Amazon met à jour sa gamme d’enceintes connectées Echo : Echo Dot, Echo Studio et Echo Auto

Amazon semble s’être véritablement engagé dans le fantasme de la maison connectée. Et si Alexa est le cerveau de sa vision, le Echo est la voix.

La série Echo est la gamme d’enceintes connectées d’Amazon, et hier, la société a annoncé un certain nombre de mises à niveau qui devraient la rendre encore meilleure.

Echo Dot

Tout d’abord, le Echo Dot et le Echo Dot avec horloge ont tous deux vu leur architecture audio remaniée, avec plus de base et une plus grande clarté, tout en gardant le même design. La dernière génération prend désormais en charge les nouvelles commandes gestuelles par tapotement, et intègre des capteurs de température et eero.

Ce dernier permet d’étendre la couverture du réseau Wi-Fi d’un utilisateur. En plus des Echo Dot standard, Amazon a également dévoilé deux nouveaux modèles d’Echo Dot Kids — un hibou et un dragon. Le Echo Dot standard est disponible en trois coloris, tandis que le Echo Dot avec horloge est disponible en deux couleurs, au prix de 59,99 euros pour le premier et de 69,99 euros pour le second.

Echo Studio

Le Echo Studio, l’enceinte connectée la plus avancée d’Amazon, verra quelques améliorations apportées à son son déjà exceptionnel. Tout d’abord, la technologie audio spatiale fera son entrée dans l’enceinte, complétant la prise en charge existante de Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio. Deuxièmement, il y aura une mise à niveau de l’extension de la gamme de fréquences.

Selon Amazon, les améliorations de la qualité audio permettront au Echo Studio de « refléter les performances d’un système stéréo hi-fi ». La mise à jour sera déployée sur d’autres modèles compatibles dans un avenir proche. Le Echo Studio est vendu au prix de 199,99 euros, et est maintenant disponible dans un nouveau coloris Glacier White.

Echo Auto

Enfin, le Echo Auto a été redessiné et est désormais plus fin et plus compact que jamais. Grâce au nouveau support adhésif, la fixation de l’enceinte connectée est un jeu d’enfant, ce qui permet d’intégrer des fonctions intelligentes dans votre voiture plus facilement que jamais. Le prix du Echo Auto sera de 54,99 dollars.