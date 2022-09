Amazon lance la 3e génération de Fire TV Cube et la nouvelle télécommande vocale Alexa Pro

Le nouveau Fire TV Cube d’Amazon est en précommande aujourd’hui au prix de 159,99 euros et sera livré le 25 octobre. Comme les précédents modèles, il s’agit d’un lecteur multimédia doté d’un microphone intégré, qui vous permet d’utiliser soit une télécommande, soit votre voix pour contrôler la lecture des médias.

Mais le nouveau Fire TV Cube de 3e génération est doté d’un processeur plus rapide que le modèle de 2e génération et ajoute de nouvelles fonctionnalités, notamment un haut-parleur intégré, un design recouvert de tissu, une entrée HDMI et la prise en charge de WIFi 6E.

Le nouveau Fire TV Cube est doté d’une matrice de 4 microphones pour capter votre voix dans toute la pièce. Et grâce à l’entrée HDMI et à un IR blaster, vous pouvez le relier à votre box ou à d’autres appareils afin de pouvoir utiliser votre voix pour accéder au contenu des applications et des chaînes Amazon, mais aussi à celui de votre fournisseur. Amazon affirme que vous pouvez allumer ou éteindre votre téléviseur, changer de chaîne de télévision en direct et effectuer d’autres actions par la voix.

Parmi les autres caractéristiques, citons les ports USB et Ethernet, la prise en charge du streaming audio vers les appareils auditifs compatibles, et un processeur octa-core de 2 GHz qui permet la prise en charge de la mise à l’échelle Super Resolution du contenu pour les écrans 4K UHD.

Une télécommande intelligente

Amazon présente également une nouvelle télécommande Alexa Voice Remote Pro, mais celle-ci ne semble pas être fournie en standard avec le nouveau Fire TV Cube. Elle sera disponible en novembre au prix de 39,99 euros (et peut être précommandée dès aujourd’hui).

La nouvelle télécommande dispose d’une fonction Remote Finder qui vous permet de demander à votre Fire TV Cube de trouver votre appareil si vous ne le voyez pas, d’un nouveau rétroéclairage pour une utilisation plus facile dans l’obscurité, et de 2 boutons programmables qui peuvent être configurés pour ouvrir des applications ou des routines Alexa en plus des quatre boutons prédéfinis pour Prime Video, Netflix, Peacock et DirectTV.