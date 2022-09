Apple annonce une nouvelle Apple Watch SE 2 encore meilleure à 299 euros

by

Apple a dévoilé l’Apple Watch SE 2 lors de son événement « Far Out » à Cupertino, en Californie. La société a révélé la nouvelle montre aux côtés de l’Apple Watch Series 8.

L’Apple Watch SE 2 est dotée des mêmes caractéristiques que la Series 8 qui en font la première Apple Watch parfaite pour plus de 80 % des utilisateurs disposant d’un budget limité. Elle est livrée avec le dernier watchOS 9 et un nouveau processeur S8, qui fonctionne 20 % plus vite que la précédente SE.

Elle suit vos entraînements et votre activité, et elle est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur en cas de natation. Elle est également capable de détecter les chutes, de vous avertir en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible, et elle vous permet d’appeler le 911 avec un SOS d’urgence.

Pour que les utilisateurs soient encore plus en sécurité, l’Apple Watch SE 2 est programmée avec les mêmes capteurs de mouvement pour la détection des accidents que la Series 8, quelle que soit la gravité de l’accident — le tout affiché sur un écran 30 % plus grand que celui de la Series 3.

Pour les familles, l’Apple Watch SE 2 est livrée avec la fonction Configuration familiale, qui permet aux gens de configurer et de gérer l’Apple Watch pour les enfants qui n’ont pas encore leur propre iPhone, par exemple en suivant leur localisation et en leur permettant de contacter les personnes qu’ils préfèrent par appel ou par message texte. D’autres fonctionnalités seront bientôt disponibles, qui donneront aux enfants plus d’indépendance et à leurs parents une certaine tranquillité d’esprit.

L’Apple Watch SE 2 coûte 299 euros pour la version GPS et 349 euros pour les versions GPS et cellulaire. Vous pouvez la précommander dès maintenant, et elle sera disponible le 16 septembre.