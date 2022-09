iPhone 14 vs iPhone 13 : lequel devriez-vous acheter ?

Apple a finalement annoncé la nouvelle série d’iPhone 14, composée de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus, de l’iPhone 14 Pro et du smartphone haut de gamme iPhone 14 Pro Max.

Pour la première fois, les iPhone 14 sont équipés de puces différentes, les modèles iPhone 14 et Plus étant alimentés par la puce Apple A15 Bionic, tandis que les modèles Pro sont équipés du dernier SoC A16 Bionic. L’écart n’a jamais été aussi grand entre les modèles standard et les modèles Pro, et il reste à voir comment cela affectera les futurs utilisateurs.

Lors de son événement « Far Out », la société a également dévoilé de nombreux autres nouveaux produits, notamment les nouvelles Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération), Apple Watch Ultra et les écouteurs sans fil AirPods Pro (2e génération).

J’ai comparé l’iPhone 14 et l’iPhone 13 à travers une variété de catégories, y compris le design, les spécifications, ou encore les caméras. Est-il si différent ?

Specifications

iPhone 13 iPhone 14 Dimension 146.7 x 71.5 x 7.7 mm 146.7 x 71.5 x 7.8 mm Poids 174 g 172 g Écran 6.1 pouces Super Retina OLED avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels (460 pixels par pouce) 6.1 pouces Super Retina OLED avec une résolution de 2 532 x 1 170 pixels (460 pixels par pouce) OS iOS 15 (évolutif vers iOS 16 le 12 septembre) iOS 16 Stockage 128 Go, 256 Go et 512 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Port Micro-SD Non Non Processeur Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic RAM 4 Go 4 Go Caméras Capteur large de 12 mégapixels et capteur ultra-large de 12 mégapixels, caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels Capteur large de 12 mégapixels et capteur ultra-large de 12 mégapixels, caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels Video 4K à 60 frps, 1080p à 240 fps 4K à 60 fps, 1080p à 240 fps Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Ports Lightning Lightning Biométrie Reconnaissance faciale Face ID Reconnaissance faciale Face ID Indice protection IP68 IP68 Batterie 3 240 mAh

Charge rapide (chargeur 20 W vendu séparément)

Chargement sans fil MagSafe (15 W)

Chargement sans fil Qi (7,5 W) N/C

Charge rapide (chargeur 20W vendu séparément)

Chargement sans fil MagSafe (15 W)

Chargement sans fil Qi (7,5 W) Coloris Bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et Product(RED) Rose, bleu, vert, minuit, lumière stellaire et Product(RED) Prix 909 euros 1 019 euros

Design

L’iPhone 14 présente un design presque identique à celui de l’iPhone 13, et la différence est au mieux marginale à l’extérieur. En fait, les deux appareils ont exactement les mêmes dimensions, et la seule différence est que l’iPhone 14 est plus épais de 0,1 mm, et que l’iPhone 13 est plus lourd de 2 grammes que son prédécesseur. À part cela, les deux appareils sont pratiquement identiques, et vous ne pourriez faire la différence qu’en regardant la couleur de l’appareil. En parlant de couleurs, l’iPhone 14 sera disponible dans les coloris Minuit, Mauve, Lumière stellaire, (PRODUCT) RED et Bleu.

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont faits d’aluminium et d’une coque arrière en verre brillant. Les deux appareils disposent également des mêmes verres Ceramic Shield pour protéger l’écran des rayures et des éraflures, offrant ainsi une meilleure durabilité à long terme.

Écran

L’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont tous deux équipés du même écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui prend en charge les technologies HDR10 et Dolby Vision. Les deux panneaux présentent la même luminosité de 800 nits, et 1 200 pics de luminosité en cas de forte luminosité, offrant une meilleure visibilité au soleil et une excellente expérience lors du visionnage de contenus HDR.

Les deux appareils présentent également toujours de manière proéminente la découpe de l’encoche au centre supérieur de l’appareil, qui loge le capteur Face ID et la caméra frontale. Il n’y a pas de différences majeures dans l’écran entre les deux appareils, et les deux serviront bien à tous les utilisateurs pour consommer du contenu et jouer en déplacement. L’écran de l’iPhone 14 et de l’iPhone 13 sera confortablement lumineux, et s’assombrira dans les bons environnements, et le contenu sera plus qu’agréable et les couleurs seront précises.

Processeur, RAM et stockage

L’iPhone 13 était équipé du chipset Apple A15 Bionic, construit selon le procédé de 5 nm, et l’iPhone 14 est également équipé de ce même chipset. Cela a probablement aidé Apple à maintenir les coûts à un niveau bas aux États-Unis, bien que la société ait augmenté les prix partout ailleurs dans le monde, jusqu’à 24 % dans certaines régions, dont la France. Le stockage commence toujours à 128 Go pour l’unité de base, et bien que nous n’ayons pas les informations exactes sur la mémoire vive de l’iPhone 14, on peut supposer qu’il aura probablement les mêmes 4 Go de RAM à l’intérieur.

La principale différence entre les SoCs A15 Bionic de cette année et ceux de l’année dernière est que la nouvelle puce dispose d’un nouveau GPU à 5 cœurs, au lieu des 4 cœurs de l’année dernière. Ce n’est pas une amélioration majeure, mais il est probable qu’il aidera les jeux à forte intensité graphique à s’améliorer légèrement, même si je préfère parier sur le fait qu’il aidera à traiter les images plus rapidement.

Caméras

C’est au niveau de la caméra que se trouve la plus grande différence entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13. L’iPhone 14 dispose toujours des mêmes capteurs de 12 mégapixels à l’arrière. Ils sont toutefois dotés de nouveaux objectifs et offrent des améliorations bienvenues lorsqu’il s’agit d’afficher des résultats plus fins et de capturer des images dans des environnements plus sombres.

Le capteur photo principal de 12 mégapixels a une ouverture f/1,5 et une stabilisation optique de l’image par décalage sensoriel. La caméra secondaire ultra-large de 12 mégapixels est dotée d’un capteur à ouverture f/2.4, capable de capturer un champ de vision de 120 degrés. La caméra dispose désormais également d’un zoom optique 2x et possède toujours un zoom numérique jusqu’à 5x. Il y a aussi une nouvelle caméra frontale, qui loge un capteur de 12 mégapixels d’ouverture f/1,9 avec autofocus — une première sur un iPhone.

Batterie

L’iPhone 13 était doté d’une batterie de 3 240 mAh, avec une autonomie plutôt correcte. L’appareil pouvait survivre confortablement à une journée de travail complète, et les utilisateurs les plus prudents pouvaient tenir jusqu’au deuxième jour avec une seule charge. Étant donné que l’iPhone 14 a une épaisseur de 0,1 mm et qu’il est équipé du même chipset que son aîné, on peut s’attendre à des résultats analogues, voire quasi identiques. Il est possible que la batterie soit légèrement meilleure, mais il est trop tôt pour le dire.

En ce qui concerne la charge, les deux appareils prennent en charge le même adaptateur de 20 W, et Apple affirme qu’il peut passer de 0 à 50 % en seulement 30 minutes. La prise en charge de la technologie MagSafe est toujours là, et elle peut charger jusqu’à 15 W. La recharge sans fil Qi reste également une option viable, même si elle ne dépasse pas 7,5 W sur les deux appareils.