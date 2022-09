Amazon lance le Halo Rise, le suivi intelligent du sommeil au chevet

La santé numérique est un sujet qui préoccupe de plus en plus les géants américains de la technologie. Apple, par exemple, estime que sa « plus grande contribution à l’humanité » sera d’améliorer la santé des gens.

Amazon, bien que moins ambitieux à cet égard, a fait des pas décisifs dans la même direction depuis un certain temps. Le nouvel appareil annoncé aujourd’hui, Halo Rise, n’est que la prochaine étape d’un long voyage.

Nous passons une grande partie de notre vie à dormir et, comme le souligne Amazon, l’amélioration de la qualité du sommeil se traduit directement par un meilleur niveau de santé général. C’est précisément l’objectif de Halo Rise. L’appareil est commercialisé en tant que « premier appareil de suivi du sommeil de chevet ».

Le Halo Rise est un moniteur de suivi du sommeil sans contact, qui comporte également une alarme connectée et une lumière, dont le but est de faciliter un début de journée parfait. En détectant la respiration et les mouvements de l’utilisateur, le Halo Rise analyse efficacement les habitudes de sommeil et compile un graphique détaillant le temps passé dans chaque phase du sommeil.

En outre, l’alarme intelligente du Halo Rise commence à réveiller l’utilisateur par une simulation de lever de soleil progressif à l’heure idéale, afin de s’assurer qu’il sort du lit reposé et prêt pour la journée à venir.

Pas disponible en France

L’appareil surveille également un certain nombre d’autres facteurs environnementaux, notamment l’humidité, les niveaux de lumière et la température, afin de dresser un tableau aussi précis que possible de la qualité du sommeil de l’utilisateur. Le Halo Rise se combine parfaitement avec Alexa pour une personnalisation encore plus poussée du programme de sommeil et des habitudes quotidiennes de l’utilisateur.

Enfin, le Halo Rise n’est que l’ajout le plus récent à l’écosystème Amazon Halo, le service d’abonnement de santé et de bien-être de la société. Le Rise est accompagné d’un abonnement gratuit de six mois à Amazon Halo à l’achat.

Le Amazon Halo Rise est vendu au prix de 139,99 dollars et sera bientôt disponible pour les clients aux États-Unis. Aucune information pour un lancement en France.