Tout ce que Amazon a annoncé à son événement d’automne : nouveaux Echo, Fire TV, Kindle Scribe, etc.

Amazon a tout annoncé, des nouveaux Echo, aux caméras de sécurité, en passant par les Fire TV, et bien d’autres choses encore, lors de son événement consacré aux appareils et aux services du 28 septembre. Le nouveau matériel souligne l’engagement de l’entreprise envers ce qu’elle appelle « l’intelligence ambiante » : chaque interaction doit être intuitive, proactive et personnalisée pour vous aider à profiter du moment présent.

Quelle est la sauce secrète qui permet à Amazon de proposer ces expériences contextuelles ? Les capteurs. La plupart des produits annoncés aujourd’hui sont équipés de capteurs conçus pour surveiller et améliorer l’environnement et l’expérience d’une personne. Bien sûr, vous pouvez ajuster les paramètres pour que vos données restent privées.

La plupart des produits seront disponibles plus tard cette année, d’autres seront disponibles un jour.

Voici tout ce qu’Amazon a annoncé aujourd’hui.

Enceintes connectées Amazon

Cela faisait un moment que nous n’avions pas vu une nouvelle enceinte connectée d’Amazon, mais cela a changé aujourd’hui. Les nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge ont une taille et un design analogue, mais peuvent faire beaucoup plus. Ces enceintes connectées ont une qualité audio améliorée et un capteur de température qui peut allumer un ventilateur intelligent s’il sent que la pièce devient trop chaude. Les commandes gestuelles ajoutées par tapotement offrent une expérience plus réactive.

Ces Dot peuvent même faire office d’extension Wi-Fi pour les personnes utilisant les systèmes Wi-Fi Eero.

La société a également annoncé l’ajout de l’audio spatial au Echo Studio, qui devrait offrir une expérience sonore plus immersive. L’enceinte connectée est également disponible dans une nouvelle couleur : Glacier White pour 200 euros. Il y aura un déploiement de logiciel pour les appareils Echo Studio et Echo Show 15 existants dans un proche avenir.

Kindle Scribe

Qui n’aime pas lire un bon livre avant de se coucher ? Amazon connaît mieux que quiconque la réponse à cette question. La société a dévoilé son dernier Kindle, qui fait passer la lecture d’une activité passive à une activité active. Le nouveau Kindle Scribe est équipé d’un stylo, ce qui en fait un bloc-notes et une liseuse.

Produits de sécurité Amazon Ring et Blink

Nous nous attendions à entendre des nouvelles sur les gammes de caméras de sécurité Ring et Blink d’Amazon. L’entreprise n’a pas déçu. Il y a un nouveau Ring Spotlight Cam Pro qui utilise un capteur radar pour une meilleure détection de mouvement et Ring Spotlight Cam Plus et un Ring Alarm Panic Button (2e Génération) qui peut fonctionner en conjonction avec Astro.

La société a également annoncé un ajout à la gamme abordable de caméras de sécurité Blink, la Blink Wired Floodlight Camera, ainsi qu’un nouvel accessoire panoramique et inclinable Blink Mini qui donnera à votre Blink Mini un peu plus de portée.

Amazon Fire TV: nouveaux téléviseurs, cube et télécommande

La troisième génération de la Fire TV Cube présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes. Elle comprend notamment une entrée et une sortie HDMI et peut convertir de manière transparente la HD en 4K — une fonctionnalité intéressante pour les personnes qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs téléviseurs 4K.

En parlant de téléviseurs, Amazon a également dévoilé l’étonnante série Fire TV OMNI QLED. Elle arbore également des capteurs de présence et d’ambiance qui peuvent allumer l’écran lorsque vous entrez dans une pièce et l’éteindre lorsque vous en sortez. Le fait d’allumer l’écran ne signifie pas la télévision ; à la place, vous pouvez voir des œuvres d’art du monde entier, des photos personnelles et interagir avec les mêmes widgets sur le Echo Show 15. Si vous possédez déjà un Echo Show 15, vous pouvez également commencer à diffuser Fire TV sur celui-ci.

À quoi sert une télévision sans une bonne télécommande ? À quoi sert une télécommande si vous ne la trouvez pas ? Amazon vous couvre avec sa nouvelle télécommande vocale Alexa Pro. En plus de quelques nouveaux boutons dédiés, elle permet également de retrouver une télécommande manquante.

Amazon Halo Rise

Lorsque vous avez fini de lire et d’ajouter des notes avec le Kindle Scribe, Amazon veut vous aider à tirer le meilleur parti de votre sommeil avec le Halo Rise. Le Halo Rise est une lampe de réveil, une alarme intelligente (qui surveille vos phases de sommeil pour vous réveiller au bon moment) et un tracker de sommeil. Ce bijou de chevet fait tout cela en utilisant un radar — il n’y a pas de micros ou de caméras dans l’appareil.

