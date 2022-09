La Amazon Kindle Scribe est une tablette avec un écran E-Ink de 10.2 pouces

Le nouveau Kindle Scribe d’Amazon est le premier appareil E Ink à grand écran de la société depuis que celle-ci a annulé le Kindle DX. C’est également le premier Kindle de la société qui prend en charge la saisie au stylet.

Alors que les autres membres de la famille Kindle sont conçus pour lire des livres électroniques, le Kindle Scribe peut être utilisé pour lire et écrire grâce à son écran E Ink de 10,2 pouces avec un affichage frontal de 300 ppp et un stylet sensible à la pression qui se fixe magnétiquement sur le côté de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. Le Kindle Scribe est disponible en précommande dès aujourd’hui, à partir de 369,99 euros.

Selon Amazon, le Kindle Scribe est livré en standard avec un stylet de base, mais un stylet Premium sera disponible pour un supplément de 30 dollars pour les clients qui souhaitent une gomme sur le dessus et un bouton de raccourci personnalisable.

Les deux stylos sont censés offrir une expérience d’écriture naturelle de type stylo sur papier. Et ils sont tous deux sans batterie : il n’y a rien à charger, car le stylo utilise la technologie EMR de Wacom.

La société indique qu’elle a mis à jour le système d’exploitation du Kindle avec une nouvelle fonctionnalité de prise de notes, toutes vos notes étant stockées et organisées en un seul endroit, et avec la prise en charge de modèles que vous pouvez utiliser lorsque vous prenez des notes ou dessinez sur l’appareil. À partir de 2023, les utilisateurs pourront également envoyer des documents Microsoft Office directement sur un Kindle Scribe pour les lire, les modifier ou les annoter.

Le Kindle Scribe devrait offrir jusqu’à 6 semaines d’autonomie, selon l’utilisation.

Le prix plus élevé pour un Kindle

Notez que le prix de départ est pour un modèle avec 16 Go de stockage et un stylet de base. Vous devrez payer plus cher si vous voulez le stylet Premium ou un espace de stockage supplémentaire (Amazon propose également des options de stockage de 32 et 64 Go).

Pesant 430 grammes, le Kindle Scribe est le membre le plus lourd de la gamme Kindle d’Amazon. Mais avec une épaisseur de seulement 5,8 mm, c’est aussi le plus fin. Les 369,99 dollars du Kindle Scribe font également du nouveau modèle le Kindle le plus cher disponible à l’heure actuelle. Mais son prix est en fait assez compétitif par rapport aux tablettes dotées d’écran E Ink d’autres sociétés.

Si vous n’avez pas besoin d’un grand écran ou d’un stylet, vous ferez peut-être mieux de choisir l’un des autres produits Kindle d’Amazon, dont le prix de départ varie entre 100 et 250 euros.