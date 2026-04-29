Lire sur un écran lumineux dans le noir n’a jamais été une expérience idéale. Amazon l’a bien compris, et déploie enfin une mise à jour attendue : le mode sombre système sur ses liseuses couleur. Une évolution discrète, mais essentielle pour le confort de lecture.

Un mode sombre enfin étendu à toute l’interface

Jusqu’ici, les utilisateurs de Kindle Colorsoft devaient se contenter d’un compromis : inverser les couleurs uniquement pendant la lecture. Problème : dès qu’on revenait à la bibliothèque ou au menu, l’écran redevenait blanc.

Avec cette mise à jour, Amazon généralise enfin le mode sombre à l’ensemble du système : écran d’accueil, bibliothèque, paramètres et espace de travail.

Même le Kindle Scribe Colorsoft profite désormais d’une interface sombre cohérente.

Une personnalisation plus fine que prévu

Amazon ne s’est pas contenté d’un simple interrupteur. Les utilisateurs peuvent désormais garder certaines sections en mode sombre et conserver d’autres en mode clair. Par exemple : bibliothèque en sombre et prise de notes en clair.

Une approche hybride qui répond à des usages très différents — lecture immersive vs écriture active.

Smart Shapes : une surprise pour les utilisateurs du Scribe

La mise à jour apporte aussi une nouveauté côté productivité : Smart Shapes. Sur les modèles Scribe, la firme ajoute une insertion de formes (lignes, cercles, flèches…) et une correction automatique des dessins approximatifs.

Dessinez un cercle imparfait, le système le transforme en forme propre. Un détail… mais qui rapproche le Scribe d’un véritable outil de prise de notes professionnel.

Amazon aligne enfin ses liseuses couleur

Le mode sombre n’est pas un gadget. Sur une liseuse, il réduit la fatigue visuelle, améliore le confort en environnement sombre et permet des sessions de lecture plus longues. Et surtout, il comble un paradoxe. Les Kindle monochromes proposaient déjà cette fonction, tandis que les modèles couleur, plus récents et plus chers… non.

Avec cette mise à jour, Amazon corrige une incohérence majeure de sa gamme. Les Kindle Colorsoft, lancés en 2024, représentaient une évolution importante avec un affichage couleur et le support des comics, documents, annotations. Mais, ils restaient en retrait sur un point fondamental : le confort.

Une évolution discrète… mais indispensable

Ce genre de mise à jour ne fait pas de bruit. Pas de révolution technologique, pas de nouvelle fiche technique. Et pourtant, c’est précisément ce type d’amélioration qui transforme l’usage quotidien.

Le mode sombre système sur Kindle Colorsoft n’est pas spectaculaire. Mais, il est révélateur d’une tendance plus large : la tech mature ne cherche plus seulement à impressionner, elle cherche à disparaître dans le confort d’usage.

Et une fois qu’on y goûte, difficile de revenir en arrière.