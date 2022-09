La nouvelle Fire TV Omni QLED d’Amazon affiche des œuvres d’art et détecte votre présence

Amazon a tenu son grand événement matériel de septembre aujourd’hui et a gardé le meilleur pour la fin, comme les amateurs de télévision pourraient dire, avec une mise à jour de sa dernière gamme de téléviseurs. La série Fire TV Omni QLED présente une qualité d’image améliorée et une expérience « ambiante » de détection de mouvement qui peut déclencher toute une série de nouvelles fonctionnalités à l’écran.

Faisant monter les enchères par rapport aux panneaux LED de la série Omni d’origine, les nouveaux Omni QLED intègrent désormais la technologie Quantum Dot pour une meilleure luminosité et de meilleures couleurs, ainsi qu’une gradation locale pleine matrice pour un meilleur contraste, et la prise en charge de Dolby Vision IQ qui détecte la lumière ambiante de la pièce et ajuste la luminosité de l’écran en conséquence. Les nouveaux téléviseurs d’Amazon ajoutent également la prise en charge du HDR10+ Adaptive, ainsi que le mode Auto Low Latency et le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour les joueurs.

Les nouveaux téléviseurs 4K, qui sont disponibles en précommande dans les tailles 65 pouces et 75 pouces, sont une évolution des populaires téléviseurs auto-marqués d’Amazon qui exécutent le même Fire TV OS que leurs homologues de dispositifs de streaming, et offrent des microphones intégrés pour interagir avec Alexa afin de contrôler de nombreuses fonctionnalités avec votre voix (les téléviseurs Fire Omni existants le font également).

Cependant, les nouveaux téléviseurs Omni QLED disposent également de ce qu’Amazon appelle « Ambient Experience », qui vise à transformer votre téléviseur en un outil de salon plus fonctionnel, même lorsque vous ne l’utilisez pas pour diffuser des films et des séries TV. Dans ce mode, vous pouvez par exemple ajouter des œuvres d’art à partir d’une bibliothèque de plus de 1 500 pièces, transformant essentiellement l’écran en une peinture numérique, un peu comme le téléviseur Frame de Samsung.

« Lorsqu’elle n’est pas en streaming, la série Omni QLED utilise ses capteurs de présence intégrés pour détecter lorsqu’une personne entre dans la pièce et passe à la belle et informative Expérience Ambiante », indique le communiqué de presse d’Amazon.

La « Ambient Experience »

Lorsque quelqu’un entre dans la pièce, le téléviseur peut également afficher automatiquement des informations utiles sous la forme de widgets alimentés par Alexa, notamment la météo, les calendriers, les rappels et même des notes autocollantes que vous pouvez laisser à la famille. Vous pouvez également utiliser le téléviseur pour contrôler les appareils de la maison connectée et il peut être personnalisé à l’aide des commandes vocales d’Alexa.

Les nouveaux téléviseurs Omni QLED Series devraient être livrés à partir de la fin octobre outre-Atlantique.