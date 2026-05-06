Accueil » Microsoft Copilot Cowork arrive sur mobile : l’IA de Microsoft veut devenir un vrai collègue numérique

Microsoft Copilot Cowork arrive sur mobile : l’IA de Microsoft veut devenir un vrai collègue numérique

Microsoft Copilot Cowork arrive sur mobile : l’IA de Microsoft veut devenir un vrai collègue numérique

Microsoft ne veut plus que Copilot se contente de répondre. Avec Cowork, l’objectif est désormais de déléguer des tâches complètes à une IA capable d’agir dans l’écosystème Microsoft 365.

Cowork débarque sur iOS et Android

Microsoft étend Copilot Cowork aux smartphones, via les applications iOS et Android. L’idée est simple : lancer une tâche depuis son téléphone, la reprendre sur bureau, puis laisser l’agent avancer sans interrompre le workflow. Satya Nadella a présenté cette évolution le 5 mai 2026.

Cowork reste pour l’instant disponible via le programme Frontier, avec un accès dans Microsoft 365 Copilot, Outlook, Teams, les apps desktop Windows/Mac et désormais mobile.

Des « Skills » pour automatiser le travail récurrent

La grande nouveauté, ce sont les Cowork Skills : des ensembles d’instructions réutilisables pour exécuter une tâche avec une méthode, un ton ou une structure précise.

Microsoft propose des skills intégrés pour créer des documents, coordonner des réunions ou mener des recherches, tout en permettant aux équipes de construire leurs propres workflows.

Des connecteurs pour sortir du simple chatbot

Cowork gagne aussi des plugins et connecteurs vers Microsoft 365, Power BI via Fabric IQ, Dynamics 365, ainsi que des intégrations tierces annoncées avec Miro, monday.com, LSEG et S&P Global Energy. L’enjeu est clair : connecter l’agent aux données métiers pour produire des rapports, documents ou présentations sans rester enfermé dans une fenêtre de chat.

Microsoft pousse l’IA vers l’exécution

Avec Cowork, Microsoft accélère sa vision de l’IA agentique : moins un assistant conversationnel qu’un collaborateur logiciel capable de prendre en charge une partie du travail opérationnel.

La promesse est puissante, mais elle pose aussi une question de confiance : jusqu’où les entreprises accepteront-elles de déléguer leurs e-mails, calendriers, données commerciales et documents internes à un agent autonome ?

Copilot Cowork ne marque pas seulement une mise à jour produit. Il révèle la prochaine bataille de l’IA professionnelle : celle de l’exécution.