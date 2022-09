L’iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont officiels avec le SOS d’urgence par satellite

L'iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont officiels avec le SOS d'urgence par satellite

Lors de l’événement de lancement « Far Out », Apple a également dévoilé l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, aux côtés de la gamme iPhone 14 Pro. Et oui, les rumeurs se sont avérées vraies, la société a abandonné le modèle « mini » en faveur d’une plus grande variante « Plus » cette année.

De plus, Apple a également révélé comment elle différencie les modèles standard et Pro, en n’apportant que des améliorations mineures à l’iPhone 14 et 14 Plus. Cela dit, voyons les mises à niveau et les caractéristiques des nouveaux modèles d’iPhone 14.

Tout d’abord, vous pouvez clairement voir que le design de l’iPhone 14 et 14 Plus reste inchangé par rapport à la série d’iPhone 13 de la génération précédente. Les deux modèles supportent la plus petite encoche qui a été introduite l’année dernière et les doubles caméras à l’arrière. La seule différence, comme révélée ci-dessus, est que vous obtenez les modèles d’iPhone 14 non Pro dans les tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces. La variante mini de 5,4 pouces n’existe plus.

Les écrans Super Retina XDR sont des panneaux OLED qui prennent en charge jusqu’à 1 200 nits de luminosité HDR maximale, un rapport de contraste de 2 000 000 : 1 et Dolby Vision. En outre, les panneaux sont protégés par le Ceramic Shield d’Apple. Côté appareil photo, on trouve un capteur ultra-large et un nouveau capteur photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,5 et une stabilisation par capteur. Apple affirme que la qualité des images en basse lumière s’est améliorée de 49 % et que le mode Nuit est désormais deux fois plus rapide. Il y a aussi une nouvelle caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec autofocus à l’avant. Apple indique qu’elle applique également son traitement d’image Deep Fusion plus tôt dans le pipeline d’images, améliorant ainsi les performances en basse lumière et le rendu des couleurs, une technologie qu’elle appelle « Photonic Engine ». L’enregistrement vidéo bénéficie également d’un nouveau mode de stabilisation appelé Action Mode, qui utilise l’ensemble du capteur pour une stabilité digne d’un cardan.

Il n’y a pas que le design qui reste le même dans les modèles d’iPhone 14 non pro de cette année. Apple a également décidé de ne pas inclure son dernier chipset A16 Bionic sous le capot ici. Conformément aux rumeurs, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont alimentés par le chipset A15 Bionic, qui équipe la série d’iPhone 13 de l’année dernière.

Vous n’aurez pas le dernier processeur

Vous vous demandez s’il apporte des améliorations ? Eh bien, au lieu d’utiliser la même puce A15 que les modèles non Pro de l’année dernière, l’iPhone 14 inclut la puce A15 Bionic légèrement plus puissante avec un GPU à 5 cœurs que l’on retrouve dans les modèles iPhone 13 Pro. Et comme toujours, Apple n’a pas divulgué les détails concernant la RAM et la batterie des nouveaux modèles d’iPhone 14. Les variantes de stockage, quant à elles, commencent à 128 Go pour le modèle de base et vont jusqu’à 512 Go.

Enfin, les iPhone 14 et 14 Plus seront l’un des premiers appareils à exécuter iOS 16 dès leur sortie de boîte. En outre, ils intègrent désormais de nouvelles fonctionnalités telles que la détection des collisions et le SOS d’urgence par satellite. Cette dernière, selon l’article de blog d’Apple, « combine des composants personnalisés profondément intégrés au logiciel pour permettre aux antennes de se connecter directement à un satellite, ce qui permet d’envoyer des messages aux services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire ou Wi-Fi ». La fonction SOS d’urgence sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada en novembre.

Prix et disponibilité

Le prix de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus a respectivement été fixé à 1 019 euros et 1 169 euros. Ils seront disponibles en 5 coloris, à savoir Minuit, Bleu, Lumière stellaire, Mauve et (PRODUCT) RED. Les précommandes pour ces modèles non pro débuteront le 9 septembre, avec de légères différences dans la disponibilité. L’iPhone 14 sera disponible le 16 septembre, tandis que l’iPhone 14 Plus sera disponible le 7 octobre.

Les débuts de l’iPhone 14 interviennent à un moment unique : l’inflation fait grimper le prix d’absolument tout — y compris les technologies grand public — et les budgets des ménages sont très serrés.