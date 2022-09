La OnePlus Nord Watch fait surface dans les rendus

En termes de suivi de la santé, la Nord Watch devrait inclure le suivi de la fréquence cardiaque , le suivi de la santé des femmes, et d’autres fonctionnalités. La smartwatch sera compatible avec l’application OnePlus N Health, qui sera utilisée pour gérer l’appareil et analyser les données de santé.

Les rendus montrent un cadran carré standard avec un bracelet en silicone. Sur le côté droit du cadran, on trouve également un bouton de fonction. Il est prévu que la montre soit livrée avec des bracelets de couleur bleue et noire.