Amazon ajoute une nouvelle couche d’intelligence artificielle à son application Shopping. Avec « Join the chat », l’expérience d’achat ne se contente plus de résumer un produit : elle dialogue avec l’utilisateur, répond à ses doutes et transforme la fiche produit en mini-conseiller interactif.

Une extension de « Hear the highlights »

La nouvelle fonction s’intègre à Hear the highlights (Écoutez les moments forts), l’outil audio déjà présent sur des millions de pages produits dans l’application Amazon Shopping. Ce service génère un court résumé vocal à partir des informations produit, des avis clients et de données publiques disponibles.

Avec Join the chat, Amazon franchit une étape supplémentaire : l’utilisateur peut interrompre l’écoute, poser une question à l’IA par texte ou à la voix, puis reprendre le résumé là où il s’était arrêté.

Un assistant d’achat qui comprend le contexte

Le fonctionnement se veut simple. Après avoir lancé Hear the highlights, il suffit de toucher l’icône en forme de main levée pour passer en plein écran et interroger les hôtes IA.

L’intérêt n’est pas seulement de poser une question, mais d’obtenir une réponse contextualisée. L’IA tient compte de ce qui a déjà été dit dans le résumé et évite de répéter des informations génériques. Elle peut, par exemple, expliquer si une cafetière convient plutôt à un débutant ou à un amateur expérimenté, ou synthétiser les avis pour savoir si un pull est jugé irritant par les clients.

Amazon veut recréer le vendeur en rayon

Amazon présente cette expérience comme une conversation avec un vendeur compétent. C’est une image révélatrice : après avoir longtemps misé sur la recherche, les filtres et les avis, le géant de Seattle tente de rendre l’achat en ligne plus naturel, presque oral.

Disponible sur iOS et Android aux États-Unis, Join the chat s’inscrit dans une stratégie plus large : faire de l’IA non plus un simple outil de recommandation, mais une interface complète entre le consommateur et le catalogue.

Une nouvelle bataille pour l’achat assisté par IA

Cette évolution arrive alors qu’Amazon multiplie les initiatives autour de l’intelligence artificielle, des vitrines dédiées aux gadgets IA aux améliorations de ses produits Kindle. Mais dans le commerce en ligne, l’enjeu est plus profond : réduire l’hésitation avant l’achat.

Si l’IA parvient à répondre clairement aux questions pratiques — confort, usage réel, niveau requis, défauts récurrents — elle pourrait devenir un levier décisif de conversion. Amazon ne cherche plus seulement à montrer le bon produit : il veut expliquer pourquoi il pourrait être le bon choix.