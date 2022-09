L’Apple Watch Series 8 ajoute enfin une fonction santé attendue depuis longtemps

Hier soir, tous les regards étaient tournés vers Apple, qui a dévoilé sa nouvelle série d’iPhone lors de son événement de lancement « Far Out » du 7 septembre. Mais, il y a également un bouleversement majeur dans le domaine des smartwatches. Apple a finalement levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartwatches, à commencer par son Apple Watch Series 8 standard.

Peu de choses ont changé dans le domaine du design. La seule mise à niveau majeure qui a fait l’objet de rumeurs est le nouveau capteur de température.

Apple affirme que la nouvelle smartwatch est résistante à la baignade, aux fissures et à la poussière, mais n’a pas précisé si elle comportait des améliorations spécifiques par rapport à l’Apple Watch Series 7. La détection des chutes, le suivi du sommeil et la pleine conscience font partie du package, aux côtés de capteurs pour la mesure du niveau d’oxygène dans le sang et le suivi de la fréquence cardiaque.

La plus grande amélioration est donc le nouveau capteur de température. Il y a deux modules de détection de la température — un à l’arrière et un autre juste sous l’écran à l’avant. Selon Apple, les capteurs de température enregistrent une valeur toutes les 5 secondes pendant que vous dormez, et leur sensibilité est impressionnante : 0,1 degré centigrade. Une fois activé, vous verrez les changements nocturnes des valeurs de température. Le suivi du cycle d’ovulation est au centre de tout cela, et toutes les données sont stockées sous une forme chiffrée et cachées derrière une couche de sécurité biométrique. Apple affirme que les données de température liées aux capacités de suivi du cycle d’ovulation peuvent aider à prédire des problèmes de santé comme le syndrome des ovaires polykystiques.

Elle est équipée d’une puce S8, de séances d’entraînement multisports, d’un capteur SpO2, et d’un support ECG. Un capteur de fréquence cardiaque et un suivi du sommeil sont également pris en charge.

Une détection des accidents de voiture

L’autre mise à jour majeure de l’Apple Watch Series 8 est une fonction de Détection des collisions, qui a été testée sur un large éventail de véhicules, avec plus d’un million d’heures de tests pratiques. Apple affirme qu’elle peut détecter quatre types d’accidents : les chocs frontaux, les chocs latéraux, les collisions arrière et les renversements.

Elle se connecte automatiquement aux services d’urgence, partage l’emplacement des utilisateurs en détresse et leur apporte l’aide nécessaire à temps. Le système prend vie grâce à deux nouveaux capteurs de mouvement et à un accéléromètre mis à jour qui peut détecter le moment précis et l’ampleur d’un impact.

Une autonomie alléchante

L’Apple Watch Series 8 offre une autonomie de 18 heures toute la journée, mais il y a une astuce intéressante cette fois-ci. Apple propose un mode faible consommation, qui permet à la batterie de l’Apple Watch Series 8 de durer jusqu’à 36 heures. Le mode faible consommation sera également disponible sur l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs fonctionnant sous watchOS 9.

L’Apple Watch Series 8 apporte également l’itinérance internationale aux modèles cellulaires. Elle prend en charge 30 opérateurs dans le monde entier, et il suffit d’ajouter la montre au plan d’itinérance d’un iPhone sans frais supplémentaires.

Disponibilité et prix

Vous avez le choix entre quatre couleurs (Minuit, Lumière stellaire, Argent et [PRODUCT] RED) et trois matériaux, dont l’aluminium et une option plus haut de gamme en acier inoxydable.

Les prix commencent à 489 euros pour le modèle GPS, tandis que la variante cellulaire vous coûtera au moins 619 euros. Les précommandes sont désormais en ligne, et l’Apple Watch Series 8 sera disponible à partir du 16 septembre.