WWDC 23 : le Mac Pro avec une Apple Silicon est enfin disponible

Lors de la WWDC 2023, le Mac Pro, dernière pièce de l’aventure du Silicon chez Apple, a enfin été dévoilé. Annoncé aux côtés du Mac Studio, qui intègre désormais les nouveaux processeurs M2, l’ordinateur se place en première ligne pour devenir le Mac le plus puissant jamais fabriqué.

En se plaçant au sommet de la gamme, le Mac Pro offrira les performances les plus élevées, grâce au processeur M2 Ultra. Chaque modèle Mac Pro est équipé d’un processeur à 24 cœurs et peut être configuré avec un GPU à 76 cœurs.

Le modèle de base est même doté de deux fois plus de mémoire et de stockage, la limite maximale de la RAM étant de 192 Go avec une bande passante de mémoire unifiée de 800 Go/s. L’accès à toute cette mémoire signifie que l’appareil est équipé d’un processeur de pointe. L’accès à toute cette mémoire signifie que l’appareil sera un véritable mastodonte lorsqu’il s’agira d’effectuer des traitements rapides et gourmands en mémoire.

Les cartes Afterburner qu’Apple est connu pour offrir font également leur apparition, bien que de manière intégrée, chaque modèle Mac Pro offrant désormais les performances de sept cartes Afterburner. De plus, le Mac Pro peut diffuser 22 flux de vidéo ProRes 8K.

Mac Pro introduira également l’extension PCIe dans le Apple Silicon pour les utilisateurs professionnels qui ont tendance à s’appuyer sur des extensions internes. Sept emplacements d’extension PCIe sont intégrés à l’appareil, dont six ouverts qui prennent en charge la norme Gen 4, deux fois plus rapide. Apple a expliqué qu’elle prévoyait d’offrir des possibilités de personnalisation à un large éventail d’utilisateurs, en veillant à ce que leur appareil réponde à leurs besoins.

Enfin, il y a la connectivité. Mac Pro dispose de 8 ports Thunderbolt 4 intégrés – 6 à l’arrière et 2 sur le dessus. Il peut même transmettre des images à un maximum de 6 écrans Pro Display. En ce qui concerne les entrées plus traditionnelles, le Mac Pro dispose de trois ports USB-A, de deux ports HDMI à large bande passante – qui prennent en charge la sortie 8K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz – de deux ports Ethernet 10 Gb et d’une prise casque avec prise en charge des casques à haute impédance. La connectivité réseau sans fil prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Prix et disponibilité

Le prix de départ du Mac Pro est de 8 299 euros pour la version tour, tandis que la version rack coûte 8 999 euros. Si vous souhaitez vous en procurer un, vous pouvez passer commande sur Apple.com dès aujourd’hui, les livraisons et la disponibilité en magasin débutant le 13 juin 2023.