Test de macOS Sequoia : la productivité au rendez-vous, mais l’IA se fait attendre !

Lancée hier soir, macOS Sequoia est une version qui se concentre principalement sur la productivité et la continuité Mac-vers-iPhone, et elle devrait apporter l’intégration officielle d’outils d’IA dans le système d’exploitation. Malheureusement, Apple Intelligence n’est pas encore disponible, car elle sera introduite plus tard dans l’année — au moins aux

macOS Sequoia dispose enfin d’une fonctionnalité de mosaïque de fenêtres et d’accrochage que les applications tierces proposent depuis des années, iPhone Mirroring vous permet de voir et de contrôler votre iPhone depuis votre Mac, une application Mots de passe autonome est enfin disponible, et de nombreuses autres améliorations ont été apportées aux applications intégrées.

La fonction de mosaïque de fenêtres tant attendue

Rectangle et d’autres applications analogues sont devenues presque indispensables pour la gestion des fenêtres en raison de l’absence d’une méthode comparable sur macOS Sequoia. Apple semble avoir compris l’allusion et a mis au point une fonction analogue pour Sequoia.

Il s’agit d’une implémentation très Apple — élégante, intuitive et peu complexe. Il n’y a que quelques possibilités d’agencement, mais vous vous habituerez au système en un rien de temps. Vous pouvez faire glisser les fenêtres vers les bords ou les coins de l’écran pour les arranger, et le fait de maintenir la touche Option enfoncée vous permet de prévisualiser vos options.

Le menu Fenêtre et le bouton vert de la fenêtre vous offrent quelques options de disposition supplémentaires et vous permettent d’organiser rapidement plusieurs applications. Tout cela fonctionne bien, mais semble un peu limité par rapport à ce que proposent les applications tierces ou ce que l’on trouve sous Windows.

macOS Sequoia : Votre iPhone et votre Mac sont mieux connectés

La fonction miroir de l’iPhone peut s’avérer très utile lorsque vous devez accéder à quelque chose sur votre téléphone, mais que vous ne voulez pas quitter l’écran de votre Mac des yeux. Vous pouvez à la fois voir l’écran de votre iPhone et le contrôler, et l’appareil reste verrouillé, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier de savoir qui peut le voir.

En plus de la fonction de mise en miroir, vous pourrez désormais voir les notifications de votre iPhone sur votre Mac. Là encore, c’est très pratique lorsque vous ne voulez pas regarder votre téléphone et risquer d’être distrait inutilement.

Un gestionnaire de mots de passe dédié enfin disponible

Si vous en avez assez d’utiliser un gestionnaire de mots de passe tiers, vos prières viennent peut-être d’être exaucées. Vous n’aurez plus à accéder à vos mots de passe via les Préférences Système, car vous disposez désormais d’une application dédiée pour accéder à tout ce qui se trouve dans votre trousseau iCloud.

Le design de l’application est minimaliste, mais toutes les fonctionnalités importantes sont incluses. Vous pouvez afficher et modifier vos informations d’identification, générer des mots de passe forts, configurer des codes à deux facteurs et remplir automatiquement les champs de connexion.

Comme on peut s’y attendre, le remplissage automatique fonctionne mieux dans Safari, où une fenêtre contextuelle s’affiche lorsqu’un compte est disponible pour un site Web donné. Toutefois, vous pouvez également déclencher le remplissage automatique dans tout autre navigateur ou application en ouvrant le menu contextuel et en sélectionnant Remplissage automatique.

Un problème se pose si vous êtes également un utilisateur d’Android et/ou de Windows. Il n’existe pas d’application Android, et le seul moyen d’accéder à vos mots de passe sur un PC Windows est de passer par iCloud pour Windows, ce qui n’est pas une solution idéale.

Faits marquants, résumé du lecteur et contrôle de la vidéo dans Safari

Le navigateur d’Apple dispose de quelques nouvelles fonctionnalités destinées à vous aider à extraire les informations essentielles des sites Web en un coup d’œil. Une table des matières et un résumé peuvent désormais être affichés en mode lecture, et des informations pertinentes peuvent parfois être extraites des sites Web en cliquant sur le bouton de lecture.

Cependant, ces deux fonctionnalités ne semblent pas fonctionner sur la grande majorité des sites Web sur lesquels je les ai essayées, et cela semble être le cas pour d’autres utilisateurs également. Il est possible qu’elles dépendent de Apple Intelligence et qu’elles n’aient pas encore été entièrement mises en œuvre.

La nouvelle visionneuse vidéo est une fonctionnalité qui fonctionne bel et bien. Elle vous permet de mettre en avant le contenu vidéo tout en atténuant le reste de la page, et vous pouvez même passer à un mini lecteur qui reste au-dessus de toutes les autres fenêtres et est épinglé dans un coin de l’écran.

