Accueil » Galaxy Z Fold 6 Special Edition : Samsung lance son pliable le plus fin et léger

Galaxy Z Fold 6 Special Edition : Samsung lance son pliable le plus fin et léger

Évoqué dans de multiples rumeurs, Samsung a officiellement lancé le Galaxy Z Fold 6 Special Edition en Corée du Sud. Le nouveau smartphone pliable de Samsung présente le design le plus fin et le plus léger de l’histoire de la série Galaxy Z Fold, maximisant ainsi la portabilité et la facilité d’utilisation. Des rapports indiquent que la Chine rebaptisera bientôt cet appareil en Samsung Galaxy W25.

Prévu pour être mis en vente en Corée du Sud le 25 octobre, le Galaxy Z Fold 6 Special Edition sera disponible au prix de 2 789 600 KRW (~1 870 euros). L’appareil est proposé dans une configuration unique offrant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Comme le montrent les images, l’appareil sera disponible dans l’option de couleur Black Shadow.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition sera vendu via la boutique en ligne de Samsung et d’autres boutiques en ligne, telles que KT, U+ et T Direct Shop en Corée du Sud. Comme prévu, il sera également vendu hors ligne par les opérateurs de télécommunications sud-coréens, tels que SK Telecom, KT Corporation et LG U+.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition mesure 10,6 mm d’épaisseur et pèse 236 grammes, soit 1,5 mm de moins et 3 grammes de moins que le Galaxy Z Fold 6. Cette réduction de taille en fait le modèle le plus fin et le plus léger de la série Galaxy Z Fold, permettant peut-être une prise en main plus confortable et une manipulation plus facile.

Lorsqu’il est déplié, l’écran principal offre un affichage de 8 pouces avec un ratio 20:18, supportant l’écran le plus large de la série Galaxy Z Fold. L’écran de couverture mesure 6,5 pouces avec un rapport d’aspect 21:9, offrant la même convivialité et la même prise en main qu’un appareil plus traditionnel de style dalle. L’appareil est doté d’un cadre en aluminium armé, et ses panneaux avant et arrière sont en Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition se vante d’un capteur de 200 mégapixels

En termes de spécifications, il diffère légèrement du Z Fold 6. Pour la première fois dans la série Galaxy Z, la variante Special Edition est équipée d’un capteur photo principal de 200 mégapixels doté d’un système OIS. Il est rejoint par un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec autofocus et un téléobjectif de 10 mégapixels avec prise en charge d’un zoom optique 3x. À l’intérieur, il dispose d’un capteur photo de 4 mégapixels sous l’écran et d’une caméra frontale de 10 mégapixels sur l’écran de couverture. À l’exception de l’appareil photo interne, toutes les caméras du Z Fold 6 Special Edition prennent en charge l’enregistrement vidéo en 4K 60 images par seconde. Le capteur photo principal prend également en charge l’enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde.

Le Galaxy Z Fold 6 Special Edition, qui est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, est livré avec Galaxy AI et One UI 6.1.1 basé sur Android 14. L’appareil recevra Android 15, basé sur One UI 7.0, au début de l’année 2025. Outre Android 15, il est confirmé qu’il recevra 6 autres mises à niveau du système d’exploitation et 7 ans de mises à jour de sécurité.

De subtils changements

L’appareil est doté d’une batterie de 4 400 mAh avec un support de charge filaire de 25W et sans fil de 15W. Il offre des fonctions de connectivité telles que la prise en charge d’une double carte SIM avec e-SIM, la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, le NFC, l’UWB et l’USB-C. Pour la sécurité, il dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral.