Instagram va commencer à tester une fonctionnalité pour reposter

Contrairement à d’autres applications de réseaux sociaux, Instagram n’a jamais offert un moyen simple de partager le contenu d’autres personnes en le repostant. Mais cela pourrait bientôt changer, car Instagram est sur le point de commencer à tester une fonctionnalité pour reposter une publication avec un petit groupe d’utilisateurs, selon TechCrunch.

La fonctionnalité de « repost » d’Instagram a été propulsée sous les feux des projecteurs par Matt Navarra, puis confirmée par Meta, la société mère d’Instagram.

Instagram Reposts Tab on profiles?! What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

« Nous explorons la possibilité de repartager des publications dans le Flux — de manière analogue à la façon dont vous pouvez repartager dans les Stories — afin que les gens puissent partager ce qui résonne avec eux, et que les créateurs originaux soient crédités pour leur travail », a déclaré un porte-parole de Meta à TechCrunch. « Nous prévoyons de tester cela bientôt avec un petit nombre de personnes ».

Navarra a tweeté une capture d’écran (ci-dessous) montrant un onglet « repost » sur la page de profil du compte du PDG d’Instagram, Adam Mosseri. Cliquez dessus et cela vous montrera probablement toutes les publications que Mosseri a partagés.

L’action réelle de reposter pourrait être activée par un bouton à côté de chaque publication dans le flux d’un utilisateur, bien que Alessandro Paluzzi ait récemment suggéré que le bouton pourrait être caché dans l’option de partage.

#Instagram keeps working on reposts 👀 ℹ️ Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2022

Encore un test

Comme il s’agit d’un test, il n’y a aucune garantie que la fonctionnalité de repost d’Instagram se concrétise dans l’application. Après avoir récemment contrarié beaucoup d’utilisateurs avec des changements malvenus qui l’ont fait ressembler à une copie de TikTok, il est probable que la société avancera lentement avec cette fonctionnalité jusqu’à ce qu’elle puisse évaluer correctement sa popularité.

Actuellement, le seul moyen aisé de partager le contenu d’autres personnes sur Instagram est de faire une capture d’écran et de la poster, ou de télécharger une application tierce qui vous permet de reposter. Une application populaire est Repost : For Instagram, disponible sur Android et iOS.