Notes apprend les mathématiques et propose la transcription et le surlignage

Si vous êtes un adepte de Notes, vous pouvez désormais l’utiliser pour effectuer des calculs de base et résoudre des expressions dans le cadre de vos notes. Vous pouvez, par exemple, attribuer des valeurs à certaines variables, puis utiliser ces variables dans des calculs pour obtenir un résultat rapide, comme pour calculer des prix. Il s’agit d’une bonne implémentation qui fonctionne bien dans la pratique.

Pour ceux qui n’aiment pas écrire leurs notes, il est désormais possible de s’enregistrer ou d’enregistrer d’autres personnes et de générer des transcriptions qui peuvent être combinées avec des notes écrites. Vous pouvez créer des sections pliables pour réduire l’encombrement, et la mise en évidence du texte vous permet de faire ressortir certains mots.

Toutes ces améliorations sont parfaitement intégrées et font de Notes une option bien plus viable que les alternatives tierces.

Autres améliorations apportées aux applications par défaut

Les appels FaceTime peuvent être gênants si vous n’êtes pas tout à fait prêt à partager l’état de votre chambre, c’est pourquoi le remplacement de l’arrière-plan est certainement le bienvenu. Vous pouvez utiliser vos propres images ou les arrière-plans disponibles, et la technologie semble très efficace pour détecter et extraire les individus.

Les randonneurs, du moins ceux des États-Unis, seront ravis des nouvelles cartes topographiques désormais disponibles dans Maps pour tous les parcs nationaux américains. Vous pouvez également créer vos propres itinéraires et les enregistrer hors ligne pour vos randonnées.

Les messages peuvent désormais être programmés pour plus tard, et différents types d’effets animés peuvent être appliqués aux mots ou aux phrases. Il reste à voir si nous serons satisfaits de cette fonctionnalité lorsque nos amis commenceront à l’utiliser à outrance, mais il s’agit d’un ajout intéressant.

macOS Sequoia : Apple Intelligence est en retard à la fête

Il est regrettable que les fonctions d’intelligence artificielle d’Apple, alias Apple Intelligence, ne soient pas prêtes pour la sortie officielle de Sequoia, étant donné qu’elles constituaient une part importante du contenu promotionnel du système d’exploitation. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant qu’elles ne soient disponibles sur le canal stable. Malheureusement, en France, il va falloir attendre plus longtemps pour une arrivée en France.

En ce qui concerne ces capacités, on ne peut que mentionner ce qu’Apple a promis. Vous pourrez générer et réécrire du texte, générer des images, des vidéos et des Genmoji, tandis que Siri devrait être à la fois plus facile à utiliser et beaucoup plus performant.

macOS Sequoia : verdict

Les points positifs

Le miroir iPhone et le partage des notifications peuvent transformer votre Mac en un véritable hub pour tous vos appareils Apple et vous permettre de rester concentré sur votre travail.

La nouvelle visionneuse vidéo de Safari peut mettre les médias au point ou vous permettre de regarder des vidéos en mode image dans l’image tout en étant multitâches.

Mots de passe est un excellent gestionnaire de mots de passe qui peut vous éviter d’avoir recours à un service tiers, dont beaucoup nécessitent un abonnement.

Notes devient plus puissant, car il peut désormais faire des mathématiques et de la transcription, en plus de fonctionnalités mineures comme la mise en surbrillance et les en-têtes pliables.

Les points négatifs

Apple Intelligence était l’un des principaux axes de la campagne promotionnelle d’Apple, il est donc assez décevant qu’elle ne soit pas disponible au lancement. Bien qu’il soit agréable de voir la mosaïque de fenêtres dans macOS Sequoia, la fonctionnalité n’est pas encore très polyvalente, les applications tierces et Windows offrant des fonctionnalités plus impressionnantes.

Les points forts et le résumé du lecteur dans Safari ne semblent pas fonctionner sur la grande majorité des sites Web pour le moment.

macOS Sequoia est une version prometteuse avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais elle semble quelque peu décevante par rapport à Sonoma. Le fait que Apple Intelligence ne soit pas prête à être déployée n’aide pas, et les autres fonctionnalités, bien qu’utiles, n’ont pas le même effet de surprise. Néanmoins, je suis très heureux de voir que la mosaïque de fenêtres est enfin intégrée à macOS, tout comme le gestionnaire de mots de passe dédié, les améliorations apportées à Notes et l’amélioration de la connectivité avec l’iPhone.

Nous verrons à quel point la technologie d’intelligence artificielle d’Apple s’avère efficace lorsqu’elle sera intégrée à nos Mac.