à l’automne avec quelques mises à jour de fonctionnalités notables. Pour commencer, une poignée d’astuces d’iOS 17 font également leur chemin vers iPadOS 17.

En commençant par l’ajout le plus notable, l’application Santé fait enfin son apparition sur la tablette d’Apple. En fait, l’entreprise promet que l’application Santé utilisera mieux l’écran plus large de l’iPad.

Cette année, Apple apporte également à iPadOS 17 certaines des astuces de personnalisation de l’écran de verrouillage et des widgets d’iOS 16. À l’instar de l’iPhone, vous pouvez désormais appuyer sur l’écran de verrouillage et personnaliser le fond d’écran, les widgets et les polices à votre guise.

Vous pouvez choisir entre des photos de la bibliothèque de votre smartphone, une sélection de fonds d’écran dynamiques d’Apple ou une photo en direct avec un effet de vague en 3D à chaque fois que vous déverrouillez un iPad. À l’instar de l’iPhone, chaque écran de verrouillage peut être personnalisé en associant des polices, des formats de date et des images qui lui sont propres.

Apple a également accordé une attention particulière aux widgets. Les widgets sont désormais interactifs, avec la possibilité d’effectuer des actions sans lancer l’application, comme stopper des rappels, allumer les lumières de votre pièce, contrôler la lecture de musique, et bien plus encore.

Autre nouveauté importante de iPadOS : les activités en direct, qui peuvent être ajoutées à l’écran de verrouillage pour des tâches telles que le suivi des notifications de livraison, la surveillance des résultats sportifs, etc. À l’instar de Google et de son approche Material You pour Android, les widgets de iPadOS 17 s’harmoniseront avec les couleurs des fonds d’écran.

Nouvelles fonctionnalités pour les PDF, FaceTime, etc.

Une autre mise à jour majeure concerne la manière dont l’iPad gère les PDF, directement dans l’application Notes préinstallée. Pour commencer, vous pouvez utiliser le remplissage automatique pour remplir des champs PDF, y compris des documents numérisés avec un appareil photo, et même enregistrer ou dessiner une signature à l’aide d’un Apple Pencil sans aucune manipulation d’optimisation de format.

La caméra de l’iPad peut désormais être utilisée pour les appels FaceTime lorsque la tablette est connectée à un écran externe. Les utilisateurs pourront également transférer les appels FaceTime de l’iPad vers leur Apple TV. La prise en charge des réactions vient compléter l’expérience FaceTime et permet aux utilisateurs de jouer avec des effets créatifs tels que des ballons, des feux d’artifice et bien d’autres choses encore.

L’application de collaboration Freeform bénéficie également de nouveaux outils tels que l’aquarelle et le stylo plume. Spotlight a également été amélioré : il propose désormais des suggestions pour l’étape suivante de votre saisie de texte et peut également analyser les résultats de recherche vidéo. Stage Manager bénéficie également d’une plus grande souplesse en matière de redimensionnement des fenêtres et d’ajustement de l’écran.

S’inspirant des améliorations apportées à Messages sur l’iPhone, Apple permettra aux utilisateurs de créer des autocollants à partir de leur propre bibliothèque de photos, l’ajout de filtres (personnes, type de contenu, mots-clés) pour la recherche, et la transcription automatique des messages audio.