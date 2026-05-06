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Apple paiera 250 millions de dollars pour le retard de l’IA dans Siri

Apple paiera 250 millions de dollars pour le retard de l'IA dans Siri

Apple voulait faire de Siri le visage d’Apple Intelligence. Mais, le retard de son assistant dopé à l’IA se transforme désormais en dossier juridique coûteux, avec un accord à 250 millions de dollars aux États-Unis.

Un règlement pour éteindre la polémique Siri

Apple a accepté de verser 250 millions de dollars pour régler une action collective liée au retard des nouvelles fonctions IA de Siri. L’accord, encore soumis à l’approbation d’un juge, concerne les acheteurs américains d’iPhone 16, d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max sur une période allant du 10 juin 2024 au 29 mars 2025.

Les plaignants accusent Apple d’avoir mis en avant des fonctions Siri plus personnelles et contextuelles alors qu’elles n’étaient pas disponibles au lancement.

Selon The Verge, les utilisateurs éligibles pourraient recevoir entre 25 et 95 dollars par appareil, selon le nombre de demandes déposées.

Apple ne reconnaît aucune faute

Comme souvent dans ce type d’accord, Apple ne reconnaît pas avoir enfreint la loi. La marque affirme avoir choisi de régler le litige afin de rester concentrée sur ses produits et ses services.

Mais, l’affaire abîme le récit. En 2024, Apple avait présenté Apple Intelligence comme un tournant majeur pour l’iPhone, avec un Siri capable de mieux comprendre le contexte personnel de l’utilisateur. Or, une partie des fonctions les plus attendues a été repoussée, laissant un décalage visible entre la promesse marketing et l’expérience réelle.

Un signal d’alerte pour Apple Intelligence

Ce règlement dépasse la simple question du remboursement. Il rappelle qu’à l’ère de l’IA, les démonstrations spectaculaires ne suffisent plus : les fonctions doivent être livrées, vérifiables et disponibles dans les délais annoncés.

Pour Apple, l’enjeu est stratégique. Siri devait incarner son retour dans la course à l’IA générative face à Google, OpenAI et Samsung. À la place, il devient le symbole d’un lancement trop prudent, voire trop ambitieux dans sa communication.

iOS 27 en ligne de mire

Le nouveau Siri dopé à l’IA est désormais attendu avec iOS 27, selon plusieurs rapports. Apple aura donc une fenêtre cruciale pour reprendre la main : transformer une promesse différée en expérience convaincante.

Car dans l’écosystème Apple, le retard se pardonne parfois. Mais la confiance, elle, se reconstruit fonction par fonction.