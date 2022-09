iPhone 14 Pro et Pro Max : adieu l’encoche, bonjour l’écran toujours activé

Apple a tenu son événement « Far Out » hier soir et, bien qu’elle ait lancé une série de produits matériels, le point fort doit être les smartphones de la série iPhone 14 Pro. Outre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, Apple a officiellement annoncé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Dans la première grande refonte de l’écran depuis qu’Apple a présenté l’iPhone X en 2017, les deux smartphones ont une nouvelle découpe en forme de pilule qui remplace l’encoche et peut s’ajuster de manière dynamique. Les deux appareils disposent également d’une puce A16 Bionic plus rapide et d’un mode « Écran toujours activé ».

Tim Cook, le PDG d’Apple, qualifie l’iPhone 14 Pro et Pro Max de « gamme professionnelle la plus innovante à ce jour ». L’iPhone 14 Pro sera proposé à partir de 1 329 euros, et l’iPhone 14 Pro Max à partir de 1 479 euros. Les deux seront disponibles en précommande le 9 septembre et en boutique le 16 septembre.

En ce qui concerne le design du smartphone, l’iPhone 14 Pro présente un aspect analogue à celui de l’iPhone 13 Pro de l’année dernière. Le design sandwich en verre à bords plats est toujours d’actualité. Il offre également le même acier inoxydable de qualité chirurgicale et le même verre protecteur Ceramic Shield à l’avant et à l’arrière, comme sur le modèle Pro de la génération précédente. À l’arrière, il est évident que les capteurs de l’appareil photo ont augmenté de taille, tout comme l’épaisseur du smartphone. Apple conserve sur le nouveau modèle Pro la même finition texturée d’aspect premium qu’elle a introduite pour la première fois avec l’iPhone 11 Pro. Parmi les autres caractéristiques de l’iPhone 14 Pro figure la résistance à la poussière et à l’eau IP68, qui protège contre les infiltrations d’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Si l’extérieur de l’iPhone 14 Pro n’a pratiquement pas changé, la façade a subi des modifications importantes. Le premier changement notable dans le design des modèles iPhone 14 Pro concerne l’écran. Alors qu’Apple proposera les options habituelles de 6,1 et 6,7 pouces, l’encoche est remplacée par une découpe en forme de pilule qui logera les composants de Face ID et une deuxième découpe circulaire pour la caméra frontale.

Apple a déplacé le capteur de proximité derrière l’écran, et les notifications sortiront désormais de l’encoche sous forme d’animation. Apple appelle ce système Dynamic Island. Les notifications et les alertes s’adapteront et se déplaceront autour du trou, et Apple se penche vraiment sur la façon dont elle anime et utilise le système pour les nouvelles notifications.

Apple a démontré une variété de façons dont le Dynamic Island s’animera et fonctionnera dans la pratique, y compris des widgets d’activité en direct qui prennent vie et des animations et des contrôles pour la musique. Lorsque vous glissez votre doigt, les tâches d’arrière-plan, comme la lecture de la musique, se déplacent vers l’îlot.

Enfin un mode d’écran toujours activé

L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max comprendront tous deux un écran toujours activé qui fonctionne avec la nouvelle fonctionnalité de widget de l’écran de verrouillage dans iOS 16. Il prendra en charge des informations telles que les rappels, les événements du calendrier et la météo sans que l’iPhone ait à se réveiller pour les afficher. Il y a même un état de veille pour les fonds d’écran d’iOS 16 qui les assombrira pour utiliser moins de batterie.

Les modèles iPhone 14 Pro sont équipés de la puce A16 Bionic d’Apple. Apple a mis l’accent sur l’efficacité énergétique, l’affichage et la caméra avec sa nouvelle puce. Le processeur à 6 cœurs comprend 2 cœurs haute performance qui utilisent 20 % d’énergie en moins et 4 cœurs d’efficacité qui utilisent un tiers des puces des concurrents.

Cette nouvelle puce A16 contribue à la fluidité des animations de la fonction Dynamic Island et alimentera également le nouveau système de caméra d’Apple.

Fini le 12 mégapixels, bienvenue au 48 mégapixels

Pour la toute première fois, l’iPhone passe d’un capteur de 12 mégapixels à un capteur de 48 mégapixels. Le nouveau capteur photo principal offre des améliorations en matière de photographie en basse lumière, le tout grâce à un capteur quadripolaire avec une ouverture de f/1,78 et une longueur focale de 24 mm.

Pour la plupart des photos, le capteur prendra des photos binées de 12 mégapixels pour maximiser la capture de la lumière. Cela permet également à Apple de recadrer le capteur de différentes manières pour offrir un véritable zoom 2x à une distance focale de 48 mm. Cela devrait donner des photos impressionnantes, et le nouveau capteur optimise même les détails dans le format ProRAW d’Apple.

Le nouveau capteur photo ultra-large offre également des améliorations en matière de macrophotographie et une amélioration de 3x en basse lumière. Apple a également amélioré le flash de l’appareil photo de l’iPhone 14 afin qu’il soit deux fois plus lumineux et réagisse à la distance focale des photos.

Si vous souhaitez filmer des vidéos, les modèles iPhone 14 Pro ont tout ce qu’il vous faut. Le mode cinématique permet désormais de filmer en résolution 4K à 30 images par seconde et 4K à 24 images par seconde.

Détection des collisions et SOS d’urgence par satellite

Une autre inclusion intrigante, dont la rumeur courait depuis un certain temps, est le SOS d’urgence par satellite pour la messagerie et les services d’urgence sans connectivité cellulaire ou Wi-Fi. Cette fonction permet également de partager l’emplacement d’un utilisateur sur Localiser. Elle sera disponible aux États-Unis et au Canada en novembre et sera gratuite pendant 2 ans. On ne sait pas quand elle arrivera en France et dans d’autres régions. Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont également dotés de la fonction Détection des collisions, tout comme l’Apple Watch Series 8.

Les modèles de la série iPhone 14 Pro sont dotés d’une batterie d’une autonomie d’une journée avec jusqu’à 29 heures en lecture vidéo, jusqu’à 95 heures en lecture audio, et compatible avec une charge rapide de 20 W. Ils fonctionnent sous iOS 16, qui sera disponible pour tous le 12 septembre. De plus, les nouveaux iPhone et même les anciens auront droit à Apple Fitness+ plus tard cet automne, même en l’absence d’une Apple Watch. Les nouveaux iPhone 2022 sont également compatibles avec la norme IP68.

Disponibilité

Dans l’ensemble, l’iPhone 14 Pro offre beaucoup plus cette année que les modestes améliorations apportées aux modèles iPhone 13 Pro l’an dernier, qui sont passés à un écran ProMotion à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et à trois toutes nouvelles caméras.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max d’Apple seront tous deux lancés le 16 septembre, les précommandes débutant le 9 septembre.