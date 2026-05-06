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ChatGPT arrive dans Excel et Google Sheets pour créer et analyser des tableurs

ChatGPT arrive dans Excel et Google Sheets pour créer et analyser des tableurs

OpenAI franchit une étape importante pour les professionnels de la donnée, de la finance et du pilotage d’activité. Après une phase bêta lancée progressivement, ChatGPT pour Excel et Google Sheets est désormais présenté comme disponible plus largement, avec une promesse simple : ne plus sortir de son tableur pour analyser, corriger ou construire.

Un assistant intégré aux feuilles de calcul

L’intérêt principal est immédiat : ChatGPT peut désormais accompagner l’utilisateur directement dans son environnement de travail. Plus besoin de copier des données dans une fenêtre séparée ou de chercher une formule pendant plusieurs minutes.

L’utilisateur peut décrire ce qu’il veut créer — un budget, un tableau de suivi, un dashboard KPI ou une prévision de lancement — et laisser l’IA structurer le fichier, proposer les formules, organiser les onglets et nettoyer les données.

Des formules en langage naturel

La vraie rupture concerne les utilisateurs intermédiaires. Excel et Google Sheets sont puissants, mais leur courbe d’apprentissage reste intimidante dès que les formules deviennent complexes.

Avec ChatGPT, il devient possible de demander en langage courant : pourquoi une formule ne fonctionne pas, comment croiser deux tableaux, comment corriger une erreur ou comment automatiser un calcul récurrent. L’IA agit alors comme un copilote pédagogique, capable d’expliquer autant que de produire.

Un outil utile au-delà des experts

Les analystes financiers, chefs de projet et équipes data y trouveront évidemment un gain de productivité. Mais l’enjeu est plus large : rendre les tableurs moins hostiles pour les utilisateurs occasionnels.

Créer un suivi de dépenses, reformater une base client ou générer un scénario prévisionnel devient moins une affaire de maîtrise technique qu’un dialogue avec l’outil.

Le tableur devient conversationnel

Cette intégration marque une évolution profonde : le tableur n’est plus seulement une grille de cellules, mais une interface pilotable par intention.

Si l’exécution reste à vérifier — comme toujours avec l’IA —, le changement est majeur. ChatGPT ne remplace pas Excel ou Google Sheets. Il en abaisse la barrière d’entrée, et transforme un outil parfois austère en espace de travail plus fluide, plus accessible, presque conversationnel.